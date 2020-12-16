Столкновения протестующих и полиции на Майдане в Киеве

Главное, чего не хватает малому бизнесу – это мозгов и адекватности.

Предпринимателям внушили, что в богатых странах именно малый бизнес является базой для европейского процветания.

Чушь!

Где-нибудь в Латинской Америке или Пакистане кругом малый бизнес – цирюльники и разносчики еды, продавцы сувениров и мойщики машин.

В большинстве стран малый бизнес – это форма самозанятости, самоэксплуатация без трудового кодекса и разорение при малейшем колебании ветерка кризиса.

Более или менее устойчиво малый бизнес чувствует себя в богатых и туристических странах, кормясь аутсорсингом и крохами с барского стола крупных компаний и из кошельков богатых туристов.

До 2014 года в Николаеве, в Киеве и в Одессе открывались и процветали ресторанчики, кофейни, салоны красоты и фитнес-клубы.

Но в 2004 году и в 2014 мелкие предприниматели стали бурлящей и горящей массой Майдана, на которой сварили кашу Порошенко и компания.

Но, развалив страну, развалили ее экономику.

А, развалив экономику, потеряли почву для этого пресловутого малого бизнеса.

В моем Николаеве некогда многолюдный рынок возле моего дома превратился в площадь пустых лотков и грустных продавцов.

Даже до пандемии закрывались парикмахерские и мастерские по ремонту – развал экономики и массовая миграция постепенно убивали сферу услуг.

И тут пандемия.

А поутру они проснулись…Мама дорогая, что ж это деется!

Где мы теперь будем харчеваться?

А в 2014 году вы об этом не думали?

Безусловно, за нынешней бузой стоят и серьезные политические фигуры, тот же Порошенко или Юля. И они будут не прочь опять использовать тупую массу в своих целях. Но в принципе негодующие обыватели получают свое.

Бумеранг из 2014 года прилетел и ударил их по лбу.