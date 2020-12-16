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Московский листок

Кабинет Путина - декорация. А сам Путин?..

Опубликовано 16.12.2020 в разделе комментариев 4

путин выборы кремль
Кабинет Путина - декорация. А сам Путин?..

Как-то неожиданно оператор центрального канала "спалил" президента, задрав немного камеру вверх - и стало видно, что "рабочий кабинет" Путина является просто декорацией в студии.

Нет, мы подозревали, что Путин на самом деле нихрена не работает, а только развлекается за казенный счет, но не настолько же!

У него что, вообще нет рабочего кабинета? Не нужен?

Или кабинет есть, но по какой-то причине туда нельзя доставить ни Путина, ни съемочную группу?

Но почему Путина нельзя доставить? Нетранспортабелен?

Или сам "Путин" тоже часть декорации, а президент России во время съемок находится где-то совсем в другом месте?

И причины такого странного явления нужны: болен? нетранспортабелен? умер?

Потому что объяснения, мол, занят важными государственными делами, от которых нельзя даже на сьемку оторваться, не проходят. 

И как себя чувствуют после этого весьма многочисленные "гости Путина": министры, губернаторы, генералы... Множество высших государственных чиновников валяют Ваньку, и никто даже не проговорился...

Нечто подобное было с Черненко, когда декорацию избирательного участка устроили прямо в его палате в ЦКБ. Руководитель был плох и вскоре умер, но до конца пытался держать слабеющую руку на пульсе истории. 

Может, и Путин тяжело болен? Но на видео он все же двигается, ходит, садится, шевелит руками, произносит что-то осмысленное. Или болезнь Путина не соматического, а психосоматического характера, "облачно с прояснениями"? И вот в моменты "прояснения" его привозят в студию, распаковывают из смирительной рубашки и "ловят кадр"? Но и это удобней все же делать в отдельно взятом кабинете с хорошей охраной, не нужно никого никуда возить и так далее...

В общем, полная загадочность...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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''Мартовские иды наступили
- Наступили, но еще не прошли'' написал 16.12.2020 13:06
Уже начиная с марта, когда Цап Царапыч начал травить ''байки из склепа'', стало заметно, что лицо персонажа наложено на него. Оно было до невозможности разглажено (в отличии от рук, одежды, декораций) настолько, что не были заметны складки на лбу и другие детали рельефа лица. Кроме того перемещения лица не совпадали с движениями тела, временами наезжая на воротник и даже на галстук. Иногда лицо искажалось до неузнаваемости (если вообще можно говорить об стопроцентной узнаваемости).
_
S1m0ne
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(без названия)
Артоболевский написал 16.12.2020 13:06
С захватом власти трехцветными декорацией стало ВСЁ.
Даже еда из отходов.
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(без названия)
Толстый написал 16.12.2020 12:40
Вашингтон поднял аренду кабинета, перешел на удаленку.
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(без названия)
3авидонов Никос написал 16.12.2020 12:12
Ясно море - Ботоксная Крыса засел в бункере со своей татаркой и татарчатами - дубиной не выгонишь.
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