Всякая революция начинается с элитных разборок - но заканчивается жесточайшей классовой борьбой

Если бы Навального не было, его надо было придумать. Очень удобно до поры до времени. Классика жанра в виде «патриота» Путина против мерзкого «либерала». Благородный профиль одного оттеняется уродством другого. И даже тога императора смотрится в особо багровых тонах на фоне черных псов западного ада.

Но эта схема работает до определенной границы. Хорошего помаленьку, как говорится в народе (фу, как надоел народец со своей практичностью, никакого уважения к имперскому классицизму). Но если недовольные с помощью навальнистов пролазят уже в органы власти типа Новосибирска, Москвы, Питера, Томска и далее на перспективу – это уже чревато. Это перебор. Это лиса в курятнике. Нет уж, пора заканчивать.

Вот и все. Вот вам и все отравление. С одной стороны, и Навальный прав, что был отравлен властью (ах, да, про инопланетян забыли); с другой стороны, и критики правы, что чихать хотел Путин на президентские амбиции кумира хипстеровских дамочек. Не по Сеньке шапка. Все дело в самом чертовом народце. Ну, не хочет играть по правилам, и никакого политеса. Не понимает, дурак, что все понарошку. Все «умные люди» понимают – КПРФ, ЛДПР, справоросы - а местные навальнисты не понимают (на самом деле они обыкновенные социал-демократы, и особенно в регионах, и в чем вся проблема). Они думают, что все взаправду; что можно прийти в городской парламент и вякать супротив извечных распилов. Так что, Леша, ты сам виноват. Не пасешь свою паству, как положено. Ну, так, и получай.

***

Опять старая-престарая история, которая была и десятки лет назад, и сотни, а может быть, и тысячи. Возьмите любой учебник истории, и наткнетесь на подобное. Всякая революция начинается с элитных разборок, а заканчивается жесточайшей классовой борьбой. Разница лишь в том, что Кириенко-Бортниковы читали подобные книжки – не совсем дебилы, потому что учились в советской школе – и поняли, что произошел перебор с Навальным. «Либеральная» фронда рискует перекинуться в массы; поэтому с патриотическими сценами в багровых тонах пора заканчивать.

То есть, постоянные читатели сайта знают прекрасно, что автору этих строк на переживания актива ФБК о своем лидере подобно рыбьим переживаниям о потерянном зонтике. «Настоящий и честный либерализм» в России как йети в Гималаях – все слышали, но никто не видел. А вот реальная классовая борьба – вот она, на блюдечке с голубой каемочкой. То есть, социальные противоречия воспользовались «либеральным» каналом, коль другие перекрыты – и начали прорываться наружу от Бойко в Новосибирске до Ступина в Москве на основе «умного голосования».

Следовательно, кто ж спорит, что фээсбэшные олухи начали тренироваться задолго, – и когда пиар-кампания стала превращаться в буржуазную социал-демократию как минимум, и приобретать массово-региональные черты вкупе с «умным голосованием», - и было решено прикрыть лавочку.

И будь Навальный хоть трижды кандидатом в президенты – хоть самую большую медаль в оные напялил бы на свою грудь – послать его лесом не представляло никакого труда. Были вечные студенты – ну, будут вечные кандидаты. Делов-то. Суть проблемы абсолютно в другом. «Либеральное» движение стало все более и более превращаться в социал-демократическое движение. А это уже не хухры-мухры. Леша, ты че, сдурел?!.. Социализм захотел, что ли?!.. Ну так, не обессудь.

***

Люди – рабы терминов. К примеру, кто-то сказал, что Советский Союз был социалистическим. Значит, с крахом Союза рухнул и социализм. А был ли?!.. Это еще большой вопрос. Очень даже возможно, что социализм отсутствовал в природе. Но именно поэтому Союз и рухнул! Логично?!.. АБСОЛЮТНО! Вот что такое термины.

Точно также с движением Навального. Мало ли что вообразила верхушка ФБК, называя себя «либеральной». А вот какому-нибудь рядовому члену фонда в Тамбове, Иркутске или Хабаровске абсолютно начхать, какие идеологические терки между их бонзами и западными покровителями. Он знает одно – долой единоросов. Ради этого создаются координационные СОВЕТЫ, и Беларусь лишь яркий пример. И если навальнистские регионалы и проникают в депутатские органы, то явно для того, чтобы представительная власть контролировала исполнительную. А знаете, что получится в итоге?!.. Ха-ха-ха, Леша, не раскатывай губу. Если так пойдет и дальше, то получится не президентская, и парламентская республика! А еще чуть-чуть – и советская. Ну, хорошо: речь идет о мелкобуржуазной социал-демократии уж точно.

Поэтому история с «либерализмом» надоела деятелям а-ля Кремль хуже горькой редьки. Минусов больше, чем плюсов. Следовательно, и было решено убрать Навального пусть не трупом, но хоть в Германию по примеру Ходорковского. Если последний фактически заглох, то и с первым может получиться подобный трюк. И чтобы оный ни говорил, и как бы ни клялся на крови триумфальным возвращением – а вот не пустят, и закрыт разговор. Скажут на границе, что штаны не того цвета, и вся недолга. А скорее всего, и арестуют за переход улицы на красный свет, и сразу на десять лет. Так что «лидер» поболтает-поболтает, да и заглохнет, убоявшись. А там, смотришь, и приживется в эмигрантском удобстве, да на грантовских харчах.

