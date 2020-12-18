"Ринальдо" Генделя не ставили почти 250 лет

Торопитесь, у вас есть последний шанс увидеть и услышать это чудо - премьеру оперы Г.-Ф. Генделя «Ринальдо», поставленную режиссёром Андреем Цветковым-Толбиным в рамках проекта пятой, юбилейной Летней оперно-симфонической Лаборатории «New Opera World» - уникальной образовательной платформы, дающей возможность профессионального роста и самореализации молодым вокалистам, инструменталистам, дирижерам, режиссерам и концертмейстерам.

Если кратко - съезжаются на две недели в Москву несколько десятков начинающих незнакомых друг с другом музыкантов и ставят полноценную, полноформатную оперу, - скептики посрамлены, нет ничего невозможного. Каждый год мы рассказываем об успехах Лаборатории, но в этом году мы не ожидали, что будем наслаждаться её спектаклями - пандемия покончила с гораздо более зрелыми и ресурсными проектами, а «New Opera World», гляди-ка, выжила, разве что из-за эпидемического форс-мажора превратившись из Летней лаборатории в Зимнюю. Когда репетиционные залы из-за карантина всё время приходится менять, когда неусыпный Роспотребнадзор бдит, сколько у тебя человек на сцене, и ты вынужден отказываться от хоров, когда накануне генерального прогона тебе отказывают в площадке и надо срочно искать другую, когда то одного, то другого солиста безжалостно выщёлкивает ковид, и новенькому нужно учить партитуру в ночь перед премьерой, - другой бы давно послал всё это лесом, и гори она огнём, опера эта. Но не на тех нарвались. Благодаря неимоверному, фанатическому труду организаторов - Анны Селивановой, Екатерины Карповой, Андрея Цветкова-Толбина - и, конечно, фортуне, как без неё? - в Москве уже прошло три показа «Ринальдо», завтра - последний!!



Почему вы должны немедленно, вотпрямщас зайти на сайт Москонцерта и взять билет в Зеркальный зал (внимание! Начало спектакля не как обычно в 19-00, а в 17-00, не перепутайте!!!!)?



Ну, во-первых и в главных. Вы слышали когда-нибудь «Ринальдо» Генделя? То-то же. Её не ставили почти 250 лет, исполнялись в основном отдельные арии на концертах, и только в середине 20-го столетия «Ринальдо» вернулся на мировую сцену. В СССР, между прочим, её изредка ставили, но где он, тот СССР?…..



Во-вторых, «Ринальдо» - музыкальная фантазия по эпической поэме Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим»: знакомый зрителю сюжет - осада Ерушалаима в ходе первого крестового похода, Готфрид Бульонский, правитель иерусалимский черкесской национальности, воинственные сарацины, царица Дамаска, вот это вот всё.



В-третьих - тот, кто думает, что то ранняя опера юного Генделя, ошибается: то была у него уже 7-я по счёту, а было композитору в те поры 26 годков. Это была первая опера, написанная Генделем в Лондоне, и остальные 33 будут написаны там же - 25-летний композитор перебрался в Британию навсегда, получив британское подданство.



В-четвёртых - это итальянская опера немецкого композитора, написанная на британской земле, поэтому кто услышит в ней отсылки к «Дидоне и Энею», несомненно, не ошибётся - Гендель Пёрселла ценил и считал своим учителем, хотя встретиться им было не суждено, великий англичанин умер, когда Гендель был 10-летним ребёнком.



В-пятых - «Ринальдо» это «чистейшей прелести чистейший образец», хрустальный и хрестоматийный эталон классического барокко. Коллектив Лаборатории обращается к барочному материалу впервые - обычно молодёжь тренируют на более традиционном, привычном материале, а тут раритет. В отличие от более поздних опер Генделя, в этой мало хоров (их заменяют ансамбли), а Андрей Цветков-Толбин, располагая ресурсами «New Opera World», и вовсе делает её камерной, и от этого она становится более мелодически выразительной, филигранной, не превращаясь притом в набор арий и других вокальных хитов, - это цельное, полнотканое оперное полотно.



В-шестых - как и всегда это бывает у волшебников из оперно-симфонической Лаборатории «New Opera World», в их постановки собираются лучшие голоса, лучшие молодые драматические дарования, лучшие инструменталисты, и вдохновители у них соответствующие. Оба дирижёра - молодые, но уже маститые и признанные в музыкальном мире. Дирижёром-постановщиком выступил дирижер Большого Театра Айрат Кашаев, сегодня за пультом был создатель и руководитель камерного оркестра «KOROLЕV orchestra» Григорий Королев, - каждый со своим неповторимым почерком и магическим влиянием на молодых оркестрантов и вокалистов.



