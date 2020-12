О непристойном молчании путин навальный кремль Большая пресс-конференция Владимира Путина начинается в 12 часов по Москве. Нельзя сказать, чтобы вся страна и остальное человечество жадно прильнули к телевизорам, ловя каждый звук, каждое мимолетное движение бровей и прочего, но все же - событие... Не мелькнет ли где-то кадр, где вместе кремлевского кабинета вылезет кусок наскоро поставленных декораций? Не окажется ли помолодевший Путин больше похож не на себя, а на Колобка из сказки? Ну и зададут ли Путину "тот-самый-вопрос"? Вот пишет Александр Рыклин: "Я, признаться, пока не очень понимаю, как они выкрутятся с завтрашней пресс-конференцией... Просто отрежут всех западников? Потому что иначе же первый спросит... Но и такой сценарий - фактическое признание вины... Я вообще не вижу для них не просто хороших, но и минимально сносных вариантов... Может, отменят в последний момент? Сошлются на страшную кибератаку или еще чего придумают... В то, что у Кремля готов ответ, не верю..." Думаю, если бы был готовый пристойный ответ, они бы его уже дали заранее. Например, на традиционном брифинге у Пескова, который отменили позавчера. Непристойного ответа тоже, кстати, нет. А привычный ответ типа: "Идите на ...!" в данной ситуации отдает даже какой-то благопристойностью. А они молчат! Сегодня на ТВ я должен был предполагать, что бы такого могь сказать президент - это с утра. Но потом переиграли, правильно вполне решили - пусть депутаты предполагают, им за непристойное поведение хоть платят. А мне же очевидным образом не интересно, что он скажет - кроме "того-самого-вопроса"... Ну, прикину здесь, на ФОРУМе.мск. Опять же Рыклин пишет: "Скандал подобного масштаба уже прямо сегодня с утра должен был снести любое правительство в любой цивилизованной стране. Только представьте себе, как бы сейчас неистовствовала оппозиция в парламенте, пресса, общественные организации. Но ничего этого в России нет". То есть, делает вид, что удивляется. А на самом деле его, конечно, уже давно ничего не удивляет. А чему удивляться? Допустим, кто-то сказал: "Свинья ест говно". Это неприятное зрелище и вообще, но чего удивительного? Свинья всегда так поступает. Или, допустим, в Кремле молчат. Но они же всегда молчат, когда нечего сказать. Свинья ест говно, в кремле молчат... Ну чего удивительного? И все дружно говорят о ролике Навального, как будто это он сам, лежа в германской реанимации, периодически отодвигал утку и следил за биллингом сотрудников ФСЮ и ГРУ. И все обсуждают, ЦРУ ему собирало информацию или МИ-6? Но ведь Навальный просто озвучил расследование Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканала CNN, которые недавно выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ и ГРУ. И это совсем другое дело - не "блогер Навальный", а целый консорциум мировых СМИ. На это нельзя не реагировать! Но можно. У нас все можно. Хоть у Маши Захаровой спросите. Чего молчишь, Маша? Причем само расследование - это, по сути, анализ биллинга ряда лиц, на основании сопоставления данных которого с какими-то общедоступными сведениями, делается вывод о причастности ко всей этой истории силовых ведомство государства, санкция на действия которых возможно только и исключительно от первых лиц государства - точнее первого лица. Но что-то молчит Песков, и даже брифинг отменил... Это все очень плохо выглядит, и с каждым днем будет выглядеть все хуже. Хотя само расследование проведено, мягко говоря, неряшливо - есть, к чему прицепиться. В особенности по части общеизвестных фактов - не странно ли, что расследователи, легко оперируя сверхсекретными сведениями, допускают нелепые ошибки в трактовке сведений совсем не секретных, которые легко проверить даже по Википедии. Значит, не проверяли? Значит, лепили "из того, что было", не заморачиваясь деталями? К примеру. "Oleg Tayakin, cover name Oleg “Tarasov”, born 6 December 1980. A senior member of the FSB squad, typically coordinating other officers and operating primarily out of the central office on Akademika Vargi. He served at an FSB-affiliated spetsnaz base (military