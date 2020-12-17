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Московский листок

Ушел классик разговорного жанра

Опубликовано 17.12.2020 в разделе комментариев 1

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни, причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19: инфекция дала осложнения на работу жизненно важных органов.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 1
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951 написал 17.12.2020 12:38
Человек пришел на работу с гробом. Через год два его мало кто и вспомнит.
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