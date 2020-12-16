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Московский листок

На рынке труда новые вакансии для рабов

Опубликовано 16.12.2020 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
На рынке труда новые вакансии для рабов

Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Они направлены на рассмотрение в правительство, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отметили в Минстрое, по состоянию на 1 декабря в 50 российских регионах есть нехватка мигрантов на стройплощадках.

При этом въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. Предлагается, чтобы иностранцы предоставляли отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за три дня до въезда в Россию. 

***

Любопытно - сообщается о росте безработицы в связи с пандемией, а стройкомплекс продолжает ввозить рабов, вместо того, чтобы привлекать на строительные рабюоты местное население.

Понятно, что москвичи-строители потребуют соблюдения трудового кодекса, техники безопасности, да и навряд ли удовлетворятся обещаниями вместо зарплаты.

Но есть и другой аспект: на гастарбайтерах можно сэкономить и в плане медицинского обслуживания. Чуть заболел - коленкой под зад, лети домой. А местным еще и больничный придется оплачивать...

Вполне понятно, что находящиеся в рабском положении гастарбайтеры, не слишком-то стремятся соблюдать местные нормы, в том числе и санитарно-гигиенические.

Но правительству-то все это известно. И как, пойдет кабинет министров на откровенное преступление, открыв ворота строек для массового притока новых гастарбайтеров, или убоится последствий?

Такое чувство, что не убоится... 

А.Б.



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