В-седьмых - «Ринальдо» был написан Генделем в основном для певцов-кастратов, поэтому изначально и за всю постановочную историю с составом исполнителей обращались вольно - кастратов заменяли контратенорами, мужчин-контратеноров - женщинами-контральто и меццо-сопрано, и в большинстве мужских ролей вы увидите представительниц прекрасного пола: исключительно убедительна солистка Геликон-оперы Ольга Депутатова в образе Готфрида Бульонского (то, что средневековые портреты донесли до нас облик брутального мужика, предводителя крестоносцев, это просто пренебрежимая ерунда, разве может Готфрид Бульонский быть иным??), в роли благородного Эвстазия - куртуазный контратенор Андрей Частухин, которого во втором составе исполнителей без ущерба для понимания образа заменит Кира Краснова, в роли мага - ситуативно Александра Гребенюкова или Алексей Конюшков, гендер и тут непринципиален. И главное для меня открытие этой постановки - фантастическая, неземная Яна Дьякова в роли самогО влюблённого крестоносца Ринальдо, от которой трудно отвести глаз - редкий тип универсальной драматической актрисы, которой подвластно любое перевоплощение, с поистине безграничными голосовыми возможностями, ювелирной мелизматикой, гибкой пластичностью, воздушной, прозрачной хрупкостью, при необходимости оборачивающейся крепкой, стержневой основательностью. Уверена, фамилию Дьяковой мы будем часто встречать в программках постановок на главных мировых сценах.



Яркая, фактурная Ольга Добрыдина превратила дамаскскую волшебницу Армиду из роковой фурии на небесной колеснице, олицетворяющей мировое зло, в страстную, страдающую от неразделённой любви и изменчивой фортуны земную женщину. Её ария «A! Crudel, il pianto mio» («Ах, жестокий, мои слёзы…») становится смысловым центром всего действа, перетягивая внимание с реперных, по задумке Генделя, «Cara sposa, amante cara» (нежнейшая ламентация Ринальдо - Дьяковой), «O vincere o morir» («Либо победить, либо умереть», воинственный монолог Готфрида), «Siam prossimi al porto» (диалог Готфрида и Ринальдо о неотвратимом роке решающей битвы) и главного, чаще всего исполняемого «бриллианта» - плача Альмирены «Lascia ch`io pianga» («Дайте мне оплакать….»), воскрешающий в нашей памяти пёрселловский плач Дидоны - референс Генделя к любимому учителю настолько очевиден, что воспринимается прямой цитатой. Сама Альмирена (исполняющая её Татьяна Шкарупина, в отличие от совершенно средневековой, готической Дьяковой, - в чистом виде ренессансный типаж) приземляет религиозно-исторический сюжет, наполняет его плотью, очеловечивает.



Безусловное попадание в десяточку - приглашение солиста театра им. Б.А. Покровского Василия Соколова на роль Арганта, сарацинского правителя Иерусалима, чей бархатный баритон не позволяет воспринимать «Ринальдо» как бенефис мальчиков-кастратов и косящих под них девочек.



В восьмых - состав задействованных постановщиками инструментов может оказаться совершенно волюнтаристским - нет серебристой арфы, для которой специально был прописан ряд иллюстративных эффектов, зато есть орган - любимый инструмент Генделя, которого, как назло, в партитуре «Ринальдо» он как раз не предусмотрел;), непременный для барочного жанра клавесин и фагот вместо богатой гобойной секции. Но это именно та реальность, с которой ежегодно приходится сталкиваться Летней оперно-симфонической Лаборатории - кто приехал в Москву заниматься, того и пускают в дело.



В девятых - сценографическое решение, вынужденно-лаконичное и яркое одновременно, всё решает триада любимых Андреем Цветковым-Толбиным цветов - красного, белого и чёрного, с помощью которых возможно выразить любую эмоцию и воссоздать любой историко-культурный контекст. Макет Священного города с водружённым над ним крестом символизирует вожделенную создателем оперы победу христианства над язычеством и иноверием. Свободные драпировки, символические мечи вместо воинского облачения, летящие ткани и условность деталей выглядят смелой альтернативой громоздким костюмным постановкам, ничто не отвлекает от музыки и небесного, потустороннего вокала всех солистов без исключения. А свободное миксование режиссёром средневеково-лаконичной сценографии и витальной, то тут, то там пробивающейся посреди чопорного действа эротики, брызжущей на неподготовленного зрителя - фирменный цветковский почерк.



Вы уже запланировали поход на «Ринальдо»? 18 декабря, Зеркальный зал Москонцерта на Пушечной, 17-00. Кто не идет, тот сам себя накажет. Carpe diem - и это именно тот случай. Больше не увидите!