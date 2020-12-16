Врачи-невидимки

«Внутрибольничная пневмония (синонимы: госпитальная пневмония, нозокомиальная пневмония) — пневмония, которая развивается через 48-72 часа после поступления больного в стационар и которая не существовала и не находилась в фазе инкубационного периода до момента поступления. …До 86% случаев внутрибольничной пневмонии …приходится на пациентов на ИВЛ».

Википедия

Вот наткнулся на новость:

«Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что врачи обнаружили новые невидимые бактерии. Они появляются в организме людей с коронавирусом и способны вызвать «суперинфекцию». Об этом он рассказал на радиостанции «Эхо Москвы»».

Понятно, что про открытие невидимых бактерий мог написать только дебил, но кто именно – сам Проценко или журналист?

Дальше рассказывается:

«Проценко заявил, что невидимыми бактериями заражаются люди, которые попадают на лечение в стационары и находятся там в течение длительного времени на аппарате ИВЛ. Он добавил, что бактерии обладают повышенной сопротивляемостью к воздействию препаратов. Это связано с тем, что они имеют вирусную, а не бактериальную природу происхождения».

«Зачастую у медиков просто нет антибиотиков, которые помогли бы справиться с этой инфекцией. Поэтому многие пациенты, поступившие в больницы с COVID-19, умирают от суперинфекции, полученной в стационаре», — рассказал Проценко». А нам это пересказал сайт «Общественные медицинские новости» https://health.sm.news/glavvrach-kommunarki-predupredil-o-novoj-superinfekcii-u-bolnyx-koronavirusom-68988/

Тут в этой новости всё круто – и новость о том, что бактерии, поджидающие больных на аппаратах ИВЛ, - невидимы, и то, что эти невидимые бактерии имеют «вирусное происхождение». (Бактерии вирусного происхождения – «это пять!»). Начал искать первоисточники, чтобы понять, кто же в самом деле идиот, и наткнулся на такое число:

«Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился анализом ситуации: с начала пандемии через его больницу прошло более 30 тысяч пациентов, госпитальная летальность составляет 8,5%».

То есть под чутким руководством Проценко, его персонал снабдил московские кладбища 2550 трупами. Число само по себе огромно, но поскольку в Москве в сутки умирает около 400 человек, то это умершие только по Москве всего за 6-7 дней. Кроме того, понятное дело, Проценко с персоналом «коммунарки» боролся и за жизнь остальных 91,5% попавших к нему больных, но тем, как видите, удалось выжить.

Гораздо интереснее вопрос – от чего эти 8,5% умерли? До сего времени официально считалось, что они умерли от болезни COVID-19, вызываемой вирусом SARS-COV-2 (я пишу «официально» потому, что это вирус до сих пор не выделен и его никто не видел). А вот теперь оказывается, что люди умирают от некоего невидимого микроба вирусного происхождения. М-да!

Продолжил искать и на сайте «Эхо Москвы» нашёл вот такую информацию:

«Главная особенность пациентов, заражённых коронавирусом — быстрое образование в их организме очень опасных бактерий. Медики их выявляют всё чаще. Бактерии приводят к так называемой суперинфекции, которая может вызвать смерть пациента. Об этом недавно рассказывал Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы в подмосковной Коммунарке, куда привозят пациентов с подозрением на ковид-19 и уже подтвержденным коронавирусом. По словам Проценко, бактерии очень устойчивы, они быстро размножаются, при этом возможности их лечения ограничены. По этой причине медикам приходится менять тактику, уточнил Проценко.

Главный врач больницы в Коммунарке сообщил также, что за три месяца во всех отделениях реанимации медучреждения появились разные инфекции по причине перевода пациентов из других стационаров. Проценко добавил, что причинами смерти пациентов чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболия, а позже – сепсис».

Давайте вдумаемся в то, что прочитали. Итак, человек заболевает тяжёлой формой простуды неизвестного происхождения - напомню: вирус SARS-COV-2 не выделен и до сих пор является теоретической фантазией. Но вызванные к больному врачи эту простуду обзывают болезнью «COVID-19» и таких простудившихся привозят к Проценко, а тот помещает часть больных в реанимацию. В этих отделениях интенсивной терапии этих больных подсоединяют к аппарату искусственной вентиляции лёгких, и они после этого умирают, либо от удушья, вызванного отказом легких, поражённых не короновирусом, а «невидимым» микробом, либо от заражения крови, вызванной «невидимым микробом» (он же – «суперинфекция»), либо от тромбов в сосудах, подводящих к лёгким кровь, опять же, вызванных «суперинфекцией».

Так кто убивает простудившихся – коронавирус, вызвавший простуду, или Проценко, в вверенной ему больнице заразивший «суперинфекцией» лёгкие простуженных пациентов??

А ведь ещё весной появились сведения, что лечение аппаратами искусственной вентиляции лёгких смертельно опасно. Скажем, до сих пор остаётся ролик в интернете, в котором показан митинг в Вашингтоне (всего 2 минуты https://www.bitchute.com/video/CwaMToqiXrxc/), на котором протестовали американские, реально лечащие врачи. И врач отделения интенсивной терапии Стелла Иммануель (Stella Immanuel) заявила, что нет необходимости в ношении масок, дистанцировании, закрытии школ и других идиотских мер потому, что существует профилактика и надёжное лечение от COVID-19 без ИВЛ, а именно: с ранних стадий «HCQ (гидроксихлорохина), цинк и AZT (азитромицин)». И сообщила, что при таком лечении уже прошедших через её отделение 350 пациентов, из них не умер ни один, включая 90-летних стариков. Хотя по итогам работы Проценко и «коммунарки», у неё должно было бы умереть почти 30 человек.

