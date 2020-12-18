Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Правду о расстреле казахских рабочих не скрыть!" - международная акция солидарности в Ленинграде

Опубликовано 18.12.2020 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
"Правду о расстреле казахских рабочих не скрыть!" - международная акция солидарности в Ленинграде
17 декабря, в девятую годовщину расстрела бастующих нефтяников Жанаозена, у стен генконсульства Казахстана в Санкт-Петербурге прошла акция солидарности в рамках международной кампании. С плакатами, осуждающими действия властей Казахстана, их репрессивную политику и поддерживающими классовую борьбу казахских пролетариев вышли активисты РКРП, Левого блока и РКСМ(б).
 
Участники акции потребовали провести независимое расследование расстрела митинга бастовавших рабочих Жанаозена 16 декабря 2011 года, реабилитировать всех осужденных участников забастовки, пересмотреть антирабочий закон «О профсоюзах» и освободить рабочих лидеров Ержана Елшибаева и Ерлана Балтабая!
 
История, связанная с расстрелом рабочих в Жанаозене — это позорный символ современных властей Казахстана, которые впервые на постсоветском пространстве в XXI веке подняли оружие против организованных наёмных работников, выдвинувших справедливые требования достойного труда.
 
16 декабря 2011 года полиция и внутренние войска Казахстана  расстреляли участников семимесячной забастовки нефтяников в Жанаозене.
 
17 декабря были расстреляны рабочие Шетпе, заблокировавшие в знак протеста против расправы над бастующими, железную дорогу.
 
В результате кровавых декабрьских событий погибло более 70 человек, несколько сотен были ранены. Начались массовые аресты рабочих, жителей и правозащитников.
 
Еще до расстрела, в сентябре этого же года была осуждена на 6 лет за организацию «незаконных профсоюзных собраний» и «разжигание социальной розни» юрист профсоюза АО «Каражанбасмунай» Наталья Соколова, а в августе на рабочем месте был убит профсоюзный активист Жаксылык Турбаев и 17-летняя дочь профсоюзного лидера Жансауле Карабалаева.
 
После расстрела многие рабочие были брошены за решётку, прошли пытки, показательные суды, на которых были обвинены в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, в незаконных  призывах к забастовкам. 17 человек получили тюремные сроки.
 
Расстрельные события не остановили власть, а только усилили наступление казахских властей на трудовые права — были введены такие понятия, как уголовное преследование за призывы к забастовкам, за создание независимых профсоюзов. Запрещаются политические организации, закрываются СМИ левого толка (включая, что символично, «Правду Казахстана»).
 
В 2014 году принят закон «О профсоюзах», который признан международными профсоюзами и Международной Организацией Труда нарушающим права трудящихся на объединение. В 2017-м году была ликвидирована Конфедерация Независимых Профсоюзов Казахстана, а трое ее лидеров Лариса Харькова, Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов были осуждены на разные сроки по сфабрикованным обвинениям. Многие профсоюзные организации до сих пор не могут пройти государственную регистрацию, как например, наш профсоюз «Жанарту», а КНПРК уже четыре раза отказали в этом в Минюсте РК. Сопредседатель Социалистического Движения Казахстана и заместитель председателя рабочего профсоюза «Жанарту», Айнур Курманов уже 9 лет находится вне территории страны из-за угрозы ареста и осуждения.
 
Маховик репрессий не сбавляет обороты. В октябре прошлого года на 5 лет был осужден по сфабрикованному делу лидер движения безработных Жанаозена Ержан Елшибаев.


Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ушел классик разговорного жанра
Ушел классик разговорного жанра
17.12.2020
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью
Михаил Делягин: Коммерческий смысл дискредитации Р...
16.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин признал результаты расследования и объявил Навального иностранным шпионом? (0)
"Правду о расстреле казахских рабочих не скрыть!" - международная акция солидарности в Ленинграде (0)
Всемирный банк приветствует вымирание "социального балласта" (0)
По случаю пресс-конференции снова об артистах в роли Путина (0)
Народ имеет полное моральное и юридическое право сам обеспечить защиту своих интересов и прав (0)
Всякая революция начинается с элитных разборок - но заканчивается жесточайшей классовой борьбой (0)
"Ринальдо" Генделя не ставили почти 250 лет (0)
Путину на два года запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира (3)
Путин сказал: отравление Навального - легализация материалов американских спецслужб? (13)
Московские водители начали получать штрафы с камер за непристегнутый ремень и разговоры по телефону (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сознательные нищие вымирают, чтобы улучшить статистику
Михаил Делягин Михаил Делягин: Для чего надо понимать биографию Солженицына - и при чём здесь имбирь, мёд и лимон
Михаил Делягин Михаил Делягин: ОБНОВЛЕНО! Как не дать себя убить оптимизаторам.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 10 лет за то, что русский: Британия продолжает гадить России, где может
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему время Солженицына стало эпохой предательства и почему Путин сам открывал памятник
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss