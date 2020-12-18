Сестра Мишустина развелась с бизнесменом Александром Удодовым

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталья Стенина развелась с мужем, бизнесменом Александром Удодовым, сообщает "Интерфакс".

По словам источника агентства, столичный ЗАГС расторг брак 18 декабря. Заявление о разводе, по его словам, было подано месяц назад.

Сам Удодов подтвердил факт развода уточнив, что это произошло по обоюдному согласию. По его словам, все имущественные вопросы были урегулированы. Совместных детей у Стениной и Удодова не было.

О том, что бизнесмен женат на сестре Мишустина, он сам сообщал в интервью "Известиям" в феврале 2020 года. Тогда же он говорил, что они с супругой уже не живут вместе.

Отметим, что незадолго до этого ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка сообщалось о шести квартирах, приобретенных компаниями, связанными с Удодовым, в жилом комплексе в центре Нью-Йорка в 2009–2010 годах. Это произошло спустя три недели после того, как в том же жилом комплексе были приобретены квартиры, которые были впоследствии арестованы по делу об отмывании денег, похищенных через махинации с НДС, вскрытые юристом Сергеем Магнитским. С сентября 2015 года по октябрь 2018-го все квартиры были проданы за $6,7 млн, сообщал ФБК.

16 декабря "Открытые медиа" опубликовали материал, в котором сообщили, что немецкие правоохранительные органы подозревают Удодова в отмывании средств. По данным издания, это могли быть деньги, похищенные в России с помощью махинаций с возвратом НДС, речь шла о сумме в 5,2 миллиарда рублей. Хищение было совершено в 2009-2010 годах, Мишустин тогда занимал пост главы налоговой службы.