В России зафиксирована рекордная смертность за последние десять лет

Уровень смертности в России за январь-октябрь текущего года достиг максимального значения за последние десять лет. Это следует из расчетов РБК, произведенных на основе данных Росстата.
Согласно данным статистического ведомства, в 2019 году в результате мер по улучшению демографической ситуации смертность опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения, что на 13,7% ниже того же периода 2010 года, когда было зарегистрировано 112,7 умерших на 10 тысяч живущих.
Однако в 2020 году на фоне пандемии коронавируса показатель прибавил 10% к прошлому году и составил 113,2. Это максимальное значение с 2010 года, когда смертность в стране подскочила на фоне аномально жаркого лета.
Смертность в расчете на 10 тысяч жителей за девять месяцев текущего года выросла в 82 российских регионах, а в 33 субъектах РФ показатель оказался самым высоким за десятилетие.
Согласно официальным данным Росстата, всего в стране за период с января по октябрь скончались 1,661 млн человек. Это на 9,7% выше того же периода 2019 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, если бы не пандемия, как минимум 19 регионов за последние десять месяцев регистрировали бы понижение смертности, а не наоборот.
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Артоболевский написал 16.12.2020 13:31
Особенно из сходняка исторических диалектиков.
Затюканую провинцию жаль. А Москва пусть освобождается.
жжжжж написал 16.12.2020 13:21
и "завлабов" из НИИ Пуха и Пера, НИИ Табака и Махорки, про сталинизм и гулаги, закончится капиталистической голодухой, социальной непрухой деградацией, одичанием и вымиранием.
Артоболевский написал 16.12.2020 13:08