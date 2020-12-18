"Правду о расстреле казахских рабочих не скрыть!" - международная акция солидарности в Ленинграде

17 декабря, в девятую годовщину расстрела бастующих нефтяников Жанаозена, у стен генконсульства Казахстана в Санкт-Петербурге прошла акция солидарности в рамках международной кампании. С плакатами, осуждающими действия властей Казахстана, их репрессивную политику и поддерживающими классовую борьбу казахских пролетариев вышли активисты РКРП, Левого блока и РКСМ(б).

Участники акции потребовали провести независимое расследование расстрела митинга бастовавших рабочих Жанаозена 16 декабря 2011 года, реабилитировать всех осужденных участников забастовки, пересмотреть антирабочий закон «О профсоюзах» и освободить рабочих лидеров Ержана Елшибаева и Ерлана Балтабая!

История, связанная с расстрелом рабочих в Жанаозене — это позорный символ современных властей Казахстана, которые впервые на постсоветском пространстве в XXI веке подняли оружие против организованных наёмных работников, выдвинувших справедливые требования достойного труда.

16 декабря 2011 года полиция и внутренние войска Казахстана расстреляли участников семимесячной забастовки нефтяников в Жанаозене.

17 декабря были расстреляны рабочие Шетпе, заблокировавшие в знак протеста против расправы над бастующими, железную дорогу.

В результате кровавых декабрьских событий погибло более 70 человек, несколько сотен были ранены. Начались массовые аресты рабочих, жителей и правозащитников.

Еще до расстрела, в сентябре этого же года была осуждена на 6 лет за организацию «незаконных профсоюзных собраний» и «разжигание социальной розни» юрист профсоюза АО «Каражанбасмунай» Наталья Соколова, а в августе на рабочем месте был убит профсоюзный активист Жаксылык Турбаев и 17-летняя дочь профсоюзного лидера Жансауле Карабалаева.

После расстрела многие рабочие были брошены за решётку, прошли пытки, показательные суды, на которых были обвинены в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, в незаконных призывах к забастовкам. 17 человек получили тюремные сроки.

Расстрельные события не остановили власть, а только усилили наступление казахских властей на трудовые права — были введены такие понятия, как уголовное преследование за призывы к забастовкам, за создание независимых профсоюзов. Запрещаются политические организации, закрываются СМИ левого толка (включая, что символично, «Правду Казахстана»).

В 2014 году принят закон «О профсоюзах», который признан международными профсоюзами и Международной Организацией Труда нарушающим права трудящихся на объединение. В 2017-м году была ликвидирована Конфедерация Независимых Профсоюзов Казахстана, а трое ее лидеров Лариса Харькова, Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов были осуждены на разные сроки по сфабрикованным обвинениям. Многие профсоюзные организации до сих пор не могут пройти государственную регистрацию, как например, наш профсоюз «Жанарту», а КНПРК уже четыре раза отказали в этом в Минюсте РК. Сопредседатель Социалистического Движения Казахстана и заместитель председателя рабочего профсоюза «Жанарту», Айнур Курманов уже 9 лет находится вне территории страны из-за угрозы ареста и осуждения.

Маховик репрессий не сбавляет обороты. В октябре прошлого года на 5 лет был осужден по сфабрикованному делу лидер движения безработных Жанаозена Ержан Елшибаев.