Но если читатель подумает, что автор интересуется перипетиями сериала о «светлолицых» (у этих, разумеется, наоборот по сравнению с коричневым Путиным), то таковой сильно ошибется. Стоит посмотреть хотя бы на мазохиста Милова, ругающего даже «военный коммунизм» Советского Союза, и спасшего подобного от участи пастуха при бюргерском хозяйстве Шварц унд шнапс, то всякий интерес пропадает начисто. А вот о местных и рядовых, и вроде бы как либералах стоит поговорить. И очень стоит в связи с возможной координацией с левыми силами.

Стоит сказать даже честнее. Надо использовать момент, пока паства без духовного отца. Оная и ныне-то сомнительно «либеральная», и о чем замечено выше – а уж с нарастанием классовой борьбы и трусостью лидеров и подавно.

Собственно, а какая разница того же Сергея Бойко из Новосибирска с обыкновеннейшим левым активистом?!.. Что, у первого кнопочка на пупке, вызывающая ЦРУ или АНБ?!.. Даже не смешно. Ребята из ФБК даже лучше в каком-то смысле, потому что работают и дерутся, а не стонут и ноют. Поэтому и автор не видит никакой трагедии, если левые силы объединят усилия по любой животрепещущей социальной проблеме с ФБК. Особенно, если речь идет о региональных и муниципальных делах. ОСОБЕННО! Да даже вообще вопрос, кто по-настоящему левый активист: «либерал» Сергей Бойко - или вечно ноющий «левый интеллигент», боящийся оторвать задницу от дивана.

Следовательно, а что, собственно, произойдет этакого страшного, если молодой человек социалистических убеждений придет в местный штаб ФБК, и открыто и честно предложит драться там, где совпадают интересы?!.. Но в том-то и дело, что сейчас таких совпадений – ПРУД ПРУДИ. Жилищно-коммунальное хозяйство, ковид, пенсионеры, сироты и ветераны, безработица, точечная застройка, убитые дороги, убогая реновация – да одно перечисление займет страницу. Ну и пусть Навальный сидит в своей Германии, и разоблачает хоть всю ФСБ с президентской администрацией в придачу – да пусть мочат друг друга в сортирах до упора, народу легче – а мы будем делать хотя бы классическую социал-демократическую работу, что для нынешней России уже огромного благо.

Да, пожалуйста, пусть прибежит на минуту чокнутый Милов, и начнет ругать «совков»; но затем убежит, и продолжит красоваться в европарламентах. Лишь бы на местах не мешал. И чем дальше будет вестись такая работа; чем дальше будет нарастать классовая и социальная борьба; и чем ближе социал-демократические настроения будут смыкаться с социалистическими, - может быть, и «левая интеллигенция» оторвет задницу от диванов, увидев «движуху», - тем дальше и дальше будет все дело и от всяких Навальных, и от всякого либерализма хоть оптом, хоть в розницу. Так что поумнее надо быть с терминами. Чтобы они служили людям – а не люди им.

***

Да достали с этим Навальным. Из него честный президент, как из Ходорковского святая Магдалена в девяностые. Кто ж спорит, что и из Путина цезарь, как из… короче, вставьте по выбору, взглянув на бардак из окна.

А автору уже очевидно, что все это борьба нанайских мальчиков, и вчерашний день. Ну, хотела ФСБ по приказу Кремля убрать Навального. Но единственный практический и политический вывод из всего подобного – ПОЗДНО! Всех новосибирских Бойко, иркутских Беспаловых или хабаровских Ворсиных уже не остановить. Так помочь им надо, пока момент! Объединить надо левые силы с фактическими социал-демократами из ФБК, пока возможность. Пока самые чокнутые типа Миловых-Навальных занимаются своими разборками, и не мешаются под ногами – надо действовать. Только и всего.

Да нет никакого реального «либерализма» в ФБК! Вот в чем парадокс. В правительстве и Кремле оный имеется на самом деле, и несомненно! А в массах ФБК – нет. Вы думаете, какой-нибудь местный член фонда Вася Пупкин жить не может без кредитно-денежной политики МВФ?!.. Да не смешите людей. А тут еще подарок в виде устранения Навального. Ну так, и замечательно. Процессы в ФБК начнут леветь волей-неволей в связи с мировым кризисом и страданием народа от ковида - а если этому делу помочь, пользуясь случаем, так тем более. Надо воспользоваться «либеральным» каналом, коль другие перекрыты, а не отвергать такую возможность.

Поэтому, и как ни парадоксально для некоторых читателей: Навальный уже отдельно - ФБК отдельно. Да достали с отравлением первого, слов нет. Автору неинтересны разборки ужа с ежом. Нейтрализовали или нет, какая разница. Главное, убрали. А вот перетаскивание структуры ФБК на свою сторону, пользуясь случаем, поэтому и все внимание сюда – вот это реальная политика.

Итого. Всякая революция начинается с элитных разборок - но заканчивается жесточайшей классовой борьбой. Что мы и наблюдаем в режиме онлайн. А посему, готовьтесь и помогайте.