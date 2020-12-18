По случаю пресс-конференции снова об артистах в роли Путина

Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!

А.С. Пушкин «Признание»

Начну с того, что любознательный народ, смотревший очередную пресс-конференцию путина, обратил внимание на шрам на его горле. И по виду – свежий шрам.

http://images.vfl.ru/ii/1608221627/a94fce13/32692995.jpg

Что это? Шрам от трахеостомии? (Трахеостомия – это операция, когда создается отверстие в трахее, в которое помещается специальная трубочка или канюля, обеспечивающая прохождение воздуха в дыхательные пути. Трахеотомия – манипуляция, посредством которой стенка трахеи рассекается, это начальный этап операции трахеостомии. Википедия). Кстати, по легенде отравленным «новичком» Скрипалям делали такую операцию на горле.

Артистов, играющих роль Путина, «новичком» травили??

Или это шрам от какой-то косметической операции?

В любом случае, эта операция никак не помешала артистам, исполняющим роль Путина, каждый день развлекать народ по телевизору, украшая собой теленовости, а это говорит о том, что в Кремле этих артистов несколько голов – пока один в больнице, остальные - на арене.

Но это я вскользь, а сказать хотел о другом.

Если не понять или хотя бы не принять, что:

- у России нет вообще никакого президента – ни В.В. Путина, ни даже похожего на Путина двойника, который бы реально исполнял обязанности президента;

- роль Путина играют несколько артистов – не исполняют, а именно играют,

то целый ряд особенности власти в России будут необъяснимы.

В первую очередь, будет необъяснимо то, что вопиюще, но практически никем не понимается (особенно это касается блогеров, журналистов и подобных «политиков» с «икспердами»), – то, что нынешний «Путин» вообще ничем в России не руководит!

В частности, согласно статье 80 Конституции РФ, народ России поручил Президенту быть «гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина». А теперь напрягите память и вспоминайте - за всю историю РФ был ли хоть один случай, чтобы президент России защитил Конституцию РФ, права и свободы граждан РФ?

Согласно статье 84 Конституции РФ закон в России становится законом только тогда, когда его примет Федеральное Собрание со стороны законодательной ветви власти, и подпишет президент России со стороны хрен его знает какой ветви власти (но не будем о том, какой ветвью власти является президент). Либо, если президент отказывается подписывать закон, то Дума обязана проголосовать за отклонённый им проект двумя третями голосов и этим всё же заставить президента закон подписать, и это, как видите, тоже обязывает иметь на законе подпись президента ОБЯЗАТЕЛЬНО! Но подписей президента под законами нет, и эта ситуация доказывает, тому, кто это способен понять, что в России вообще нет президента, как руководителя.

Почему так? Почему исполняющие роль президента артисты не исполняют даже таких – элементарных и чуть ли ни декоративных – обязанностей президента России?

Ну вот напрягите воображение и представьте, что вам предложил какой-то генерал ФСО сыграть роль президента для случаев, когда, якобы, «Путину некогда». Предложил за большие деньги, очень большие. А вы не совсем дурак, вы понимаете, что если вы будете просто играть роль Президента, то это не наказуемо – нет статьи в УК по этому поводу и типа вы служите России. А вот если вы действительно будете исполнять обязанности президента, то это уже преступление, предусмотренное статьёй 278 УК РФ: «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», которое «наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет».

Поэтому вы бы в роли Президента только играли Путина, тщательно ИЗБЕГАЯ ВСЕГО, что можно было бы вменить вам в вину, как ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ Президента РФ.

Ну, к примеру.

Мне скажут, что вот путин взял и подарил Африке 20 миллиардов. Так ведь финансы – это не обязанность Президента. Этот артист только объявил об этом, а подпись под подарком поставил Медведев.

Мне могут сказать, что кукловоды ведь тайные, они могли бы подделать подпись Путина на законах. Это они нам тайные, а тем служащим Кремля, которые непосредственно допускают ставить подписи и скрепляют подпись печатью, подписавшие закон будут известны, и эти служащие этих «тайных», в случае чего, сдадут немедленно. Посему, словами Фокса, переданного Шараповым в известном фильме, среди кукловодов никто «за всю компанию хомут волочить не желает, и ему одному «вышака» брать скучно».

И в результате законы РФ уже давно не подписываются президентом РФ.

Ведь среди этих мерзавцев нет фанатиков, это же всё твари, совершающие преступления во им себя любимых. Зачем им быть теми, кто реально совершает действия, доказывающие преступление «захват власти»? Ведь, повторю, их же «верные друзья» в случае чего их же немедленно сдадут.

Ну присмотритесь же – артисты в роли Путина ведь только болтают! На встречах с иностранными лидерами, на «заседаниях» правительства, на ТВ, на встречах с журналистами – бла-бла-бла и бла-бла-бла! И буквально демонстративно НЕ ИСПОЛНЯЮТ никаких президентских обязанностей! И именно поэтому их не обвинишь в том, что они захватили власть президента, – они этой власти не касаются.

