Всемирный банк приветствует вымирание "социального балласта"

Директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн заявил, что согласно прогнозу банка, в 2020 году ВВП России снизится на 4%, а за чертой бедности могут оказаться 14,2% населения, однако принятые властями меры обеспечили снижение этого показателя до 11,6%. В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России к категории бедных относятся почти 20 млн человек, что составляет 13,5% населения.

Кроме того, как стало известно ранее, Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с 5 до 4%.

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Может, кто не понял - Всемирный банк не благотворительная организация, и снизить нагрузку на бюджет за счет ограбления самых бедных - это вполне в духе рекомендаций этой финансовой организации.

Что такого произошло, что с октября по декабрь число бедных сократилось почти на 2 процента? Ведь все отмечают - кризис, безработица, снижение доходов. А с другой стороны, никто не отмечает никакой помощи от государства. Даже компенсации за проезд, отнятый у граждан 65+, и то не квыдали - уже выделенные деньги просто остались в бюджете.

Так вот это и есть вполне в стиле ВБ! Поправить дела в экономике за счет самых бедных и слабых.

Кстати, вы заметили - Путин возмутился недавно "высокими" ценами на макароны? И что, тем, у кого не хватает денег даже на ничтожное подорожание, компенсировали расходы? Нет, напрягли бизнес и силой заставили цену снизить. Ненадолго, конечно, но вопрос решили без "лишних" расходов из бюджета.

А бедных стало меньше по очень простой причине - они умерли. В стране на 10 процентов выросла смертность за 10 месяцев. Вот самые слабые и бедные и поумирали...

Всемирный банк доволен.

А.Б.