Одновременно на RT появилось интервью медсестры Erin Marie Olszewski, проработавшей в госпитале Нью-Йорка и тайно снимавшей на видео то, как в США лечат «простых граждан», а фактически, как их убивают, и убивают ни кто-нибудь, а врачи. Она сообщает, что с целью получения денег за лечение больных на ИВЛ, в инфекционное отделение их больницы стаскивали тяжёлых больных с остальных отделений, скажем, с кардиологии, и даже больных с отрицательными тестами на коронавирус. И безо всякой медицинской надобности подключали этих больных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, и этим подключением их фактически убивали, поскольку у них в больнице вообще не было выживших после подключения к ИВЛ. То есть, умерли все, кого врачи этой нью-йоркской больницы лечили! И это резко отличалось от того, как лечили коронавирусных больных во Флориде, где до Нью-Йорка работала эта медсестра, - там их лечили как обычных гриппозных больных – азитромицином и цинком, не используя ИВЛ. И не имели ни одного умершего!

Но в Нью-Йорке так «лечить» заставлял мэр, противник Трампа демократ Билл де Блазио. Это он, угрожая врачам лишением медицинской лицензии, фактически требовал исполнять заданный им протокол - требовал от них лечить так, чтобы увеличить смертность. Соответственно и врачи этой больницы посмеивались: «Зачем нам стараться, ведь эти люди и так, и так уже не жильцы».

Но чёрт с ней – с Америкой! Однако получается, что в «коммунарке», не смотря на всю эту информацию в интернете, до сих пор лечат как в Нью-Йорке?! Получается, что в «коммунарке» врачи до сих ничего не знают о внутрибольничной пневмонии, о смертельности лечения ИВЛ и выдумывают себе «невидимых микробов вирусного происхождения»?

Их в «коммунарке» убивать пациентов тоже заставляют, как и в Нью-Йорке?

Не удивляюсь, если это так. Ведь теперь у нас практически нет врачей в старом понимании этого слова, ведь теперь у нас «исполнители протокола лечения», заданного начальством. И за то, что люди от такого «лечения» умирают, эти «врачи» не отвечают – они строго исполняли протокол. К врачам претензии могут быть, но какие претензии могут быть к исполнителям протокола? Это всё равно, что казнённому предъявлять претензии к электрическому стулу.

Я это почувствовал на себе. Я заболел пневмонией – воспалением лёгких, тесты не показали наличие у меня вируса, тем не менее, меня поместили в инфекционное отделение, где медсёстры, да, меня лечили - поставили мне три капельницы, но лечащие врачи - хирург и проктолог, зарабатывающие на коронавирусе - ни разу не прослушали мои лёгкие! На вопрос, с чего они взяли, что у меня коронавирус при отсутствии положительных тестов не него, мне ответили, что компьютерная томография показала у меня в лёгких «картину матового стекла», а это типа безусловно доказывает, что у меня коронавирус. Во!

Но ведь могли же эти «врачи» заглянуть в интернет и поинтересоваться, что сообщают те, кто реально лечит воспаление лёгких? Скажем: ««Матовое стекло», - это чисто рентгенологический термин, и, как всякое инструментальное обследование, это не диагноз, а, условно говоря, картинка. На снимке отдалённо это напоминает лёгкие в тумане. Затуманенный участок лёгких - неспецифический воспалительный признак, который соизмеряется с соответствующей клинической картиной. Это может быть и при вирусной ситуации, и при бактериальной, и при аутоиммунной агрессии, и при аллергической реакции». Я – не врач, и в то время, когда начал выяснять, что такое «матовое стекло», ещё и не болевший, но я прочёл и знал, что это такое. Так почему же врачи, которые получают деньги за лечение воспаления лёгких, не читают и не знают, что такое это пресловутое «матовое стекло»??

Между тем, Проценко, с его невидимыми бактериями, поддержали и другие светила медицины:

«Число самых опасных распространителей коронавируса в России растёт, подтвердил доктор медицинских наук, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов. Он рассказал, что в организме пациентов, зараженных коронавирусом, могут быть бактерии-невидимки. По его словам, которые приводит интернет-издание Фонтанка, наиболее заразны люди, у которых вирус активно размножается в организме, а не те, у кого ярко выражены симптомы. Только с помощью теста, по словам Дурманова, можно понять является ли человек суперраспространителем коронавируса. Дурманов еще раз напомнил о важности использования масок и перчаток».

Надо же! Бактерии стали невидимыми, а маски стали «наше фсё»! А антибиотики – это вред!

«В больницах сформировалась особая микрофлора из бактерий, устойчивых к лекарствам, из-за чего люди заболевают смертельно опасной пневмонией. Об этом «Эху Москвы» рассказал заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов. Назначение антибиотиков всем пациентам с коронавирусом приводит к тому, что частота устойчивых бактерий увеличивается, добавил Константин Северинов».

Но если в больницах сформировалась микрофлора, вызывающая воспаление лёгких, то зачем вы в больницы стаскиваете простудившихся? Не потому ли, что за лечение каждого пациента с диагнозом «коронавирус» больницы получают дополнительно 200 тысяч рублей, а врачи ежемесячную доплату к окладу в сумме 150 тысяч не облагаемых налогом рублей?

Вот я и вижу, что проблема-то не в бактериях-невидимках, а в том, что при наличии толп людей в белых халатах, мы перестали видеть врачей.

И не потому, что они стали физически невидимыми, а потому, что врачей заменили исполнители протоколов.