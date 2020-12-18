Проезд в московском метро подорожает после Нового года

Столичный метрополитене со 2 января повысит цены почти на все категории билетов. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Неизменной останется только стоимость трехмесячных и годовых проездных на метро.

Так, стоимость разовой поездки по карте «Тройка» в метро вырастет с 40 до 42 руб. При оплате проезда банковской картой стоимость проезда также увеличится на 2 руб., с 44 до 46 рублей.

Билет "Единый" на одну поездку будет стоить 60 рублей вместо 57, на две - 120 рублей вместо 114. Проездной на 60 поездок будет стоить 2070 рублей (сейчас 1970).

Бумажный билет на календарный месяц, но включающий не более 70 поездок, будет стоить 3 тыс. рублей.

Подорожают также льготные билеты для учащихся: месячный единый на метро — с 405 до 415 рублей, трехмесячный — с 1215 до 1245 рублей.

Стоимость безлимитных билетов по карте «Тройка» на 90 и 365 дней останется прежней.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предупреждал о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Он говорил, что тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции.