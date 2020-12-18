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Московский листок

О юбиляре замолвили слово

Опубликовано 18.12.2020 в разделе комментариев 0

К 100-летию Егора Кузьмича Лигачёва. О юбиляре разговаривают первый секретарь ЦК ОКП Владимир Иванович Лакеев, секретарь ЦК ОКП Сергей Иванович Серёгин и член ЦК КПРФ, академик РАН Борис Сергеевич Кашин.

 

Ведущий - член ОКП Эльмар Рустамов.



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