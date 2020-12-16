С 1 января россиян начнут штрафовать за неуплату ЖКУ за весь 2020 год

После новогодних праздников россияне начнут получать огромные счета за неуплату ЖКУ на весь образовавшийся в 2020 году долг. Как сообщает газета "Известия", все дело в том, что при введении моратория на начисление пени в правительстве не прописали четкие правила его отмены.

В НП "ЖКХ Контроль" обеспокоены ситуацией, и чтобы не вгонять людей в крупные долги, предлагают вводить пени и штрафы постепенно, только за долги, образовавшиеся в новом году. Соответствующее предложение было направлено на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

"Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу", - прокомментировал инициативу первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Взыскание штрафов или пени за неуплату за ЖКХ было приостановлено с 6 апреля 2020 года в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако 1 января 2021 года все ограничения прекращают свое действие.

Между тем, накануне стало известно, что правительство соседней Монголии, которой Россия за последние 20 лет списала около 12 миллиардов долларов долга, одобрило обнуление всех семейных расходов граждан страны в зимний период, в период объявленного режима повышенной готовности.

Все домохозяйства в Монголии будут иметь нулевые счета за электроэнергию с 1 декабря по 1 июля 2021 года.

С 1 декабря по 1 июля 2021 года у домохозяйств площадью до 100 квадратных метров будут нулевые счета за отопление, воду и вывоз мусора.

Будет охвачено 123 800 предприятий и более 900 000 домашних хозяйств, а госкомпания Эрдэнэт будет отвечать за финансовый источник нулевых выплат.