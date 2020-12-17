Глобальное потепление в России видно уже невооруженным глазом

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что длительность времен года в России заметно изменится, и эта зима будет короче, чем предыдущие: «Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — заявил Вильфанд.

В Гидрометцентре подсчитали, что в России становится все меньше дней со средней температурой ниже нуля градуса. В Москве весна в последние несколько лет наступает на пять дней раньше, а зима задерживается на десять дней.

Вильфанд подчеркнул, что средние январские температуры в Москве за 30 лет выросли на два градуса. Он назвал это «колоссальным» потепления, которого в истории еще не случалось.