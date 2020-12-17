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Московский листок

Путин сказал: отравление Навального - легализация материалов американских спецслужб?

Опубликовано 17.12.2020 в разделе комментариев 9

путин выборы навальный кремль
Путин сказал: отравление Навального - легализация материалов американских спецслужб?

Ну, ошибся я, два раза ошибся - думал, отмолчится всенародно обожаемый по поводу инцидента с Навальным. А он не отмолчался. Он сказал. Сказанул!

Вторая ошибка - что отмалчиваться в такой ситуации хуже всего. Нет, не хуже! Лучше б молчал, ей богу...

"Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", — сказал президент.

Отравление Навального - легализация материалов американских спецслужб? Секретных материалов... Или причастность сотрудников ФСБ - это легализация? А если б не американские спецслужбы, то так никто бы и не узнал, что Навального отравила ФСБ, так надо понимать?

Что-то не то сказал Владимир Вдладимирович... Не мог он сказать такого. Это переврали. При записи.

Но он и еще сказал: "Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание и так далее", — отметил Путин.

То есть где-нибудь в Солсбери надо скрывать, а на собственной территории - кого стесняться? Это очень мудрое наблюдение и полезное, потому что когда идешь на дело, скрываться надо в любом случае - мало ли, под каким кустом сидят американские спецслужбы?

"А если это правильно, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду", — пояснил президент.

А-а... То есть они 4 года присматривали за Навальным? Ну понятно, президент подтвердил - было дело, присматривали. Заботились. Хулиганов отгоняли.

Помните, Навального зеленкой как-то облили хулиганы, у него еще глаз потек... Тогда, кстати, тоже ему разрешили за границей подлечиться, хотя он был осужден условно. Так это за ним тогда еще присмотра не было. А как присматривать начали - никакой зеленки вообще.

А если б посадили, то вообще как у Христа за пазухой - три раза кормежка, банный день, прогулка, больничка...

Вот только почему под таким присмотром все же траванули, а?

Ведь отличные специалисты присматривали, из института ФСБ, как в воду глядели, что травить станут. А они подобрались - и траванули! Вот же вездесущие какие.

Но это никто не виноват. Недоглядели. С каждым может случиться...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7691 написал 17.12.2020 18:21
зачем показывают мерзкого Карлика - зачем унижать Россию?
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Придурок, ты зачем ники банишь?
Ильичь написал 17.12.2020 18:19
Придурок, ты зачем ники банишь? Какой смысл, дятел?
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(без названия)
Артоболевский написал 17.12.2020 18:17
Автор! Вы дожили до 78 лет и никогда не мастурбировали? Сочувствую.
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Почему вы думаете, что американские спецслужбы вам враги?
Ильичь написал 17.12.2020 18:16
Разве они загнали вас в прошлый век? Они разрушили вашу медицину и промышленость? Они отняли пенсии и 5 лет жизни? Они вас кормят дерьмом на пальме? Они штрафуют вас за каждый чих? Они озолотили кооператив Озеро? Они путину в штаны насрали?
Что вам сделали парни из ЦРУ и ФБР? Что с вами не так?
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Ни о чем.
Толстый написал 17.12.2020 17:52
Дворники на телевизоре не выдержали нагрузки и сломались.Шнуров задал вопрос по сути, остальное все словесный жидкий стул.
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(без названия)
Ghazarian L.G. написал 17.12.2020 17:44
Владимир Путин подтвердил, что:
- ФСБ может быть задействовано в политических убийствах,
- идентифицирующая чекистов информация, оглашенная Bellingcat, достоверна.
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Re:
да уж! написал 17.12.2020 17:36
Так написал 17.12.2020 17:34
ну что в наушнике-суфлере подсказали,то он и сказал!
вещал снова откуда то...
а журналисты сидят перед экраном и внимают...
в масках сидят,а то мало ли чего от этого экрана...
------------
песков без маски стоял!или смелый такой,или из за того,что спиной к вождю стоял?
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(без названия)
Так написал 17.12.2020 17:34
ну что в наушнике-суфлере подсказали,то он и сказал!
вещал снова откуда то...
а журналисты сидят перед экраном и внимают...
в масках сидят,а то мало ли чего от этого экрана...
Ответить
(без названия)
мвд+ написал 17.12.2020 17:21
представь что у тебя дислексия и ты написал письмо не Санте а Сатане
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