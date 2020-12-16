От борьбы с коронавирусом умирает заметно больше людей, чем от коронавируса

За 10 месяцев 2020 г., согласно официальным данным, в России доля умерших от коронавирусной инфекции в общей смертности составила 1,7%, при этом на 1 смерть от коронавирусной инфекции приходилось 4,4 избыточных смертей от других причин. По оценке за весь 2020 г. доля умерших от коронавирусной инфекции в общей смертности составит около 2,8%, и на 1 смерть от коронавирусной инфекции придется около 2,6 избыточных смертей от других причин. Отсюда можно сделать вывод, что от борьбы с коронавирусом в России умирает заметно больше людей, чем от коронавируса.

Оценка избыточной смертности в 2020 г.

Недавно в России обнародованы данные по смертности за 10 месяцев 2020 г.

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/lkIGj3oK/t1_2-10.xlsx

За этот период умерло 1 661 372 человека, тогда как за 10 месяцев предыдущего, 2019 г., умерло 1 510 181 человек. Разница составляет 151 191 человек, т.е. 10%. Это называется избыточной смертностью. Сюда входит и смертность от коронавирусной инфекции.

Однако число умерших за 10 месяцев от коронавирусной инфекции в России составило только 28 235 человек (на 01.11.2020).

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/

Следовательно, за этот период было 151 191 – 28 235 = 122 956 избыточных смертей от других причин.

Отсюда следует, что за 10 месяцев 2020 г.:

- доля умерших от коронавирусной инфекции в общей смертности составила 1,7%;

- на 1 смерть от коронавирусной инфекции приходилось 4,4 избыточных смертей от других причин.

Полагая, что за оставшиеся два месяца 2020 г. число избыточных смертей от других причин увеличится на 20% (12/10 месяцев), получим, что число избыточных смертей за 2020 г. составит приблизительно 148 тыс. человек. Возможно, оно будет больше на фоне наблюдаемого сейчас пика коронавирусной инфекции.

В ноябре-декабре в России наблюдался подъем и пик осенней волны коронавирусной инфекции, в результате в этот период число смертей от коронавируса в сутки было больше, чем в предыдущие месяцы. На 15.12.2020 (дату написания этой заметки, фактически это данные за 14.12.2020) от коронавирусной инфекции в нашей стране умерло всего 47 968 человек. Полагая, что в оставшиеся 17 дней 2020 г. будет умирать приблизительно по 500 человек в день, получим на 01.01.2021 оценку приблизительно 57 тыс. смертей. Впрочем, поскольку в России достигнут пик по числу новых заболевших в сутки (06.12.2020), вероятно, число смертей от коронавирусной инфекции в сутки также начнет уменьшаться.

Отсюда можно дать оценку избыточной смертности в 2020 г., складывая предполагаемое число избыточных смертей от других причин и число смертей от коронавирусной инфекции – 148 + 57 = 205 тыс. человек.

В 2019 г. в России умерло 1 828 910 человек (округленно 1 829 тыс., окончательные данные).

Статистика смертности по данным Росстат

Следовательно, с учетом указанной выше оценки избыточной смертности оценка числа смертей в 2020 г. – 1 829 + 205 =2 034 тыс. человек.

На основании этих данных оценка за весь 2020 г.:

- доля умерших от коронавирусной инфекции в общей смертности составит около 2,8%;

- на 1 смерть от коронавирусной инфекции придется около 2,6 избыточных смертей от других причин.

Разумеется, эти оценки надо будет проверить в начале следующего, 2021 г., когда будут опубликованы статистические данные за 2020 г.

При этом можно предположить, что далее, в 2021 г., по мере спада коронавирусной инфекции, отношение числа избыточных смертей от других причин к числу смертей от коронавирусной инфекции стабилизируется или даже несколько возрастет.

Но уже сейчас можно сделать вывод, что от борьбы с коронавирусом в России умирает заметно больше людей, чем от коронавируса. Полагаю, что подобное явление наблюдается и в других странах.

Причины избыточной смертности в 2020 г.

Причины наблюдаемой в 2020 г. избыточной смертностий, по моему мнению, следующие.

а) Оптимизация российской медицины под западную модель (рассчитанную на извлечение прибыли), которая не приспособлена к борьбе с эпидемиями.

б) Неправильная организация работ, когда все силы были брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией и в больницы везли даже тех, кого не нужно было везти, почему ресурсов (медицинского персонала, коек, приборов и т.п.) на остальные заболевания стало не хватать.

Особо отметим:

- Большие выплаты органам здравоохранения за лечение каждого коронавирусного больного из средств обязательного медицинского страхования, что по существу стимулирует поиск и госпитализацию таких больных, даже если это не требуется.

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- Желание заметного числа легко внушаемых людей, которые поддаются действию массовой истерической пропаганды («ковид-паникеров»), отправиться в больницу при легких формах коронавирусной инфекции или при пневмониях либо респираторных заболеваниях иного происхождения. При этом у них появляется возможность заболевания коронавирусом, если ранее этого не было.

Эту информацию сообщил мне знакомый, работающий в скорой помощи.

- Тяжелые условия работы врачей и другого медицинского персонала (спецкостюмы, большая нагрузка, заболевания, в первую очередь тем же коронавирусом).

При этом уже давно стало понятно, что лечить надо не коронавирусную инфекцию, она сама пройдет приблизительно за 14 дней, а вирусную пневмонию, если она появляется.

Сравнение с болезнями органов дыхания в 2019 г.

Для сравнения, по официальным данным в 2019 г. от болезней органов дыхания умерло 57 956 человек (3,2% от общей смертности).

https://rosstat.gov.ru/free_doc/2019/demo/t3_3.xlsx

Это приблизительно столько же, сколько, предположительно, умрет от коронавируса в 2020 г. Однако не все эти болезни были инфекционными. В том числе от пневмонии в 2019 г. умерло 23 352 человека (1,3% от общей смертности).

Не все, умершие от коронавируса, умерли от вирусной пневмонии. Очень многие умерли от своих хронических заболеваний на фоне коронавирусной инфекции. Поэтому можно сравнивать данные по смертям от коронавирусной инфекции в 2020 г. с данными смертей от болезней органов дыхания в 2019 г.

Но, конечно, число умерших от всех болезней органов дыхания в 2020 г. будет заметно больше, чем в 2019 г., поскольку обычные пневмонии и прочие болезни органов дыхания никто не отменял.

«Эпидемия» психических заболеваний, вызванных коронавирусом

Вследствие массовой истерии и психоза, развязанных в СМИ, в Интернете и властями, резко возросло число психических заболеваний, как рецидивов/обострений, так и новых. Статистических данных об этом пока нет, но сомневаться в этом не приходится. Можно говорить об «эпидемии» психических заболеваний, вызванных коронавирусом, точнее, массовой истерической пропагандой. А это приведет к статистически заметному увеличению числа самоубийств. И это тоже будут люди, которых погубила борьба с коронавирусом.

Заключение

Можно сказать, что «ковид-паникеры» в СМИ, Интернете, органах власти своими завываниями уже привели к гибели 123 тысяч россиян, которые умерли из-за того, что им не была оказана вовремя необходимая плановая, а иногда даже и экстренная медицинская помощь, поскольку все силы брошены на борьбу с COVID-19, а на остальные болезни сил не осталось, хотя среди них – многократно более тяжелые. Число умерших в результате борьбы с коронавирусом заметно превышает число умерших от коронавируса и будет расти и далее.