Народ имеет полное моральное и юридическое право сам обеспечить защиту своих интересов и прав

В многочисленных политических базар-шоу, идущих на центральном телевидении России, таких как "Время покажет", "60 минут" и других, пропагандисты и ведущие резко критикуют и ругают протестующих в Белоруссии против Лукашенко. По этому поводу хочу сказать следующее.

1. Человечество через тысячелетия своей истории пришло к выводу и в современном политическом мышлении в мире является общепризнанным то, что народ имеет моральное и юридическое право свергнуть руководителя страны, если он обманом и насилием захватил власть, то есть стал самозванцем и узурпатором, диктатором.

По современному конституционному праву в демократическом государстве источником власти является народ, поэтому считается, что народ имеет полное право восстать против диктатуры, узурпации власти в своей стране.

Принятая ООН в 1948 году Всеобщая декларация прав человека говорит в преамбуле:

«... принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения."

Это право закреплено в Конституциях США, Франции, Германии.

Лукашенко за свои 26 лет правления много раз нарушал законы Белоруссии. Он фальсифицировал все предыдущие выборы кроме первых - то есть давно стал самозванцем и узурпатором. Он посадил в тюрьму много своих политических противников, а по инфомации некоторых СМИ убил десятки. Тем самым по общемировым нормам права и по законам Белоруссии он давно стал государственным преступником.

Прокуратура Белоруссии должна была возбудить против него дело, милиция арестовать, а суд осудить.

"Уголовный Кодекс Республики Беларусь

Статья 192. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан

Подлог документов по выборам, референдуму или отзыву депутата, либо нарушение тайны голосования, либо заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим в состав Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательной комиссии, комиссии по референдуму, комиссии по проведению голосования об отзыве депутата, или иным лицом, принимающим в установленном законодательством порядке участие в подготовке и проведении выборов, референдума или отзыва депутата, либо подлог документов при подготовке и проведении мероприятий, направленных на реализацию права законодательной инициативы граждан, совершенный должностными лицами государственных органов, общественных объединений, других организаций и иными лицами, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Подробнее: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/192.htm

Статья 357 — Уголовный Кодекс Республики Беларусь.

Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти.

1. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путём –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, повлёкшие гибель людей либо сопряжённые с убийством, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизжненнным заключением, или смертной казнью."

Депутаты Белоруссии должны были давно объявить импичмент Лукашенко.

"КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ст. 88

Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения и его расследовании в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов. Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее двух третей от полного состава Палаты представителей."

Но прокуратура и суд, милиция, депутаты в Белоруссии, в нарушение всех принципов демократии и законов Белоруссии, полностью подчинены не народу Белоруссии, а Лукашенко и его правящей группе - то есть в Белорусси нет демократии, а есть диктатура Лукашенко и его группы. Ни прокуратура, ни милиция, ни суд, ни депутаты не выполнили свои законные обязанности, не сместили Лукашенко законным и мирным путём, поэтому народ Беларуси получил полное моральное и юридическое право, вынужден свергнуть Лукашенко всеми средствами - мирными и немирными цивилизованными, получил полное право захватить Резиденцию Президента и другие органы власти.

"Уголовный Кодекс Республики Беларусь

Статья 36. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.

Подробнее: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/36.htm"

Особенно после массового избиения протестующих после выборов 7 августа!

В политических базар-шоу на центральном телевидении России пропагандисты и ведущие резко критикуют и ругают протестующих в Белоруссии за их силовые действия против ОМОНа и милиции.

Утверждаю, что закон Белоруссии о запретах митингов антинародный, неконституционный, а значит, незаконный, поэтому ни правоохранительные органы, ни народ Белоруссии не обязаны его выполнять.

Поэтому даже из-за одних массовых, незаконных и зверских действий милиции и ОМОНа после 7 августа народ Белоруссии имел полное моральное и законное право ответить силовыми действиями. А тем более из-за многолетних нарушений закона со стороны Лукашенко и его группы!

2. Но тогда появляется следующий вопрос - а нынешние протестующие являются народом Белоруссии или нет?

(Народ - это всё население страны или большинство населения.) То есть составляют они большинство населения или нет, или представляют ли они интересы большинства населения или нет?

Здесь есть два варианта:

А.) Ответ "Да".

Тогда они имеют полное моральное и юридическое право свергнуть Лукашенко всеми средствами - мирными и немирными цивилизованными.

Б.) Ответ "Нет".

Тогда они не имеют морального и юридического права свергнуть Лукашенко всеми средствами - мирными и немирными цивилизованными.

Этот вопрос мне пока неясен, нужно уточнить, разобраться в структуре протестующих в Белоруссии - соотношении коммунистов, либералов, национал-патриотов; соотношении радикалов и умеренных внутри них; соотношении (совпадении - несовпадении) истинных взглядов лидеров и масс; подробно в их взглядах и программах; в степени их влияния на массы.

При этом нужно обязательно учитывать, что, придя к власти, протестующие могут править ещё хуже, чем предыдущий диктатор, нанести вреда народу и стране ещё больше, как сделали радикальные либералы ельцинского типа в России.

Если нынешние протестующие и, главное, их лидеры, в Белоруссии в основном являются радикальными либералами ельцинского типа и они могут взять главную часть власти, тогда против них нужно бороться, но демократическими, цивилизованными, законными средствами - демонстрациями, митингами, агитацией за Лукашенко, а не теми зверствами, которые учинил Лукашенко и его служаки!

В таком случае:

1. Таких протестующих нельзя поддерживать, но

2. Зверства Лукашенко и его служак однозначно нужно осуждать.

