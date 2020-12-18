Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Проезд в московском метро подорожает после Нового года

Опубликовано 18.12.2020 в разделе комментариев 0

Проезд в московском метро подорожает после Нового года

Столичный метрополитене со 2 января повысит цены почти на все категории билетов. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Неизменной останется только стоимость трехмесячных и годовых проездных на метро.

Так, стоимость разовой поездки по карте «Тройка» в метро вырастет с 40 до 42 руб. При оплате проезда банковской картой стоимость проезда также увеличится на 2 руб., с 44 до 46 рублей.

Билет "Единый" на одну поездку будет стоить 60 рублей вместо 57, на две - 120 рублей вместо 114. Проездной на 60 поездок будет стоить 2070 рублей (сейчас 1970).

Бумажный билет на календарный месяц, но включающий не более 70 поездок, будет стоить 3 тыс. рублей.

Подорожают также льготные билеты для учащихся: месячный единый на метро — с 405 до 415 рублей, трехмесячный — с 1215 до 1245 рублей.

Стоимость безлимитных билетов по карте «Тройка» на 90 и 365 дней останется прежней.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предупреждал о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Он говорил, что тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ушел классик разговорного жанра
Ушел классик разговорного жанра
17.12.2020
О юбиляре замолвили слово
О юбиляре замолвили слово
18.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Росгвардия договорилась об обмене опытом с белорусскими силовиками (0)
Проезд в московском метро подорожает после Нового года (0)
Сестра Мишустина развелась с бизнесменом Александром Удодовым (0)
О юбиляре замолвили слово (0)
Путин признал результаты расследования и объявил Навального иностранным шпионом? (6)
"Правду о расстреле казахских рабочих не скрыть!" - международная акция солидарности в Ленинграде (0)
Всемирный банк приветствует вымирание "социального балласта" (5)
По случаю пресс-конференции снова об артистах в роли Путина (14)
Народ имеет полное моральное и юридическое право сам обеспечить защиту своих интересов и прав (5)
Всякая революция начинается с элитных разборок - но заканчивается жесточайшей классовой борьбой (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: С безработными на Майбахе налоговая связываться не станет
Михаил Делягин Михаил Делягин: Есть ли у властей РФ деньги на понижение уровня бедности?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ТрансКавказ-2020. Часть третья. На перевале.
Дарья Митина Дарья Митина: О юбиляре замолвили слово
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сознательные нищие вымирают, чтобы улучшить статистику
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss