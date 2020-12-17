Мэр отчитался...

Вопросы задать разрешили только избранным.
Статья 41 Устава города Москвы гласит - Мэр Москвы "представляет в Московскую городскую Думу ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Москвы, в том числе по вопросам, поставленным Московской городской Думой". Однако единоросовское большинство решило, что вопросы задаются только от фракций - всего по три.
Собянин поведал,
- что в результате случившегося в пандемию они приобрели уникальный управленческий опыт;
- что закрытие работавших многие годы больниц помогло спасти тысячи жизней;
- что Правительство Москвы будет наращивать строительство жилья.
Негативное отношение к политике Правительства Москвы выразили:
- Беседина
- Енгалычева
- Локтев
- Митрохин
- Ступин
- Тарасов
- Тимонов
- Шереметьев
- Шувалова
- Янчук
От редакции: Список проголосовавших против похож на спиок голосовавших против бюджета, но не совсем.
Бюджет столицы показал: в Мосгордуме практически нет оппозиции
Против отчета мэра проголосовало на одного депутата больше, возможно, потому что это голосование чисто моральная оценка, и ни на что не влияет -так оппонировать легче, безопасней.
Замечено, что к протестантам присоединилась депутат Енгалычева, голосовавшая ранее за бюджет. Появился также депутат Шереметьев, который за бюджет не голосовал вовсе, а депутат Круглов, голосовавший против бюджета, доклад мэра не оспорил.
В общем и целом, конечно, все равно позор - ровно половина "оппозиции" голосует точно также, как и власть.
Конечно, остро стоит вопрос о механизмах отзыва депутатов, обманувших доверие избирателей. Наверно, если бы избирателей полностью устраивали действия властей, то они бы и голосовали за "Единую Россию". Но раз они голосуют за оппозиционные партии, значит, что-то в действиях партии власти их не устраивает.
А их избранники начинают вести себя в думе точно также, как и партия власти. Не обман? Не разочарование?
Но выразить разочарование можно только на следующих выборах, причем избранники все продлевают себе полномочия - сначала с 2-х до 4-х лет в 1995-м, потом с 4-х до 5-ти... Избиратель уж успел состариться, а некоторые депутаты так и сидят в МГД с момента ее основания...
Может, как-то это надо отрегулировать? А то уж и муниципальные депутаты увеличили срок своих полномочий. Так доживем и до пожизненных и безотзывных.
А что? Если ни за что не отвечать, даже за свои голосования...
А.Б.
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