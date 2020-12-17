Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зачем защитники, зачем адвокаты следователю? Они просто мешают

Опубликовано 17.12.2020 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 0

суд закон арест
Зачем защитники, зачем адвокаты следователю? Они просто мешают

В конце той недели и в начале этой были посещения СИЗО «Лефортово», я не успела про них написать.

В «Лефортово» мы виделись с Сергеем Фургалом. Теперь этой уже просто интересно даже – сколько еще следователь будет держать его без всякой переписки? Фургал рассказал, что на днях ему принесли немного писем. Он даже успел обрадоваться, но не тут-то было! Оказалось, что это к нему вернулись его же письма – написанные им собственноручно пару месяцев назад и отправленные адресатам! То есть, получается, что письма никуда не ушли, а все это время лежали у следователя! Я вижу это так: следователь, чтобы от него «отстали», схватил первую попавшуюся кучку писем и отдал Фургалу. Но даже не посмотрел, ЧТО это за письма были и от кого.

Фургал постригся, выглядит хорошо, помолодевшим) Читает книгу Глеб Павловский «Ироническая империя», удивляется, как это такую книгу пропустили в СИЗО). Фургал всем передает пожелания добра и здоровья. Говорит нам, уходя: «Скучно тут… надоело…».

Видели блогера МШ – Андрея Пыжа. Рассказал, что следователь к нему не приходил с начала октября. Описал нам подробно, как выглядит «прогулочный дворик» в «Лефортово». Это узкий бетонный мешок, сверху накрытый решеткой. Две бетонные стены этого мешка настолько близко расположены напротив друг друга, что люди умудряются залезать по ним в раскоряку и доставать руками до решетки, чтобы хотя бы немного вытянуть позвоночник, повисеть. В отличие от московских СИЗО, где кое-где все-таки есть турники и другие спортивные снаряды, в «Лефортово» это все запрещено.

Усугубляет картину бетонный пол, стяжка на котором сделана так странно, что зимой пол становится просто как каток. Поскольку Андрей делает упражнения с собственным весом, то все время поскальзывается. В углу этого бетонного мешка стоит эмалированная миска – вонючая, заплеванная и грязная, служащая тут пепельницей.

К нам снова не вышли на встречу недавно арестованные физики – Луканин и Губанов. Луканин отказался в 6 раз, Губанов – в 3. Самое интересное, что они и от адвокатов, нанятых родственниками, отказались, работают с адвокатами, которых им дали следователи. В этом я вижу новую тактику следователей – полное изолирование обвиняемого, навязанный адвокат, отказ от иных адвокатов, невыход и не общение с ОНК – в обмен на что??? Что им такого пообещал следователь и, конечно же, думаю, обманет? У ученых ведь нет никакого иного источника информации, кроме следователя. Похоже, они полностью им доверились. А следователям очень удобно расследовать дело, когда оно расследуется в полной тишине и в непротивлении обвиняемого и его адвоката. Зачем защитники, зачем адвокаты следователю? Они просто мешают.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Столкновения протестующих и полиции на Майдане в Киеве
Столкновения протестующих и полиции на Майдане в К...
16.12.2020
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации Р...
16.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глобальное потепление в России видно уже невооруженным глазом (0)
Зачем защитники, зачем адвокаты следователю? Они просто мешают (0)
Мэр отчитался... (0)
Молдаване получат на Новый год снижение пенсионного возраста (3)
Владимир Укротитель цен и море позитива (3)
Дорогой товарищ Сталин! (6)
Госдума одобрила штрафы за оскорбления в интернете (11)
Кабинет Путина - декорация. А сам Путин?.. (23)
В России зафиксирована рекордная смертность за последние десять лет (5)
С 1 января россиян начнут штрафовать за неуплату ЖКУ за весь 2020 год (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Надо ли Росcии деньги занимать?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог назвал большой уступкой Украины продление особого статуса Донбасса
Дарья Митина Дарья Митина: Всем, всем, всем!!!
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Ностальгичное.
Дарья Митина Дарья Митина: Назад, к победе феодализма?...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss