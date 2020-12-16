Кабинет Путина - декорация. А сам Путин?..

Как-то неожиданно оператор центрального канала "спалил" президента, задрав немного камеру вверх - и стало видно, что "рабочий кабинет" Путина является просто декорацией в студии.

Нет, мы подозревали, что Путин на самом деле нихрена не работает, а только развлекается за казенный счет, но не настолько же!

У него что, вообще нет рабочего кабинета? Не нужен?

Или кабинет есть, но по какой-то причине туда нельзя доставить ни Путина, ни съемочную группу?

Но почему Путина нельзя доставить? Нетранспортабелен?

Или сам "Путин" тоже часть декорации, а президент России во время съемок находится где-то совсем в другом месте?

И причины такого странного явления нужны: болен? нетранспортабелен? умер?

Потому что объяснения, мол, занят важными государственными делами, от которых нельзя даже на сьемку оторваться, не проходят.

И как себя чувствуют после этого весьма многочисленные "гости Путина": министры, губернаторы, генералы... Множество высших государственных чиновников валяют Ваньку, и никто даже не проговорился...

Нечто подобное было с Черненко, когда декорацию избирательного участка устроили прямо в его палате в ЦКБ. Руководитель был плох и вскоре умер, но до конца пытался держать слабеющую руку на пульсе истории.

Может, и Путин тяжело болен? Но на видео он все же двигается, ходит, садится, шевелит руками, произносит что-то осмысленное. Или болезнь Путина не соматического, а психосоматического характера, "облачно с прояснениями"? И вот в моменты "прояснения" его привозят в студию, распаковывают из смирительной рубашки и "ловят кадр"? Но и это удобней все же делать в отдельно взятом кабинете с хорошей охраной, не нужно никого никуда возить и так далее...

В общем, полная загадочность...

А.Б.