С Новым годом, Владивосток!

Уходит очередной год. Покидает нас навсегда. Не прощаясь, оставляя нам всё плохое и хорошее. Немного печально. Каким бы он ни был, это целый этап нашей жизни, который оставил свой след в судьбе каждого приморца. Запомнился день 19 ноября. Последнее всегда запоминается, как учил нас легендарный Штирлиц. И ещё три последующие недели запоминались. Особенно жителям мыса Чуркина и острова Русский. И ещё острова Попова. Можно упомянуть и район Снеговой Пади, и полуостров Эгершельд. Одним словом, куда ни ткни – везде воспоминания. И все – последние.

Ушедший год не вернуть. Невозможно что-то подправить и переделать в нём. А хотелось бы… Они никогда не возвращаются. Влиятельный и известный широкой общественности британский физик- теоретик Стивен Хокинг доказал, что путешествие во времени невозможно. Сделал это открытие гениально просто – пригласив на организованную им вечеринку всех своих друзей из будущего. И ни один из них на неё не явился.

Хотя в нашей стране всё случается. Она особенная. Ещё в 1866 году русский дипломат и поэт Фёдор Тютчев сказал про Россию:

Умом – Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

И порой ушедшие времена возвращаются. Об их возвращении мечтают уже более половины россиян. И это тоже печально.

2020 год уходит в историю. Этот год изменил многое – мы радовались и переживали, надеялись и плакали, разочаровывались и верили. Политика, спорт, непрекращающийся протест в Хабаровске, война в Нагорном Карабахе, двойное отравление оппозиционного политика Алексея Навального – по иной версии, берлинского пациента – боевым ядом «новичок». Пандемия COVID-19, ледяной дождь с ужасающими для Владивостока, как после Ледового побоища, последствиями, от которых дальневосточная столица не может оправиться до сих пор. И, конечно, строительство недалеко от Владивостока, в бухте Сысоева, центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов. С лёгкой руки СМИ ему дали пугающее название – нарекли «ядерным могильником». На могильнике планируется утилизировать реакторы с атомных подводных лодок и другие ядерные отходы.

Тем более, федеральные законы «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об отходах производства и потребления» допускают возможность принимать от иностранных государств и хранить опасные хвосты на территории России.

За этими событиями следил весь мир. Мир, который уже не будет прежним.

Мы стали другими. Мы многое поняли. И главное – осознали: власть, которую мы щедро финансируем как налогоплательщики, не способна оказывать реальную помощь людям в сложных, критических ситуациях. Да и в обыденной жизни толку от неё мало. Система здравоохранения, которую чиновники постоянно оптимизировали, просто развалилась, не выдержав серьёзного испытания. И, в первую очередь, чиновничьей оптимизации. Из аптек исчезли жизненно необходимые лекарства. Взметнулись цены на важнейшие лекарственные препараты. В десятки раз поднялись цены на медицинские маски, которые власть предписывала всем гражданам носить, покупая за свой счёт втридорога. Страна до сих пор не знает реальной статистики по заболеванию и смертности от ковида.

Важнейшие системы жизнеобеспечения: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, на содержание которых федеральные чиновники ежегодно повышали цены и тарифы, задрав их до чудовищных размеров, – фактически рухнули. Оказались неспособными оказывать надлежащие услуги населению и предприятиям в критической ситуации. И подобные картины маслом у нас постоянно.

Взметнулись вверх цены на продукты. Даже президент вынужден был среагировать на это. Многочисленные обращения граждан на прямую линию к гаранту Конституции, которая будет демонстрироваться благодарным россиянам 17 декабря, под одобряющий визг членов правительства и чиновников из регионов, убедительно говорят – власть в регионах работает плохо и не способна самостоятельно решать вопросы, жизненно важные для людей.

Созданная Путиным так называемая вертикаль власти, которую нам все годы преподносили, как панацею от всех бед, привела к государственному коллапсу и потере управляемости страной. В регионах власть не понимает всей ответственности, чиновники боятся принимать самостоятельные решения. В результате кругом бардак, бесхозяйственность и чудовищная коррупция.

Природная стихия показала вопиющую неспособность наших ведомств, предназначенных для быстрого реагирования и преодоления региональных катаклизмов, выполнять свои функции. А что произойдёт при реальной, мощной катастрофе, которая охватит больше регионов? Или случись война с американцами – за Аляску или просто так, – которой нас постоянно пугают по телевизору кремлёвские пропагандисты? Подозреваем, так называемые спасатели – сотрудники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий первыми бросятся спасать свои шкуры бегством, используя для этой цели боевую технику, предназначенную для спасения граждан. Например, пожарные машины.

По-видимому, все наши хвалёные МЧС и другие силовые ведомства умеют показывать свою готовность к чрезвычайным ситуациям и проявлять героизм и доблесть при их ликвидации только на учениях. Эти по-дилетантски срежиссированные спектакли, периодически демонстрируемые нам по телевизору, греют душу «патриотам». Основным замыслом которых является дальнейшее оболванивание населения.

Но управлять страной с помощью лжи в средствах массовой информации и пиаровских ходов на учениях нельзя. Такое управление всё чаще приводит к плачевным результатам и дальнейшей деградации государственной системы.

И нельзя управлять страной с помощью страха.

Наступающий 2021 год очень ответственный для всех приморцев и россиян. Это год выборов нового состава Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Приморского края. И если мы опять проявим малодушие и не пойдём на выборы, то всё плохое, что было в прошедшем году, будем обречены пережить вновь.

Так жить больше нельзя! Власть в стране принадлежит народу, который имеет право, согласно Конституции России и Всеобщей декларации прав человека, поменять прогнившую государственную систему.

Сегодняшняя власть не поддаётся реформированию. Не способна проводить реформы в культурной жизни, экономике, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и в других отраслях. Не желает обеспечивать судебную реформу и реформу силовых структур, которые до сих пор сохранили свои карательные функции времён сталинских репрессий. И у каждого уважающего себя чекиста в кабинете висит портрет Феликса Дзержинского, который начинал и организовывал красный террор против собственного народа.

И самое главное – власть не хочет создавать честную, прозрачную и открытую избирательную систему. Боится потерять владычество и диктатуру казнокрадов путём проведения реальных выборов.

Сегодняшняя государственная система способна только на одно – плодить коррупцию!

Наш народ выдержал две мировые войны, гражданскую бойню и голодомор. Прошёл через уничтожение крестьянства, которое кормило не только всю Россию, но и Европу – путём раскулачивания и продразвёрстки. Сталинские репрессии и брежневскую эпоху всеобщего попустительства. Выстоял в 90-е грабительскую приватизацию, залоговые аукционы и разгул бандитизма, поощряемый руководством силовых органов. Выдержит и сегодняшние непростые времена. Мы верим – всё изменится к лучшему!

Любите себя и уважайте! Помните, всё начинается с уважения к человеку. И у нас всё получится!

С Новым годом, Владивосток! С Новым годом всех россиян! Верим, надеемся и любим вас! Берегите себя! Будьте осторожны – не ставьте лайки в интернете под критическими заметками о работе нашей власти. Сегодня за это можно попасть под статью УК РФ – «Публичное оправдание терроризма». Или за призыв к насильственному свержению власти.

И главное, не забывайте, к чему призывал нас основатель партии «Яблоко» Григорий Алексеевич Явлинский: «Власть трогать руками нельзя!». А в сегодняшней ситуации и словом. За одну только мысль могут посадить!

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся.