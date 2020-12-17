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Московский листок

Молдаване получат на Новый год снижение пенсионного возраста

Опубликовано 17.12.2020 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Молдаване получат на Новый год снижение пенсионного возраста

Парламент Молдавии во втором и окончательном чтении одобрил проект закона о снижении пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. За документ проголосовали 54 депутата. После подписания президентом он вступит в силу с 1 января 2021 года. 

В 2016 году при президенте Николае Тимофти в Молдавии повысили пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет. Нынешний глава государства Игорь Додон выражал надежду, что последним его указом станет снижение пенсионного возраста.

***

Это сильный ход Додона и совершенно уникальный для Европы в целом, где пенсионный возраст только повышают.

И сразу возникает вопрос: если бедная и не слишком благополучная Молдавия может снизить пенсионный возраст, то почему его поднимает богатая и сильная Россия? Да, средняя пенсия в Молдавии в 2 раза ниже, чем в России, но ведь там и цены существенно ниже. И никто не говорит, что молдавские пенсионеры катаются как сыр в масле - нет, минимальная пенсия не дотягивает даже до прожиточного минимума.

Но ведь в России дела лучше, и доходы богатых россиян не сравнимы с доходами молдавских олигархов.

Так почему же бедная Молдавия может позволить себе более ранний выход на пенсию?

Может, если бы Путин проиграл президентские выборы, он тоже, как Додон, напоследок подписал бы снижение пенсионного возраста?

Но у нас действующие президенты выборов не проигрывают, не было такого в нашей истории. Поэтому при 22 олигархах, имеющих больше государственного бюджета, мы выходим на пенсию на 3 года позже молдаван. А живем в среднем меньше.

А.Б.



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