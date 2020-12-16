Кабинет Путина - декорация. А сам Путин?..

Как-то неожиданно оператор центрального канала "спалил" президента, задрав немного камеру вверх - и стало видно, что "рабочий кабинет" Путина является просто декорацией в студии.
Нет, мы подозревали, что Путин на самом деле нихрена не работает, а только развлекается за казенный счет, но не настолько же!
У него что, вообще нет рабочего кабинета? Не нужен?
Или кабинет есть, но по какой-то причине туда нельзя доставить ни Путина, ни съемочную группу?
Но почему Путина нельзя доставить? Нетранспортабелен?
Или сам "Путин" тоже часть декорации, а президент России во время съемок находится где-то совсем в другом месте?
И причины такого странного явления нужны: болен? нетранспортабелен? умер?
Потому что объяснения, мол, занят важными государственными делами, от которых нельзя даже на сьемку оторваться, не проходят.
И как себя чувствуют после этого весьма многочисленные "гости Путина": министры, губернаторы, генералы... Множество высших государственных чиновников валяют Ваньку, и никто даже не проговорился...
Нечто подобное было с Черненко, когда декорацию избирательного участка устроили прямо в его палате в ЦКБ. Руководитель был плох и вскоре умер, но до конца пытался держать слабеющую руку на пульсе истории.
Может, и Путин тяжело болен? Но на видео он все же двигается, ходит, садится, шевелит руками, произносит что-то осмысленное. Или болезнь Путина не соматического, а психосоматического характера, "облачно с прояснениями"? И вот в моменты "прояснения" его привозят в студию, распаковывают из смирительной рубашки и "ловят кадр"? Но и это удобней все же делать в отдельно взятом кабинете с хорошей охраной, не нужно никого никуда возить и так далее...
В общем, полная загадочность...
А.Б.
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- Наступили, но еще не прошли'' написал 16.12.2020 13:06
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S1m0ne
Артоболевский написал 16.12.2020 13:06
Даже еда из отходов.
Толстый написал 16.12.2020 12:40
3авидонов Никос написал 16.12.2020 12:12