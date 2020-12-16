Спасибо президенту В. Путину!

«Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому, что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке»,— сказал господин Путин на совещании с правительством».

Что сказать нам, советским людям, по этому поводу?

Рассказав о дефиците в Советском Союзе, президент В. Путин позабыл только, что:

1) В Советском Союзе не было такого положения дел, когда на прилавках магазинов есть все необходимые продукты питания и в тоже время миллионы граждан Советского Союза, в буквальном смысле, не доедают. Такое стало возможным только после реставрации капитализма в Советском Союзе.

2) В Советском Союзе цены на еду, коммунальные платежи (ЖКХ), лекарства, на проезд в общественном транспорте и на другие продукты первой необходимости были строго фиксированы государством, т.е. не росли из года в год, а в РФ они постоянно растут.

3) В Советском Союзе образование, лечение, земля, жильё, занятие спортом и просвещение были бесплатны, и поэтому ни одному советскому человеку и в голову не приходило откладывать или тратить деньги на удовлетворение этих необходимых для человеческой жизни потребностей. В РФ же все эти необходимые потребности стали платными, и, кроме того, появились налоги на землю и жильё, которые советскому человеку и во сне не могли присниться.

Короче говоря, когда президент В. Путин говорит, что: «тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому, что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», то на самом деле речь идёт не о положении дел с «определёнными» продуктами в социалистическом Советском Союзе, а о положении дел с «определёнными» продуктами в 90-х годах в капиталистической РФ. Именно в капиталистической РФ в 1992-1993 годах получилось так, что на прилавках была масса всяких продуктов, но цены на них были столь высоки, что десятки миллионов людей просто не могли их купить.

Но, как бы то ни было, спасибо президенту В. Путину! Спасибо президенту В. Путину, что мы – трудовой народ – теперь точно знаем, что бедность, нищета и другие тяготы нашей жизни обусловлены не тем, что не хватает необходимых предметов потребления или нет возможности их произвести в достаточном количестве, как об этом болтает неомальтузианец Чубайс, а тем, что у нас не хватает денег, чтобы купить эти необходимые предметы потребления. Спасибо президенту В. Путину, что мы – трудовой народ – теперь точно знаем, что у нас не хватает денег не потому, что мы ленивы, плохо работаем, как об этом болтают «успешные люди», а потому, что львиная доля денег присваивается, так называемыми, работодателями – капиталистами. Общество может распределить лишь то, что производит. При капитализме все необходимые условия существования людей: земля, средства производства, предметы повседневного потребления, образование, лечение и т.д. распределяются посредством денег. Если капиталисту, который не то что не работает, а порой даже толком не знает, где находится его предприятие и что оно производит, достаются миллионы и миллиарды, то рабочим, без которых вообще невозможно существование общества, конечно, не будет хватать даже на еду.

Что необходимо иметь, чтобы жить: деньги, которые сами по себе бесполезны, или предметы потребления, которые уничтожаются по указанию правительства ради денег? Очевидно, что предметы потребления. Но, с точки зрения капиталиста, – это неверно. Чтобы жить, необходимо иметь деньги, – вот его последнее слово. За доказательствами далеко ходить не надо. Когда капиталисту не удается продать предметы потребления, он их просто уничтожает, между тем как огромная масса трудового народа остро нуждается них. Когда цены на нефть начинают падать, то нефтяные капиталисты делают всё, чтобы сократить добычу нефти, уменьшить объем товарной нефти на рынке, чтобы остановить падение цен на нефть. Да что там нефть. В России уже несколько лет подряд собирают рекордный урожай зерна. Казалось бы, это благо для всего российского общества. Но не тут-то было. Зерновые капиталисты начинают вопить: «Караул! Цена на зерно падает, надо срочно ограничить объём товарного зерна на рынке, чтобы остановить падение цен на продовольственные товары вообще».

Но почему капиталист считает, что для того, чтобы жить, необходимо иметь деньги?

Не требуется особого ума, чтобы понять, что деньги – это вещь, при помощи которой можно присвоить всякую другую вещь и, кроме того, обложить налогом природой данное необходимое условие всякой жизни – землю и необходимое условие человеческой жизни – жильё. В этом смысле деньги выступают безмерной властью. Но деньги, как и всякая другая вещь, могут стать частной собственностью всякого человека. Таким образом, деньги вкладывают безмерную власть как вещь в руки частного лица, которое подчиняет себе всё общество.

