Мэр отчитался...

Вопросы задать разрешили только избранным.

Статья 41 Устава города Москвы гласит - Мэр Москвы "представляет в Московскую городскую Думу ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Москвы, в том числе по вопросам, поставленным Московской городской Думой". Однако единоросовское большинство решило, что вопросы задаются только от фракций - всего по три.

Собянин поведал,

- что в результате случившегося в пандемию они приобрели уникальный управленческий опыт;

- что закрытие работавших многие годы больниц помогло спасти тысячи жизней;

- что Правительство Москвы будет наращивать строительство жилья.

Негативное отношение к политике Правительства Москвы выразили:

- Беседина

- Енгалычева

- Локтев

- Митрохин

- Ступин

- Тарасов

- Тимонов

- Шереметьев

- Шувалова

- Янчук

От редакции: Список проголосовавших против похож на спиок голосовавших против бюджета, но не совсем.

Бюджет столицы показал: в Мосгордуме практически нет оппозиции

Против отчета мэра проголосовало на одного депутата больше, возможно, потому что это голосование чисто моральная оценка, и ни на что не влияет -так оппонировать легче, безопасней.

Замечено, что к протестантам присоединилась депутат Енгалычева, голосовавшая ранее за бюджет. Появился также депутат Шереметьев, который за бюджет не голосовал вовсе, а депутат Круглов, голосовавший против бюджета, доклад мэра не оспорил.

В общем и целом, конечно, все равно позор - ровно половина "оппозиции" голосует точно также, как и власть.

Конечно, остро стоит вопрос о механизмах отзыва депутатов, обманувших доверие избирателей. Наверно, если бы избирателей полностью устраивали действия властей, то они бы и голосовали за "Единую Россию". Но раз они голосуют за оппозиционные партии, значит, что-то в действиях партии власти их не устраивает.

А их избранники начинают вести себя в думе точно также, как и партия власти. Не обман? Не разочарование?

Но выразить разочарование можно только на следующих выборах, причем избранники все продлевают себе полномочия - сначала с 2-х до 4-х лет в 1995-м, потом с 4-х до 5-ти... Избиратель уж успел состариться, а некоторые депутаты так и сидят в МГД с момента ее основания...

Может, как-то это надо отрегулировать? А то уж и муниципальные депутаты увеличили срок своих полномочий. Так доживем и до пожизненных и безотзывных.

А что? Если ни за что не отвечать, даже за свои голосования...

А.Б.