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Московский листок

Минстрой попросил упростить правила въезда мигрантов в РФ

Опубликовано 15.12.2020 в разделе комментариев 1

Минстрой попросил упростить правила въезда мигрантов в РФ

Министерство строительства и ЖКХ РФ внес в правительство предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Как сообщает "Коммерсант", инициатива уже согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором.

Предлагается разрешить ввоз мигрантов только организациям, гарантирующим их тестирование на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию. Кроме того, компании должны организовать место постоянного проживания для работников и обеспечить их постановку на миграционный учет и оформление с ними трудовых отношений. Сами мигранты должны получить патент, дающий право на работу в России.

Эти правила (кроме теста на COVID-19) существовали и раньше, но часто не исполнялись, потому что относились к зоне ответственности мигрантов. Например, многие из них самостоятельно въезжали в Россию и уже потом искали работу.

Издание отмечает, что сейчас строительная отрасль испытывает острый дефицит рабочей силы: к 1 декабря о потребности в иностранных работниках сообщили уже 50 регионов, в целом она оценивается в 190 тыс. человек. В первую очередь, поясняют в Минстрое, не хватает работников из Узбекистана, Украины и Таджикистана. Среди причин чиновники называют как запрет на въезд, так и переход иностранных работников с замороженных объектов в сферу производства: 53 региона из-за пандемии приостанавливали (хотя бы частично) строительные работы, а в Москве и Московской области стройки останавливались полностью.

Ранее Минстрой призывал потерявших работу россиян переориентироваться на строительную отрасль. "При этом, несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу", - отмечают в Минстрое.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Артоболевский написал 15.12.2020 12:01
Пусть Минстрой ревизию сделает того хамна которое строят эти "мигранты".
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