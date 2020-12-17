Путину на два года запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира

Президенту России Владимиру Путину на два года запретили посещать Олимпиады и чемпионаты мира. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

В документе отмечается, что запрет распространяется на все российское правительство, в том числе министров, их заместителей, премьера, депутатов Госдумы, а также на сотрудников администрации президента и Следственного комитета России.

При этом, санкции не будут распространятся на чиновников, которых пригласит президент или премьер-министр страны, в которой проходит турнир. Кроме того, под запрет не попадут представители российского правительства, входящие в Международный олимпийский или Международный параолимпийский комитет, а также те, кто является участниками турнира или членами команды (например, тренера).

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал решение Всемирного антидопингового агентства дисквалифицировать Россию от участия в крупных международных соревнованиях. До декабря 2022 года российские спортсмены будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом.