Владимир Укротитель цен и море позитива

Зашёл сегодня в "Магнит" и заметил на полке банки тушёной говядины по 18 руб. за штуку. Оказывается, есть ещё порох в пороховницах у дорогого нашего Владимира Владимировича! Напраслину несли на него злые недруги. Мол, с пенсионным возрастом не справился, с ценами на бензин не справился, а с рыночным законом спроса и предложения подавно не справится. Позабыли, что рука и мысль-то президентские - богатырские! При стоимости лопаточного отруба 370 руб. за кг сварганить настолько дешёвую тушёнку без указа главы государства... Да никто бы не смог. Пускай растёт минимальная цена на поллитровку, но теперь вместо килограмма мяса можно взять две-три таких банки и останется, как в песне, "эх, запотевший пузырь". Воистину новогодний подарок.

После того, как национальный лидер возмутился ростом цен на макароны и сахар и дал правительству неделю на стабилизацию положения, властная вертикаль проявила расторопность, сравнимую разве что с прытью вороватого кота, которому прилетел хороший пендель. Действительно, благосостояние среднего класса, что получает в России 17 тысяч (о чём уведомил нас в знаменитом интервью президент), оказалось под угрозой. Премьер-министр Мишустин накрутил хвосты подчинённым, и они в мгновение ока принесли на подпись целый ряд постановлений о регулировании цен. Я слышал через стенку, как пожилая соседка, услышав это известие, аж зарыдала от прилива чувств. Недели не прошло, как ритейлеры отчитались об установлении на отдельные продукты нулевой наценки. Загнивающий Запад заскрипел зубами от зависти. У них там конкуренция, а у нас даже в продовольственном сегменте мелкие магазинчики давно разорились - некому протестовать.

И таких радостных известий с каждым днём всё больше. Спикер ГосДумы Володин заявил "Российской газете", что с принятием поправок в Конституцию у россиян выросли стандарты жизни. В качестве доказательства он привёл норму о бесплатной медицинской помощи, которой нет, например, в США. Кстати, в отсталых США вообще с 1787 года в Конституцию внесено лишь 27 поправок, а в Англии Конституции как таковой вовсе не существует. Об одном случае оказания бесплатной помощи на неделе рассказал Комитет против пыток. Нижегородцу Сергею Некляеву однажды наложили йодную сетку на место перелома руки, который он получил за отсутствие QR-кода при задержании полицейскими, когда его впихивали в машину. За нарушение карантина семь суток он провёл в спецприёмнике с сильной физической болью, и йодная сетка, заботливо наложенная фельдшерами, вероятно, напоминала ему о по-володински выросших стандартах жизни.

Говорят, спешка хороша только при ловле блох. Однако народную примету судя по всему собрался опровергнуть депутат "Единой России" Дмитрий Вяткин, в последнее время демонстрирующий прямо-таки запредельную активность - настоящий законотворческий чёс. То он инициирует запрет на участие в выборах тем, кто был осуждён за нарушения правил проведения митингов; то предлагает уголовную ответственность за клевету в интернете; то требует лишения свободы за умышленную блокировку движения транспорта на улицах. Даже не представляю, как мы раньше без всего этого жили. Вершиной депутатского служения Вяткина стал законопроект, запрещающий распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе силовиков и чиновников. Безусловно, это крупнейший вклад "Единой России" в дело борьбы с коррупцией. Нечего россиян беспокоить всякими журналистскими расследованиями, им без того есть чем заняться. Так, "Важные истории" подсчитали, что из 130 тыс. совершённых за год краж в половине случаев нанесённый ущерб составлял менее 13 тыс.руб. То есть нищие тащат у бедных. Например, пенсионеры часто крали продукты или корм для животных. Нет, не стоит им смотреть на данные об имуществе тех, кто расследует и судит их злодеяния, самим же покойнее.

Наконец, Рогозин отсудил у трёх изданий 70 тыс. руб. за статьи, что он похоронил космонавтику. Значит, жива космонавтика. А не пойти ли всем прочим чиновникам подобным путём? Дать каждому министру задание подать иски и выиграть суды у всех, кто утверждает, что у нас здравоохранение не очень или образование ни к чёрту, импортозамещение провалено или промышленность недостаточно производит... Может, Владимиру Владимировичу опять махнуть шашкой? С законом спроса и предложения за неделю справились, неужто газетных писак за это время не усмирить? С нашим-то судом?