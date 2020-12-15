Путин поздравил Байдена с победой

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, сообщает сайт Кремля. В телеграмме российский лидер пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов. "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул Путин.

Напомним, накануне коллегия выборщиков утвердила результаты голосования в США, согласно которым демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.