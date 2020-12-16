Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью

Для достижения какой конкретной цели именно привластные либералы так последовательно и эффективно дискредитируют Россию.
Коммерческий смысл разрушения репутации России российскими эе чиновниками.
Зачем губернатор Камчатки объявил выгодным днем "35 декабря", а губернатор Забайкалья выгнал людей из рейсового самолета?
Это не только одичание, это не только блатной феодализм: безумие власти и ее самодискредитация выполняют важную коммерческую функцию.
И эту функцию полезно знать.
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стоик7687 написал 16.12.2020 11:34
100 лет рабства пора заканчивать?