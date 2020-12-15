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Московский листок

Госдума предлагает дать детям сотрудников МВД и Росгвардии приоритет при поступлении в ведомственные вузы

Опубликовано 15.12.2020 в разделе комментариев 0

Госдума предлагает дать детям сотрудников МВД и Росгвардии приоритет при поступлении в ведомственные вузы

Депутаты Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов, Василий Пискарев внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущественное право при поступлении в ведомственные вузы.

Как отмечают авторы инициативы, по действующему законодательству приоритет при поступлении в вузы есть только у детей военнослужащих, стаж службы в рядах вооруженных сил России которых составляет 20 и более лет, а также детей граждан, уволенных с военной̆ службы и имеющих стаж службы 20 лет и более. Депутаты отмечают, что действующие нормы создают правовое неравенство. "Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - говорится в пояснительной записке к документу.

 



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