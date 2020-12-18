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Московский листок

Прокуратура запросила три года колонии для депутата Галяминой

Опубликовано 18.12.2020 в разделе комментариев 0

Прокуратура запросила три года колонии для депутата Галяминой

Прокуратура попросила приговорить к трем годам колонии московского муниципального депутата Юлию Галямину по делу о неоднократных нарушениях на митингах, сообщает РИА Новости.

"Вина подсудимой подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в связи с чем считаю возможным назначение наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", — заявила представительница надзорного ведомства.

Уголовное дело против Галяминой было возбуждено 31 июля 2020 г. Ее обвиняют по "дадинской статье" — 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальное наказание за это составляет пять лет лишения свободы. В настоящее время Галямина находится под подпиской о невыезде.

По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Сама Галямина назвала все обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей муниципального депутата Тимирязевского района Москвы.

 



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