Путин признал результаты расследования и объявил Навального иностранным шпионом?

Путин сегодня фактически признал материалы расследования, обнародованные Навальным, и одновременно обозначил главную линию для пропаганды: да, это наши спецслужбисты, да они присматривают за Навальным, который теперь расписался в том, что является агентом иностранных спецслужб.

Путин сказал: отравление Навального - легализация материалов американских спецслужб?

Позиция, на самом деле, слабая. Во-первых, даже, если Навальному «слили» результаты расследования спецслужб, то это ещё не значит, что он их агент.

О непристойном молчании

Во-вторых, путешествовавшие по маршрутам Навального агенты ФСБ не похожи на людей, которые присматривают. И как тогда можно объяснить их медико-химическую профориентацию. То есть Путин признал, что за Навальным ездила присматривать группа химиков из ФСБ. Такая позиция формально возможна пока нет прямых улик, доказывающих участие этих людей в отравлении. Хотя, в общем, итак, всё понятно.

Но ведь также очевидно, что Навальному слили только часть расследования и самое сладкое отложено на потом. Подождем следующего хода.