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Московский листок

Госдума запретила россиянам перевозить более 200 сигарет

Опубликовано 17.12.2020 в разделе комментариев 0

Госдума запретила россиянам перевозить более 200 сигарет

Государственная дума приняла закон, который устанавливает максимальный объем табачных изделий для свободного перемещения по территории России физическими лицами.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в апреле 2019 года. Авторы законопроекта отмечают, что новые нормы направлены на противодействие нелегальному обороту табачных изделий.

Документ устанавливает запрет на перемещение гражданами по территории РФ табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

 

 



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