Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С 1 января россиян начнут штрафовать за неуплату ЖКУ за весь 2020 год

Опубликовано 16.12.2020 в разделе комментариев 0

С 1 января россиян начнут штрафовать за неуплату ЖКУ за весь 2020 год

После новогодних праздников россияне начнут получать огромные счета за неуплату ЖКУ на весь образовавшийся в 2020 году долг. Как сообщает газета "Известия", все дело в том, что при введении моратория на начисление пени в правительстве не прописали четкие правила его отмены.

В НП "ЖКХ Контроль" обеспокоены ситуацией, и чтобы не вгонять людей в крупные долги, предлагают вводить пени и штрафы постепенно, только за долги, образовавшиеся в новом году. Соответствующее предложение было направлено на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

"Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу", - прокомментировал инициативу первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Взыскание штрафов или пени за неуплату за ЖКХ было приостановлено с 6 апреля 2020 года в связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако 1 января 2021 года все ограничения прекращают свое действие.

Между тем, накануне стало известно, что правительство соседней Монголии, которой Россия за последние 20 лет списала около 12 миллиардов долларов долга, одобрило обнуление всех семейных расходов граждан страны в зимний период, в период объявленного режима повышенной готовности.

Все домохозяйства в Монголии будут иметь нулевые счета за электроэнергию с 1 декабря по 1 июля 2021 года.

С 1 декабря по 1 июля 2021 года у домохозяйств площадью до 100 квадратных метров будут нулевые счета за отопление, воду и вывоз мусора.

Будет охвачено 123 800 предприятий и более 900 000 домашних хозяйств, а госкомпания Эрдэнэт будет отвечать за финансовый источник нулевых выплат.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Столкновения протестующих и полиции на Майдане в Киеве
Столкновения протестующих и полиции на Майдане в К...
16.12.2020
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации Р...
16.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С 1 января россиян начнут штрафовать за неуплату ЖКУ за весь 2020 год (0)
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью (1)
От яиц до самых до извилин (0)
Мы помним массовые убийства в Жанаозене! (0)
Столкновения протестующих и полиции на Майдане в Киеве (1)
Спасибо президенту В. Путину! (2)
На рынке труда новые вакансии для рабов (4)
С Новым годом, Владивосток! (22)
От борьбы с коронавирусом умирает заметно больше людей, чем от коронавируса (9)
Врачи-невидимки (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предложил дать антимонопольной службе РФ права КГБ
Дарья Митина Дарья Митина: Эх, была не была....
Дарья Митина Дарья Митина: Дети, у которых отняли отца
Михаил Делягин Михаил Делягин: Моё открытие: коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью
orphoprosecutor orphoprosecutor: Бумафка-промокафка
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss