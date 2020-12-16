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Московский листок

Мы помним массовые убийства в Жанаозене!

Опубликовано 16.12.2020 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Мы помним массовые убийства в Жанаозене!

По призыву Социалистического движения Казахстана и рабочего профсоюза «Жанарту» у дипломатических представительств Казахстана будут проведены акции протеста по случаю девятой годовщины расстрела нефтяников и жителей Жанаозена (16 декабря 2011) и Шетпе (17 декабря 2011) в Мангистауской области.

Напоминаем, девять лет назад многочисленные силы полиции и внутренних войск открыли огонь по безоружным рабочим, членам их семей и простым гражданам, собравшимся на мирный митинг протеста, и желавшим принять резолюцию с обращением ко всем трудящимся страны — подняться на всеобщую политическую забастовку с требованием отставки Назарбаева и его правительства. В результате бойни погибло, по словам участников забастовки, более семидесяти человек, много сотен ранено, а ещё множество рабочих и жителей прошли через аресты, пытки и издевательства.

Ещё одна тема пикетирования - преследование активистов рабочего движения, происходящее в Казахстане прямо сейчас. В 2014 году принят закон «О профсоюзах», который признан международными профсоюзами и Международной Организацией Труда нарушающим права трудящихся на объединение. В 2017-м году была ликвидирована Конфедерация Независимых Профсоюзов Казахстана, а трое её лидеров Лариса Харькова, Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов были осуждены на разные сроки по сфабрикованным обвинениям.

Многие профсоюзные организации до сих пор не могут пройти государственную регистрацию, как например, профсоюз «Жанарту», а КНПРК уже четыре раза отказали в этом в Минюсте РК. Правительство стремится заставить войти все оставшиеся объединения в состав государственной Федерации Профсоюзов Казахстана, которая 16 декабря 2011 года поддержала расстрел.

В октябре прошлого года на 5 лет был осужден по сфабрикованному делу лидер движения безработных Жанаозена Ержан Елшибаев. Несмотря на то, что и потерпевший и свидетели пояснили, что он ни в чём не виноват. Все профсоюзы и общественные активисты в Мангистауской области назвали это политическим делом. В этом году он вынужден был в заключении зашить себе рот в знак протеста против пыток.

В середине октября Ерлана Балтабая, бывшего руководителя ассоциации «Достойный труд», отправили в тюрьму. Профсоюзника приговорили к пяти месяцам заключения за отказ заплатить штраф, который ему дали вместо семи лет тюрьмы. Балтабай, который был членом руководства Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана, запрещенной властями, выступил с заявлением на пресс-конференции, где обвинил Комитет национальной безопасности в фабрикации уголовного дела и создании объединения-клона. По его мнению, это было сделано для того, чтобы уничтожить настоящий профсоюз. Первоначально он был осужден за отказ передавать взносы членов профсоюза в организацию, созданную властями.

До сих пор сидит в заключении за организацию мирных митингов протеста против приватизации земли в 2016-м году Макс Бокаев.

Пикеты в Москве пройдут в пятницу, 18 декабря. Начало в 15-00 напротив посольства Казахстана. (м. Чистые пруды, Чистопрудный бульвар, 3А).



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