3. Народу, то есть большинству населения Белоруссии, самому вместе с умеренными коммунистами, умеренными национал-патриотами, умеренными либералами, самоорганизовавшись, нужно выйти на борьбу с диктатурой Лукашенко и взять власть в свои руки.

4. Народу России нужно в этом поддержать народ Белоруссии.

3. Если правда, что Лукашенко не имеет тайных наворованных миллиардов долларов, тогда он правит в интересах народа, как он их понимает. То есть он социалист, коммунист. Но он правит диктаторскими методами, то есть это социалистическая, коммунистическая диктатура. А любая диктатура рано или поздно загнивает и тормозит развитие страны. Он действует по принципу "Железной рукой загоним народ в светлое будущее!" После зверских избиений протестующих граждан Лукашенко из диктатора превратился в кровавого тирана типа Сталина, то есть он сталинист - радикальный коммунист! То есть он однозначно должен быть свергнут народом!

Если же правда, что Лукашенко имеет тайные наворованные миллиарды, тогда он правит в интересах кучки высших чиновников и высших бизнесменов-олигархов, а не народа. То есть он капиталист, консерватор. При этом он правит диктаторскими методами, то есть это капиталистическая диктатура. А любая диктатура рано или поздно загнивает и тормозит развитие страны. После зверских избиений протестующих граждан Лукашенко из диктатора превратился в кровавого тирана типа Гитлера, то есть он гитлеровец, фашист! То есть он тем более однозначно должен быть свергнут народом!

4. По Тихановской: в любой цивилизованной борьбе по правилам, насколько я знаю, к примеру в спортивной борьбе, вольной борьбе, боксе, футболе, хоккее, и т. п., если один из соперников нарушил правила не самым крайним образом - то присуждается повторный бой, переигровка, а если самым крайним образом - он дисквалифицируется, а победа присуждается второму сопернику.

В данных президентских выборах по законам о выборах:

"https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0000370

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 февраля 2000 г. № 370-З

Статья 79. Установление и опубликование итогов выборов Президента Республики Беларусь

...

При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, а также иных нарушений, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов, Центральная комиссия по своей инициативе или по заявлению кандидата в Президенты Республики Беларусь вправе принять решение о повторном подсчете голосов соответствующей территориальной комиссией. Заявление кандидата в Президенты Республики Беларусь о повторном подсчете голосов подается в Центральную комиссию не позднее чем на третий день после выборов. Повторный подсчет голосов избирателей проводится территориальной комиссией в присутствии члена (членов) вышестоящей или Центральной комиссии, а при необходимости – и участковых комиссий.

Выборы Президента Республики Беларусь в целом по республике или по отдельным участкам для голосования, районам, городам, районам в городах, областям, городу Минску могут быть признаны недействительными из-за допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов нарушений требований настоящего Кодекса, если они повлияли на итоги выборов в целом по республике. Решение о признании выборов недействительными принимается Центральной комиссией. Жалоба о таком нарушении подается кандидатом в Президенты Республики Беларусь в Центральную комиссию не позднее чем на третий день после выборов. Решение Центральной комиссии может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение 10 дней. Право обжалования решения о признании выборов недействительными принадлежит кандидатам в Президенты Республики Беларусь.

Статья 81. Повторные выборы

Если на выборах Президента Республики Беларусь баллотировалось не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, а также в случае выбытия всех кандидатов в Президенты Республики Беларусь или признания выборов Президента Республики Беларусь несостоявшимися или недействительными либо второй тур голосования не позволил определить избранного Президента Республики Беларусь, Центральная комиссия решает вопрос о назначении повторных выборов с повторным выдвижением кандидатов в Президенты Республики Беларусь. При этом она может принять решение о проведении выборов территориальными и участковыми комиссиями в новом составе."

То есть здесь в законе мы видим не крайнее нарушение правил политической борьбы и не крайние меры наказания за это - повторный подсчёт голосов избирателей, признание выборов недействительными, назначение повторных выборов - что и требует Тихановская.

Но так как на данных выборах при их массовой фальсификации, при допущенных в ходе выборов или при подсчёте голосов нарушений требований настоящего Кодекса, которые повлияли на итоги выборов в целом по республике, и при заявлениях о них всех кандидатов в Президенты, кроме Лукашенко, не был проведён повторный подсчет голосов избирателей, выборы не были признаны недействительными, не были назначены повторные выборы, это означает, что Центральная избирательная комиссия и Верховный суд Белоруссии, под давлением Лукашенко и его правящей группы, не выполнили своих обязанностей, не выполнили закон, не обеспечили защиту интересов народа Белоруссии, то здесь в законе мы видим крайнее нарушение правил политической борьбы и должны быть крайние меры наказания за это - по общим правилам соревнований и борьбы в законе должна была быть предусмотрена статья о полной дисквалификации политического игрока, соперника-нарушителя и присуждение победы второму сопернику - но в законе этого нет.

Поэтому народ имеет полное моральное и юридическое право сам обеспечить защиту своих интересов и прав, выполнение закона, свергнуть Лукашенко всеми средствами - мирными и немирными гуманными, цивилизованными.

Тем более что Лукашенко и его группа, его служаки первыми предприняли незаконные силовые действия и массово действовали зверскими, нецивилизоваными, негуманными методами, а протестующие отвечали им редким силовым сопротивлением.

5. Итог: нужно уточнить, разобраться в структуре протестующих в Белоруссии - соотношении коммунистов, либералов, национал-патриотов; соотношении радикалов и умеренных внутри них; соотношении (совпадении - несовпадении) истинных взглядов лидеров и масс; подробно в их взглядах и программах; в степени их влияния на массы, в богатстве Лукашенко и его группы - и тогда сделать уже более основательные выводы.

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