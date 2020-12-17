Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни, причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19: инфекция дала осложнения на работу жизненно важных органов.
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Ушел классик разговорного жанра
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни, причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19: инфекция дала осложнения на работу жизненно важных органов.
Всего комментариев к статье: 1Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
951 написал 17.12.2020 12:38