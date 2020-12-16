Столкновения протестующих и полиции на Майдане в Киеве

Главное, чего не хватает малому бизнесу – это мозгов и адекватности.
Предпринимателям внушили, что в богатых странах именно малый бизнес является базой для европейского процветания.
Чушь!
Где-нибудь в Латинской Америке или Пакистане кругом малый бизнес – цирюльники и разносчики еды, продавцы сувениров и мойщики машин.
В большинстве стран малый бизнес – это форма самозанятости, самоэксплуатация без трудового кодекса и разорение при малейшем колебании ветерка кризиса.
Более или менее устойчиво малый бизнес чувствует себя в богатых и туристических странах, кормясь аутсорсингом и крохами с барского стола крупных компаний и из кошельков богатых туристов.
До 2014 года в Николаеве, в Киеве и в Одессе открывались и процветали ресторанчики, кофейни, салоны красоты и фитнес-клубы.
Но в 2004 году и в 2014 мелкие предприниматели стали бурлящей и горящей массой Майдана, на которой сварили кашу Порошенко и компания.
Но, развалив страну, развалили ее экономику.
А, развалив экономику, потеряли почву для этого пресловутого малого бизнеса.
В моем Николаеве некогда многолюдный рынок возле моего дома превратился в площадь пустых лотков и грустных продавцов.
Даже до пандемии закрывались парикмахерские и мастерские по ремонту – развал экономики и массовая миграция постепенно убивали сферу услуг.
И тут пандемия.
А поутру они проснулись…Мама дорогая, что ж это деется!
Где мы теперь будем харчеваться?
А в 2014 году вы об этом не думали?
Безусловно, за нынешней бузой стоят и серьезные политические фигуры, тот же Порошенко или Юля. И они будут не прочь опять использовать тупую массу в своих целях. Но в принципе негодующие обыватели получают свое.
Бумеранг из 2014 года прилетел и ударил их по лбу.
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стоик7686 написал 16.12.2020 11:24