Кого-то из кукловодов мы, возможно, видим - я бы отнёс к ним Пескова, Лаврова или того же Шойгу. Но уверенности и у меня нет в том, что:

- кукловоды именно они;

- они кукловоды, а не тоже «шестёрки»;

- нет ещё и невидимых кукловодов;

- нет в кукловодах самых главных - прямых представителей метрополии – американцев.

Ну вот ещё пара штрихов к этой комедии, которая одновременно является и трагедией. В первой декаде декабря 2020 года прошёл малозаметный шумок, на который, однако прореагировал Песков:

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправдой сведения о том, что для Владимира Путина обустроили два одинаковых кабинета в подмосковном Ново-Огарево и в сочинской резиденции «Бочаров ручей», которые, по данным СМИ, были сделаны специально для «конспирации». Но при тщательном сравнении фотографий с дистанционных совещаний главы государства становится понятно, что в практически идентичных кабинетах президента все-таки есть отличия. Это может означать, что Путин работает в разных местах, хотя его пресс-служба утверждает, что он находится в Москве».

То есть, любопытных удивил совершенно одинаковый интерьер «кабинетов» путина в как бы разных местах России. Казалось бы – зачем ему это?

А вы уверены, что это кабинеты? Уверены, что артистов, играющих Путина, надо для съёмок телевизионных новостей возить в Кремль или куда-то? Да они и не поедут! Их вещание из кабинета Путина является доказательством того, что они не играли, а реально исполняли его обязанности, мало того, им и объясняют, что настоящий Путин как раз сейчас и работает в своём кабинете. И очень занят! А их задача сняться в сюжете для теленовостей, чтобы не отвлекать президента от важной работы. То же говорят и тем немногим, кого как бы допускают к президенту, и кто знает, что у Путина есть двойники, скажем, по идее говорят про двойников путина и про его «занятость» министрам. Скажем, какому-нибудь Мурашко говорят, что Путин благожелательно принял написанный Мурашко отчёт, но его лично принять для встречи не сможет. И поэтому для теленовостей министру надо сняться в сюжете с артистом, играющим Путина, - типа «Мурашко докладывает путину о борьбе с коронавирусом».

Интересно, что эти артисты в роли Путина время от времени проговариваются, что они не работают в интернете и «редко смотрят» ТВ – типа «им некогда». Но ведь по сути этих заявлений дело не в том, что у них есть время на рыбалку и провожание стерхов, на ныряние за амфорами, есть время на многочисленные отпуска, но нет времени на получение информации, интересующей всю Россию. А реальность в том, что эти артисты находятся в информационной изоляции, недопустимой для настоящего президента. Но артистам такая изоляция необходима, поскольку позволяет им делать вид, что они не понимают своей роли и не знают, что есть и другие артисты, играющие ту же роль. Позволяет им делать вид, что они уверены, что настоящий Путин есть!

Но тогда надо иметь не кабинеты Путина (в которых артистам будет неуютно находиться и в которых они могут встретиться друг с другом), а декорации, в которых будет проводиться съёмка артистов для теленовостей. И поскольку артистов, даже для исполнения роли путина и даже в Москве несколько голов, то вполне возможно, что у каждого артиста свои декорации – свой съёмочный павильон. Отсюда в этих декорациях могут быть некоторые различия в деталях.

А вот теперь хочу прокомментировать недоумение Анатолия Баранова, поместившего на сайте ФОРУМмск короткую заметку «Кабинет Путина - декорация. А сам Путин?», в которой он удивляется:

«Как-то неожиданно оператор центрального канала «спалил» президента, задрав немного камеру вверх - и стало видно, что «рабочий кабинет» Путина является просто декорацией в студии.

Нет, мы подозревали, что Путин на самом деле нихрена не работает, а только развлекается за казенный счет, но не настолько же!

У него что, вообще нет рабочего кабинета? Не нужен?

Или кабинет есть, но по какой-то причине туда нельзя доставить ни Путина, ни съемочную группу?

Но почему Путина нельзя доставить? Нетранспортабелен?

Или сам «Путин» тоже часть декорации, а президент России во время съемок находится где-то совсем в другом месте?

И причины такого странного явления нужны: болен? нетранспортабелен? умер?

Потому что объяснения, мол, занят важными государственными делами, от которых нельзя даже на сьемку оторваться, не проходят.

И как себя чувствуют после этого весьма многочисленные «гости Путина»: министры, губернаторы, генералы... Множество высших государственных чиновников валяют Ваньку, и никто даже не проговорился...».

Вот это фото:

https://forum-msk.org/images/2020/12/16/1608108434_07223.jpg

И относительно несогласия Баранова: «Потому что объяснения, мол, занят важными государственными делами, от которых нельзя даже на сьемку оторваться, не проходят», - должен настоять: проходят! Ещё и как проходят!

Поскольку в той части кремлёвской банды, которая так-сяк вводится в курс дела с этими артистами (типа эти артисты Путина разгружают от рутинных дел), действует принцип самосохранения, а этот принцип требует в данном случае прикинуться дурачком, ничего не видящим и ничего не понимающим.

Как прикидываются дурачками 450 голов как бы депутатов в Госдуме.