unit 2006 in the southern Russian town of Yessentuki), as well as in the space-force military unit 03523. In 2004 he graduated from the Pirogov Medical Academy in Moscow. He worked as a surgeon before joining the FSB’s Criminalistics Institute". Но в Москве нет Пироговской медицинской академии! И нигде нет такой. Есть медицинская академия имени Сеченова. И есть медицинский универсиитет, действительно имени Пирогова. Так что он закончил? Оба вуза с мировой известностью. Как можно перепутать, занимаясь подготовкой материала, претендующего на скрупулезную точность? Это все равно, что про выпускника Оксфорда сказать: закончил школу на Коровьем броду... И когда он все успел? Родился в 1980-м, медицинский вуз мог закончил в 2004-м. Чтобы потом поработать хирургом, должен был как минимум пройти годичную интернатуру и двухгодичную ординатуру, о чем нет сведений. И когда же он "работал хирургом", если в 2006-м году уже служит на базе спецназа в Ессентуках? Причем так успешно ломает головой кирпичи, что вскоре "присоединяется" к научно-исследовательскому институту ФСБ. "Присоединяется", Карл! Так, будто вступает в шайку торговцев крадеными машинами, а не поступает на государственную службу, на офицерскую должность. Ага. Байден присоединиолся к администрации президента США... Та же история с другим врачом-вредителем. "Alexey Alexandrov, cover name “Alexey Frolov”, born 16 June 1981. Graduated medical school in Moscow in 2006 and worked as an emergency doctor and later as a military doctor before joining the FSB in 2013". То же самое. Врачом он работает, потом военным врачом работает, а вот к ФСБ - "присоединяется". Ну понятно, преступная же организация, чо... "Graduated medical school in Moscow". Без детализации. Медучилище что ли? Или общеобразовательную школу с медицинским уклоном? Вообще в бригаде отравителей Навального подозрительно много врачей-вредителей. И в целом что-то народу очень много. Четыре года толпа оперативных сотрудников с медицинскими и прочими университетскими дипломами ездит по всей стране за Навальным, в перерывах отсиживаясь в секретных институтах ФСБ и на базах спецназа - с одной-единственной целью: пристроиться к нему поудобней с баночкой с ядом. Трижды пристраиваются - и трижды неудачно! Уроды, блин! Ничего не могут. То ли яд, самый смертельный за всю историю, на Навального не действует, то ли совсем ручки кривые... Ну что-нибудь не то мажут. Еще фигурант. "Vladimir Panyaev, born on 25 November 1980 in Serdobsk, Penza Oblast. Served in FSB’s border service, then co-founded a company selling anti-bacterial lamps, before joining the FSB’s Criminalistics Institute. Likely coincidentally, lives in the same apartment building as Navalny. After the poisoning in Tomsk, his address registration was changed to that of the FSB headquarters, Lubyanka 1." Служил в погранвойсках. Срочную службу. Ясное дело, агент ФСБ. Данных об образовании нет, торговал бактерицидными лампами во Владимире. Сменил адрес на "Lubyanka 1". Это для секретности. На карту Москвы посмотреть было лень, поэтому не узнали, что нет такого адреса! А известный комплекс зданий находится либо на Лубянской площади, либо по улице Большая Лубянка, либо и вовсе по улице Кузнецкий мост. И дома 1 тоже нет - есть только дом 1 строение 1 и дом 1 строение 2. По-другому никак. Ну и так далее. Это не к тому, что Навального не травили. Это к тому, что халтурщики и мудозвоны встречаются не только в Великой России, но и в других местах тоже. И если бы в кремле сидели не такие же халтурщики и мудозвоны, то уже хотя бы на основании нестыковок и ошибок в расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканала CNN что-нибудь родили бы правдоподобное. А так - засунули свои языки в жопу и сидят, обтекают. Что само по себе наводит на пренеприятнейшую мысль - силами спецслужб и с прямого поручения высших властей было содеяно что-то такое неверояное преступное и одновременно неверояно глупое, что слов в русском языке для объяснения этого просто не существует. Что мы сейчас и будем наблюдать в исполнении народного артиста всех времен и народов...



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться