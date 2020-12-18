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Московский листок

"Ринальдо" Генделя не ставили почти 250 лет

Опубликовано 18.12.2020 автором в разделе комментариев 0

театр митина
"Ринальдо" Генделя не ставили почти 250 лет

Торопитесь, у вас есть последний шанс увидеть и услышать  это чудо    -  премьеру оперы Г.-Ф. Генделя «Ринальдо»,  поставленную режиссёром Андреем Цветковым-Толбиным в рамках проекта пятой, юбилейной Летней оперно-симфонической Лаборатории «New Opera World»   -   уникальной образовательной платформы, дающей  возможность профессионального роста и самореализации молодым вокалистам, инструменталистам, дирижерам, режиссерам и концертмейстерам. 

Если кратко -  съезжаются на две недели в Москву несколько десятков начинающих незнакомых друг с другом музыкантов и ставят полноценную, полноформатную оперу,  -  скептики посрамлены, нет ничего невозможного. Каждый год мы рассказываем об успехах Лаборатории, но в этом году мы не ожидали, что будем наслаждаться её спектаклями   -   пандемия покончила с гораздо более зрелыми и ресурсными  проектами, а  «New Opera World», гляди-ка, выжила, разве что из-за эпидемического форс-мажора  превратившись из Летней лаборатории в Зимнюю. Когда репетиционные залы из-за карантина всё время приходится менять, когда неусыпный Роспотребнадзор бдит, сколько у тебя человек на сцене, и ты вынужден отказываться от хоров, когда накануне генерального  прогона тебе отказывают в площадке и надо срочно искать другую, когда то одного, то другого солиста безжалостно выщёлкивает ковид, и новенькому нужно учить партитуру в ночь перед премьерой,  -  другой бы давно  послал всё это лесом, и гори она огнём, опера эта.  Но не на тех нарвались.    Благодаря неимоверному, фанатическому труду организаторов  -  Анны СеливановойЕкатерины КарповойАндрея Цветкова-Толбина -   и, конечно, фортуне, как без неё?  -  в Москве уже прошло три показа «Ринальдо», завтра  -  последний!!

Почему вы должны немедленно, вотпрямщас  зайти на сайт Москонцерта и взять билет в Зеркальный зал (внимание!  Начало спектакля не как обычно в 19-00, а в 17-00, не перепутайте!!!!)?

Ну, во-первых и в главных.  Вы слышали когда-нибудь «Ринальдо»  Генделя?  То-то же. Её не ставили почти 250 лет, исполнялись в основном отдельные арии на концертах, и только в середине 20-го столетия «Ринальдо» вернулся на мировую сцену.  В СССР, между прочим, её изредка ставили, но где он, тот СССР?…..

Во-вторых, «Ринальдо»   -  музыкальная фантазия по эпической поэме Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим»:  знакомый зрителю сюжет  -  осада Ерушалаима в ходе первого крестового похода, Готфрид Бульонский, правитель иерусалимский черкесской национальности, воинственные сарацины,   царица Дамаска, вот это вот всё.

В-третьих  -  тот, кто думает, что то ранняя опера юного Генделя, ошибается:  то была у него уже 7-я по счёту, а было композитору в те поры 26 годков.  Это была первая опера, написанная Генделем в Лондоне, и остальные 33 будут написаны там же   -  25-летний композитор перебрался в Британию навсегда, получив британское подданство.

В-четвёртых    -   это итальянская опера немецкого композитора, написанная на британской земле, поэтому кто услышит в ней отсылки к «Дидоне и Энею», несомненно, не ошибётся   -  Гендель  Пёрселла ценил и считал своим учителем, хотя встретиться им было не суждено, великий англичанин умер, когда Гендель был 10-летним ребёнком.

В-пятых    - «Ринальдо» это «чистейшей  прелести чистейший образец», хрустальный и хрестоматийный эталон классического барокко. Коллектив Лаборатории обращается к барочному материалу впервые   -  обычно молодёжь тренируют на более традиционном,  привычном материале, а тут раритет. В отличие от более поздних опер Генделя, в этой мало хоров  (их заменяют ансамбли), а Андрей Цветков-Толбин, располагая ресурсами  «New Opera World», и вовсе делает её камерной, и от этого она становится более мелодически выразительной, филигранной, не превращаясь притом в набор арий и других вокальных хитов,  -   это цельное, полнотканое оперное полотно.

В-шестых    -  как и всегда это бывает у волшебников из  оперно-симфонической Лаборатории «New Opera World», в их постановки собираются лучшие голоса, лучшие молодые драматические дарования, лучшие инструменталисты, и вдохновители у них соответствующие.  Оба дирижёра   -  молодые, но уже маститые и признанные в музыкальном мире.  Дирижёром-постановщиком выступил  дирижер Большого Театра   Айрат Кашаев, сегодня за пультом был создатель и руководитель камерного оркестра «KOROLЕV orchestra» Григорий Королев,  - каждый со своим неповторимым почерком и магическим влиянием на молодых оркестрантов и вокалистов.

В-седьмых  -   «Ринальдо» был написан Генделем в основном для певцов-кастратов, поэтому изначально и за всю постановочную историю  с составом исполнителей обращались вольно  -  кастратов заменяли контратенорами, мужчин-контратеноров   -  женщинами-контральто и меццо-сопрано,  и в большинстве мужских ролей вы увидите представительниц прекрасного пола:  исключительно убедительна солистка Геликон-оперы Ольга Депутатова в образе Готфрида Бульонского  (то, что средневековые портреты донесли до нас облик брутального мужика,  предводителя крестоносцев, это просто пренебрежимая ерунда, разве может Готфрид Бульонский быть иным??),  в роли благородного Эвстазия    -   куртуазный контратенор Андрей Частухин, которого во втором составе исполнителей без ущерба для понимания образа заменит Кира Краснова, в роли мага  -  ситуативно Александра Гребенюкова или Алексей Конюшков,  гендер и тут непринципиален.  И главное для меня открытие этой постановки    -  фантастическая, неземная Яна Дьякова в  роли самогО влюблённого крестоносца Ринальдо, от которой трудно отвести глаз    -  редкий тип универсальной драматической актрисы, которой подвластно любое перевоплощение, с поистине безграничными  голосовыми возможностями, ювелирной мелизматикой,  гибкой пластичностью, воздушной, прозрачной  хрупкостью, при необходимости оборачивающейся  крепкой, стержневой основательностью.  Уверена, фамилию Дьяковой мы будем часто встречать в программках   постановок на главных мировых сценах.

Яркая, фактурная Ольга Добрыдина превратила дамаскскую волшебницу Армиду из роковой фурии на небесной колеснице, олицетворяющей мировое зло, в страстную, страдающую от неразделённой любви и изменчивой фортуны земную женщину.  Её  ария  «A! Crudel, il pianto mio»  («Ах, жестокий, мои слёзы…»)  становится смысловым центром  всего действа, перетягивая внимание с реперных,  по задумке Генделя, «Cara sposa, amante cara»  (нежнейшая ламентация  Ринальдо  -  Дьяковой),   «O vincere o morir» («Либо победить, либо умереть», воинственный монолог Готфрида),  «Siam prossimi al porto»  (диалог Готфрида и Ринальдо о неотвратимом роке решающей битвы)  и главного, чаще всего исполняемого «бриллианта»   -  плача Альмирены  «Lascia ch`io pianga»  («Дайте мне оплакать….»),   воскрешающий в нашей памяти  пёрселловский  плач Дидоны   -  референс Генделя к любимому учителю настолько очевиден, что воспринимается  прямой цитатой.   Сама Альмирена (исполняющая её Татьяна Шкарупина,  в отличие от совершенно средневековой, готической  Дьяковой,   -  в чистом виде ренессансный типаж)  приземляет  религиозно-исторический сюжет, наполняет его плотью,  очеловечивает.

Безусловное попадание в десяточку  -  приглашение солиста театра им. Б.А.  Покровского Василия Соколова на роль Арганта, сарацинского правителя Иерусалима,  чей бархатный баритон не позволяет воспринимать «Ринальдо» как бенефис мальчиков-кастратов и косящих под них девочек.

В восьмых   -   состав задействованных постановщиками инструментов может оказаться совершенно волюнтаристским   -  нет серебристой арфы, для которой специально был прописан ряд иллюстративных эффектов,  зато есть орган    -  любимый инструмент Генделя, которого, как назло, в партитуре «Ринальдо» он как раз не предусмотрел;), непременный для барочного жанра клавесин и фагот вместо богатой гобойной секции.  Но это именно та реальность, с которой ежегодно приходится сталкиваться  Летней оперно-симфонической Лаборатории   -  кто приехал в Москву заниматься, того и пускают в дело.

В девятых   -   сценографическое решение,  вынужденно-лаконичное и яркое одновременно,  всё решает триада любимых Андреем Цветковым-Толбиным цветов   -  красного, белого и чёрного, с помощью которых возможно выразить любую эмоцию и  воссоздать любой историко-культурный контекст.  Макет Священного города  с водружённым над ним крестом символизирует вожделенную создателем оперы победу христианства над язычеством и иноверием. Свободные драпировки, символические мечи вместо воинского облачения, летящие ткани и условность деталей  выглядят смелой альтернативой громоздким костюмным постановкам, ничто не отвлекает от музыки и небесного, потустороннего вокала всех солистов без исключения.  А свободное миксование режиссёром средневеково-лаконичной сценографии и витальной, то тут, то там пробивающейся посреди чопорного действа эротики, брызжущей  на неподготовленного зрителя  -   фирменный цветковский почерк. 

Вы уже запланировали поход на «Ринальдо»?  18 декабря, Зеркальный зал Москонцерта на Пушечной, 17-00. Кто не идет, тот сам себя накажет.  Carpe diem -   и это именно тот случай.  Больше не увидите!



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