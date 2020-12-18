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Московский листок

Росгвардия договорилась об обмене опытом с белорусскими силовиками

Опубликовано 18.12.2020 в разделе комментариев 0

Росгвардия договорилась об обмене опытом с белорусскими силовиками

Росгвардия и МВД Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве и обмене опытом. Текст документа опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.

В частности, российские и белорусские силовики проведут совместные консультации и тренировки, открытые смотры-конкурсы, обменяются законодательными и иными нормативными правовыми актами. Договор также предусматривает «координацию деятельности сторон по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, включая создание совместных рабочих групп».

Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Оно будет действовать полгода с даты получения одной из сторон письменного уведомления, что вторая сторона хочет прекратить его действие.

Отметим, что в Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты, которые жестко подавляются силовиками. Акции начались 9 августа, когда ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Оппозиционные кандидаты и многие жители страны не признали официальные результаты.

 



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