Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мэр отчитался...

Опубликовано 17.12.2020 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Мэр отчитался...

Вопросы задать разрешили только избранным.

Статья 41 Устава города Москвы гласит - Мэр Москвы "представляет в Московскую городскую Думу ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Москвы, в том числе по вопросам, поставленным Московской городской Думой". Однако единоросовское большинство решило, что вопросы задаются только от фракций - всего по три.

Собянин поведал,

- что в результате случившегося в пандемию они приобрели уникальный управленческий опыт;

- что закрытие работавших многие годы больниц помогло спасти тысячи жизней;

- что Правительство Москвы будет наращивать строительство жилья.

Негативное отношение к политике Правительства Москвы выразили:

- Беседина

- Енгалычева

- Локтев

- Митрохин

- Ступин

- Тарасов

- Тимонов

- Шереметьев

- Шувалова

- Янчук

От редакции: Список проголосовавших против похож на спиок голосовавших против бюджета, но не совсем.

Бюджет столицы показал: в Мосгордуме практически нет оппозиции

Против отчета мэра проголосовало на одного депутата больше, возможно, потому что это голосование чисто моральная оценка, и ни на что не влияет -так оппонировать легче, безопасней.

Замечено, что к протестантам присоединилась депутат Енгалычева, голосовавшая ранее за бюджет. Появился также депутат Шереметьев, который за бюджет не голосовал вовсе, а депутат Круглов, голосовавший против бюджета, доклад мэра не оспорил.

В общем и целом, конечно, все равно позор - ровно половина "оппозиции" голосует точно также, как и власть.

Конечно, остро стоит вопрос о механизмах отзыва депутатов, обманувших доверие избирателей. Наверно, если бы избирателей полностью устраивали действия властей, то они бы и голосовали за "Единую Россию". Но раз они голосуют за оппозиционные партии, значит, что-то в действиях партии власти их не устраивает.

А их избранники начинают вести себя в думе точно также, как и партия власти. Не обман? Не разочарование?

Но выразить разочарование можно только на следующих выборах, причем избранники все продлевают себе полномочия - сначала с 2-х до 4-х лет в 1995-м, потом с 4-х до 5-ти... Избиратель уж успел состариться, а некоторые депутаты так и сидят в МГД с момента ее основания...

Может, как-то это надо отрегулировать? А то уж и муниципальные депутаты увеличили срок своих полномочий. Так доживем и до пожизненных и безотзывных.

А что? Если ни за что не отвечать, даже за свои голосования...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Столкновения протестующих и полиции на Майдане в Киеве
Столкновения протестующих и полиции на Майдане в К...
16.12.2020
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации Р...
16.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мэр отчитался... (0)
Молдаване получат на Новый год снижение пенсионного возраста (0)
Владимир Укротитель цен и море позитива (0)
Дорогой товарищ Сталин! (1)
Госдума одобрила штрафы за оскорбления в интернете (8)
Кабинет Путина - декорация. А сам Путин?.. (18)
В России зафиксирована рекордная смертность за последние десять лет (4)
С 1 января россиян начнут штрафовать за неуплату ЖКУ за весь 2020 год (4)
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью (4)
От яиц до самых до извилин (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Ностальгичное.
Дарья Митина Дарья Митина: Назад, к победе феодализма?...
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Солженицын. Прощание с мифом"
Михаил Делягин Михаил Делягин: ОБНОВЛЕНО! Как не дать себя убить оптимизаторам.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Эпидемиология или политика?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss