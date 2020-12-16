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Московский листок

Госдума одобрила штрафы за оскорбления в интернете

Опубликовано 16.12.2020 в разделе комментариев 3

Госдума одобрила штрафы за оскорбления в интернете

Госдума в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о введении штрафов за оскорбления в интернете и клевету. За это решение проголосовали 359 депутатов, 21 воздержался, против не выступил никто. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

В последней редакции "народные" избранники расширили трактовку понятия оскорбление. Если ранее предусматривалось наказание только за оскорбление в неприличной форме, то теперь под административный состав попадает и оскорбление в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме". Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". Кроме того, к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете.

За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).

За публичное оскорбление в отношении одного или нескольких человек, "в том числе индивидуально не определенных", штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц – от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч).

Непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас - от 10 тыс. до 30 тыс.), а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс.).

КоАП также дополнится статьей, предусматривающей ответственность для юридических лиц за клевету, то есть, за "распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию". Это повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 тыс. до трех млн рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Бедлам написал 16.12.2020 14:30
В самой россии,они "позажимать рты",конечно могут,но,ведь интернет,вещь-безграничная,и,если кто-либо напишет,или скажет что-либо,не устраивающее российских "должностных лиц",а то и того хуже-самих феодальных российских управителей,находясь вне пределов действия неофеодальной же "юрисдикции",с ними-то что поделаешь?Тогда,уж и весь интернет надо "обрезать от мирового контента",поскольку,находясь,к примеру,в штатах,можно спокойно плевать на все эти "ограничения",которые российские феодалы решили создать для своего комфорта,а самое главное,чтобы никто не смел назвать вора-вором,казнокрада-казнокрадом,а саму российскую власть,в целом,властью полностью-"антинародной".
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(без названия)
Артоболевский написал 16.12.2020 14:12
Кого оскорбление?
СССР уничтожили под истерическое вранье - оскорбление гениев тысячелетия Ленина - Сталина,
сыгравших шахматную партию с историей и сумевших, вопреки маниловщине Маркса победить
очередной пугачевский бунт и вогнать его в государство СССР.
И оскорбление нескольких поколения советских людей вытащивших страну из лапотного убожества
и победивших всю Европу притащившуюся делить, хапать российские богатства.
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Однако,я оказался прав
Как раз к 17 декабря приняли. написал 16.12.2020 14:12
=
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