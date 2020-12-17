Зачем защитники, зачем адвокаты следователю? Они просто мешают

В конце той недели и в начале этой были посещения СИЗО «Лефортово», я не успела про них написать.

В «Лефортово» мы виделись с Сергеем Фургалом. Теперь этой уже просто интересно даже – сколько еще следователь будет держать его без всякой переписки? Фургал рассказал, что на днях ему принесли немного писем. Он даже успел обрадоваться, но не тут-то было! Оказалось, что это к нему вернулись его же письма – написанные им собственноручно пару месяцев назад и отправленные адресатам! То есть, получается, что письма никуда не ушли, а все это время лежали у следователя! Я вижу это так: следователь, чтобы от него «отстали», схватил первую попавшуюся кучку писем и отдал Фургалу. Но даже не посмотрел, ЧТО это за письма были и от кого.

Фургал постригся, выглядит хорошо, помолодевшим) Читает книгу Глеб Павловский «Ироническая империя», удивляется, как это такую книгу пропустили в СИЗО). Фургал всем передает пожелания добра и здоровья. Говорит нам, уходя: «Скучно тут… надоело…».

Видели блогера МШ – Андрея Пыжа. Рассказал, что следователь к нему не приходил с начала октября. Описал нам подробно, как выглядит «прогулочный дворик» в «Лефортово». Это узкий бетонный мешок, сверху накрытый решеткой. Две бетонные стены этого мешка настолько близко расположены напротив друг друга, что люди умудряются залезать по ним в раскоряку и доставать руками до решетки, чтобы хотя бы немного вытянуть позвоночник, повисеть. В отличие от московских СИЗО, где кое-где все-таки есть турники и другие спортивные снаряды, в «Лефортово» это все запрещено.

Усугубляет картину бетонный пол, стяжка на котором сделана так странно, что зимой пол становится просто как каток. Поскольку Андрей делает упражнения с собственным весом, то все время поскальзывается. В углу этого бетонного мешка стоит эмалированная миска – вонючая, заплеванная и грязная, служащая тут пепельницей.

К нам снова не вышли на встречу недавно арестованные физики – Луканин и Губанов. Луканин отказался в 6 раз, Губанов – в 3. Самое интересное, что они и от адвокатов, нанятых родственниками, отказались, работают с адвокатами, которых им дали следователи. В этом я вижу новую тактику следователей – полное изолирование обвиняемого, навязанный адвокат, отказ от иных адвокатов, невыход и не общение с ОНК – в обмен на что??? Что им такого пообещал следователь и, конечно же, думаю, обманет? У ученых ведь нет никакого иного источника информации, кроме следователя. Похоже, они полностью им доверились. А следователям очень удобно расследовать дело, когда оно расследуется в полной тишине и в непротивлении обвиняемого и его адвоката. Зачем защитники, зачем адвокаты следователю? Они просто мешают.