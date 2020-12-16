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Московский листок

Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью

Опубликовано 16.12.2020 в разделе комментариев 1

Для достижения какой конкретной цели именно привластные либералы так последовательно и эффективно дискредитируют Россию.

Коммерческий смысл разрушения репутации России российскими эе чиновниками.

Зачем губернатор Камчатки объявил выгодным днем "35 декабря", а губернатор Забайкалья выгнал людей из рейсового самолета?

Это не только одичание, это не только блатной феодализм: безумие власти и ее самодискредитация выполняют важную коммерческую функцию.

И эту функцию полезно знать.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7687 написал 16.12.2020 11:34
пора русскому народу стать хозяином на своей земле?
100 лет рабства пора заканчивать?
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