При капитализме деньги становятся средством эксплуатации человека человеком. Раба и крепостного эксплуатируют кнутом, наёмного же рабочего – деньгами.

Как же происходит эксплуатация наёмного рабочего деньгами?

Прежде чем приступить к выяснению этого вопроса, необходимо сделать два важнейших замечания.

Во-первых: капиталистическое общество основано на частной собственности на землю и средства производства, в результате чего оно расколото на два класса: с одной стороны – капиталистов, собственников земли и средств производства, с другой – трудящихся, рабочих, которые лично свободны, но лишены средств производства. Очевидно, что рабочие, лишённые средств производства, находятся в экономической зависимости от капиталистов, что делает возможной эксплуатацию рабочих капиталистами.

Во-вторых, в капиталистическом обществе как средства производства, так и предметы потребления производятся только как товары (то есть только для продажи), и поэтому вступают в производственное и личное потребление только посредством денег, которые монополизированы капиталистами в виде банковского дела.

Итак, рабочий при капитализме лично свободен. Его нельзя насильно заставить работать. Но, обладая личной свободой, он в то же время лишён средств производства, а следовательно, и предметов потребления. Поэтому он под угрозой голодной смерти вынужден наниматься, т.е. продавать свою рабочую силу капиталисту для того, чтобы получить от него определённую сумму денег и на них купить предметы потребления. Рабочий продаёт капиталисту свою рабочую силу за известную плату в день. В течение нескольких часов работы он воспроизводит стоимость этой платы. Но согласно условиям своего договора он должен работать ещё ряд часов, чтобы целиком заполнить рабочий день; стоимость, которую он создаёт в эти дополнительные часы прибавочного труда, составляет прибавочную стоимость (прибыль), которая ничего не стоит капиталисту, но всё же идёт в его карман. Если бы капиталист получал бы от рабочего лишь столько труда, сколько он ему оплачивает в заработной плате, то в этот самый день он закрыл бы своё предприятие, так как в этом случае вся его прибыль пошла бы прахом.

Но это ещё не всё. Прибыль создаётся в производстве, но извлекается в торговле (и в спекуляции): чтобы извлечь прибыль, надо продукт продать. Таким образом, цена выступает в качестве средства извлечения прибыли. Но в то же время каждая реальная цена количественно ограничена, а потому является средством извлечения прибыли ограниченной силы. Между тем стремление к прибыли по своей природе безгранично. Это противоречие между количественно ограниченным средством извлечения прибыли и качественно безграничным стремлением к прибыли заставляет капиталиста всё снова и снова повышать цену; с ним происходит то же, что с завоевателем мира, который с каждой новой страной завоёвывает лишь новую границу. И никаким манипулированием деньгами: увеличить или уменьшить массу денег в обращении, здесь поднять налоги, а там их понизить, повысить или понизить процентную ставку кредита и т.д., нельзя остановить тенденцию цен к повышению. Ждать от капиталистического производства, что цены перестанут расти, имело бы такой смысл, как требовать, чтобы лёд, брошенный в огонь, перестал таять.

Дело здесь, само по себе, не в противоречии между количественно ограниченным средством извлечения прибыли и качественно безграничным стремление к прибыли, а в законах капиталистического производства, действующих и осуществляющихся с железной необходимостью.

Деньги – есть выражение частнособственнических отношений. Это блестяще доказал К. Маркс в "Капитале". Следовательно, чтобы уничтожить «нехватку» денег, рост цен и другие «прелести» капитализма, необходимо ограничить денежные, т.е. частнособственнические, отношения. Но сразу, во всех сферах общественной жизни, это сделать нельзя. Тут нужна постепенность. В первую очередь, необходимо вывести из сферы денежных отношений землю, средства производства и банки, как это сделали большевики в 1917 году. Уничтожив частную и утвердив общественную собственность на землю, средства производства и банки, большевики резко ограничили денежные отношения, в результате чего всем гражданам Советского Союза были обеспечены не только вполне достаточные и с каждым днём улучшающиеся материальные условия жизни, но также полное свободное развитие и применение их физических и умственных способностей.

Только тогда, когда будет ликвидирована частная и установлена общественная собственность на землю, средства производства, будет покончено с эксплуататорским характером денег, с эксплуатацией человека человеком.