Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин поздравил Байдена с победой

Опубликовано 15.12.2020 в разделе комментариев 1

Путин поздравил Байдена с победой

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, сообщает сайт Кремля. В телеграмме российский лидер пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов. "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул Путин.

Напомним, накануне коллегия выборщиков утвердила результаты голосования в США, согласно которым демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Артоболевский написал 15.12.2020 12:00
Мог и слетать, матрешку подарить, плечо подставить чтобы ХОЗЯИН похлопал.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рабочие разгромили фабрику айфонов
Рабочие разгромили фабрику айфонов
15.12.2020
Ледяной тайфун во Владивостоке: взгляд изнутри
Ледяной тайфун во Владивостоке: взгляд изнутри
15.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин поздравил Байдена с победой (1)
Минстрой попросил упростить правила въезда мигрантов в РФ (1)
Призыв к левым и рабочим активистам принять участие в акциях по случаю восьмой годовщины расстрела нефтяников Жанаозена (0)
Сгоревшие старики - кто они? Счастливые пенсионеры или источник дохода? (2)
Рабочие разгромили фабрику айфонов (3)
Статьи коммунистов не работают (2)
Москва в поддержку рабочих Сахалина! (3)
За клевету на неопределенных лиц теперь будут сажать (14)
Ледяной тайфун во Владивостоке: взгляд изнутри (1)
Навальный опять раскрыл (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Доходные старики
Михаил Делягин Михаил Делягин: Цены в РФ замораживают, чтобы не допустить их понижения
Дарья Митина Дарья Митина: Бггггггггг
Михаил Делягин Михаил Делягин: Б - благоустройство: 5 гетто-районов Москвы, полностью лишенных парков и зеленых зон
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: прощание с мифом. Большая игра ХХ века
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss