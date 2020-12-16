В России зафиксирована рекордная смертность за последние десять лет

Уровень смертности в России за январь-октябрь текущего года достиг максимального значения за последние десять лет. Это следует из расчетов РБК, произведенных на основе данных Росстата.

Согласно данным статистического ведомства, в 2019 году в результате мер по улучшению демографической ситуации смертность опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения, что на 13,7% ниже того же периода 2010 года, когда было зарегистрировано 112,7 умерших на 10 тысяч живущих.

Однако в 2020 году на фоне пандемии коронавируса показатель прибавил 10% к прошлому году и составил 113,2. Это максимальное значение с 2010 года, когда смертность в стране подскочила на фоне аномально жаркого лета.

Смертность в расчете на 10 тысяч жителей за девять месяцев текущего года выросла в 82 российских регионах, а в 33 субъектах РФ показатель оказался самым высоким за десятилетие.

Согласно официальным данным Росстата, всего в стране за период с января по октябрь скончались 1,661 млн человек. Это на 9,7% выше того же периода 2019 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, если бы не пандемия, как минимум 19 регионов за последние десять месяцев регистрировали бы понижение смертности, а не наоборот.