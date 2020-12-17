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Московский листок

Московские водители начали получать штрафы с камер за непристегнутый ремень и разговоры по телефону

Опубликовано 17.12.2020 в разделе комментариев 0

Московские водители начали получать штрафы с камер за непристегнутый ремень и разговоры по телефону

В Москве заработала система видеофиксации на основе нейросети, позволяющая штрафовать водителей за использование телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности. Как сообщает "Коммерсант", за две недели камеры выписали более 2300 штрафов. За разговор по телефону за рулем (ст. 12.36.1 КоАП) было вписано больше 100 штрафов, за езду с непристегнутым ремнем (ст. 12.6 КоАП) - около 2300. Штраф за непристегнутый ремень составляет тысячу рублей, а за использование телефона за рулем — 1500 рублей.

Испытание новой технологии велось с прошлого года, а первое тестовое постановление вынесли 26 октября, его получил водитель грузовика ЦОДД с непристегнутым ремнем, который ехал по Третьему транспортному кольцу.

С декабря в "боевой" ражим было преведено восемь камер, установленных на ТТК, Садовом кольце, Северо-Восточной хорде, проспекте Вернадского, Мичуринском проспекте и Звенигородском шоссе.

Нарушителей, разговаривающих по телефону и не использующих ремень безопасности, распознает программный модуль «Безопасность» (входит в состав каждой «Стрелки»), работающий на основе нейросети. При этом нарушением считается любое использование телефона без hands free во время управления автомобилем, даже если водитель взял гаджет для уточнения маршрута в навигаторе.

"Не существует научно обоснованных методов проверки таких нарушений, поэтому судьба водителей целиком зависит от инспектора. Если он сочтет, что некий прямоугольный предмет в руке водителя — телефон, переубедить его будет сложно. С ремнем ситуация аналогичная: если инспектор ремня не видит на фотографии, он может счесть, что нарушение было. Такой подход, очевидно, даст много ошибок", - отмечает эксперт по системе фиксации нарушений Григорий Шухман.

Больше всего рискуют получить ошибочный штраф люди в темной одежде, управляя автомобилем вечером или ночью, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Эксперт обращает внимание на устаревшую формулировку ПДД о запрете пользования телефоном: большинство смартфонов уже оборудованы hands free, но, каким образом водитель должен систему использовать, не сказано.

 



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