Дорогой товарищ Сталин!

В связи с высокой температурой и сильной интоксикацией организма, вызванной новой коронавирусной инфекцией, у меня появилась возможность обратиться к вам, что называется, напрямую. Обращаюсь к вам, потому что больше не к кому.

Я не испытываю иллюзий относительно ваших методов, но сейчас, как никогда, нам здорово пригодился бы ваш опыт, летучие суды-тройки и хорошо охраняемые трудовые лагеря.

У каждого свой болевой порог, своя грань между здоровым пофигизмом и прыжком в бессмысленный и беспощадный протест, своя мера терпения. Мою переполнил ковид. Наболело.

Оказывается, чтобы сдать платный мазок ПЦР нельзя иметь симптомы ОРВИ. Я захворал, мне плохо, я хочу знать, «оно» у меня или не «оно», я готов заплатить за это свои деньги, в конце концов – нет! Надо болеть, сохраняя интригу. Для себя и окружающих. Исходя из каких соображений я поеду за две тысячи рублей делать тест без симптомов? Зачем? У меня болит голова, но я же не больной на всю голову! Почему меня вынуждают сдавать мазок обманом, осторожно, не выдав себя непроизвольным кашлем, а также скрывать температурные показатели?

В чью отбитую голову пришла эта светлая мысль? А, главное, для чего? Чтобы снизить статистику заболеваемости? Правда, складно получается. Преодолел ты неизвестную болезнь – молодец! В росте числа случаев не засветился. Не преодолел?.. Тоже не беда. От чего ты там ласты склеил – какая теперь разница, главное, у нас смертность от коронавируса ниже чем в Европе. Товарищ Сталин, я вас прошу, пожелайте им всем профессиональных успехов.

Ну, ладно. Допустим, я выздоровел. Как-то пересидел дома, не потратив ни копейки из собственных взносов на обязательное медицинское страхование. Жена с ребенком на карантине. Ребенку как-то пора в школу. А, нет, говорит детский доктор, пока не будет подтверждения, что инфицированный, то есть я, не выздоровел, мы девочку в школу не допустим. Может, вы сделаете тест ребенку, звучит робкий голос надежды? Нет, отвечает детский доктор, мы здоровым детям тест не делаем. Только больным…

Кто сделает тест мне? Участковый терапевт… Четыре дня мы пытаемся до него дозвониться. По ходу выясняется, что поликлиника почему-то работает два дня в неделю: четверг, пятница…

Куда ни кинь – везде клин. Везде сплошные преграды и препоны. Среди нас инопланетяне, которые придумали эти правила для себя? Или мы враги и с нами ведется война? Целенаправленно и особым цинизмом.

В районном городе Новозыбков сломался томограф. Хорошо сломался и надолго. Граждан возят на компьютерную томографию в карете скорой помощи за сто двадцать километров (это в один край!) в поселок Погар. Ну, как в карете… Одно лежачее место на шесть человек. Маршрутка. И никого не волнует, что в одном салоне могут оказаться как ковидники, так и не ковидники. В смысле, не ковидников к концу сего забористого вояжа уже не может оказаться в салоне. Тут заведующая поликлиникой такой выступала: у нас, говорит, входящие потоки разделены! Чего у вас разделены потоки? Воздуха?

Но это не самая большая проблема. Больные, пенсионеры, им по квартире пройти – проблема, вдумайтесь, вынуждены в бессознательном состоянии тащиться в эту тмутаракань, а там ждать еще в очереди пять часов! Пять часов, Карл! Потому что большой наплыв. А что такое предварительная запись – у нас в стране не знают. Колесо изобрели, письменность, а предварительную запись – еще нет.

Зато у нас изобрели медицинские показания для отказа в госпитализации. Старики семьдесят пять лет с подтвержденным коронавирусом, речь бессвязная, лежат полутрупами – их в стационар не берут: сатурация нормальная, поражение легких в пределах. Ну, там травки попейте. Шприц покурите. Участковый терапевт позвонит – у нас эта… телемедицина, волонтеры принесут таблетки под дверь…

Наша Конституция гарантирует гражданам равные права. Мы же за этим ее, Конституцию, недавно принимали? Ни за чем же другим, нет? Какое право она гарантирует в данном случае? Право на смерть?

Товарищ Сталин, я выпил кроворазжижающего и полез жаловаться на сайт минздрава. Как глянул на отзывы в диком количестве, зубы сжались. От Калининграда до Владивостока, какую больницу ни ткни – ропот граждан и бессильный стон. Ведь не предполагал же никто с весны, что осенью пандемия вдарит с новой силой!

Нам каждый день показывают по телевизору киселево-соловьиную страну. Не ту, в которой мы живем, а какую-то другую. Как ни включишь – только гектары новых госпиталей. И ни полслова про творящийся хаос. И задор, товарищ Сталин, и радость, с которыми культ вашей личности, надо признать, не валялся и рядом. И скоро не останется в стране человека, не желающего плюнуть в след нашим доблестным пропагандонам.

Позволю себе упомянуть очевидное. Единственная, то есть она же первая и она же последняя, задача системы здравоохранения – это забота о гражданах. Забота, а не издевательство. И строится эта система также на деньги граждан. Целиком и полностью. Ибо нет в казне никаких «государственных» денег, а есть только деньги налогоплательщиков.

А когда я наблюдаю вечернее мычание наших главных медицинских (и не сильно) мадамов, начпоканных уколами красоты до звона, меня беспокоит только одно. Что ФСО прохлопает случайного комара, тот неосторожно кольнет в румяную щеку, и… меня забрызгает красотой через экран.

Президент забил на нас болт. Ему интереснее предаваться успехам российских ВКС в Сирийской Арабской Республике, а не заниматься проблемами собственной страны. Я не знаю, какие у него критерии оценки ситуации. Если нет демонстрантов на Болотной площади, значит, все хорошо в государстве?

Может мне кто-нибудь объяснить, почему российский военный врач измеряет давление армянской бабушке где-то в жопе мира, а не делает компьютерную томографию своим гражданам в Брянской области?

Помните? Еще Булгаков писал, нельзя служить двум богам! Одновременно устраивать судьбы иноземных оборванцев и подметать трамвайные пути.

С одной мыслью живут наши законотворцы: как бы в это сложное время еще позаботится о народе? То треш-стримы запретить предложат, то установить предельное ограничение скорости в один километр в час. То еще какую-нибудь жизненно-важную инициативу выдавят…

Вы других проблем не видите? Вы с другой планеты? У вас там чувство реальности вообще отбило?

Товарищ Сталин! У нас давно уже по факту президентская республика. Эти «народные избранники» вообще ничего не решают, а только голосуют по свистку… В общем, есть предложение углубить Беломорканал…

Я твердо знаю одно. Пока депутаты Госдумы со своими коллегами из Совета Федераций, губернаторами, с аппаратами внушительных размеров и другими членами правительства не будут лечиться на общих основаниях в обычных районных поликлиниках – там, где лечимся мы, ситуация не изменится!

И давайте уже признаем прямо: в условиях новой коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения со всеми сопутствующими службами феерично обосралось. И попытка — это обстоятельство замолчать не влияет на сей прискорбный факт никак.

Помните, что нас с вами, дорогие сограждане, будут иметь ровно до тех самых пор, пока мы будем позволять себя иметь.

И, если честно, никакой товарищ Сталин нам не поможет.