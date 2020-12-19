Лицо, похожее на Путина, отчиталось, что опять всё хорошо

После многолетнего перерыва решил посмотреть пресс-конференцию президента. Сказать, что увиденное действо произвело удручающее впечатление, значит, ничего не сказать. Родные, зайдя в комнату, где я созерцал убого-унылое мероприятие, сначала подумали, что мне стало плохо и предложили вызвать скорую. Потом кто-то догадался выдернуть вилку из розетки.

Конечно, вопросы, которые задавали президенту, как правило, не отличались оригинальностью.Пресс-конференция Путина - своеобразный день сурка, где многие годы говорят одно и то же об одном и том же. Попытки выйти за рамки устоявшейся тоски и скуки, видимо, обречены на провал самой аурой события и восседающего на переднем плане, несущего всякую пургу Пескова. Так, известный исполнитель матерных шлягеров Шнуров хотел было сострить, но шутка про хакеров и Трампа не удалась, а замечание про жизнь, о которой нет цензурных слов, было настолько витиеватым и законспирированным, что адресат даже не обиделся.

Между тем болезненное восприятие любой критики, любого несогласия со стороны главы государства выглядит печально и жалко. Нынешний Путин вообще не готов обсуждать проблемы, дискутировать с реальными оппонентами. Если речь задающих вопрос не шла в откровенно заискивающем тоне, если не содержала полную и никому не интересную лабуду, то верховный правитель сразу начинал отвлекаться, перекладывать бумаги и чуть ли не зевать.

Двадцать лет назад, пятнадцать лет назад, даже десять лет назад это был всё-таки другой Путин. Он ярко выступал. У него горели глаза. Он признавал ошибки. С уважением отзывался о тех, кто предлагал альтернативные пути. Вкладывал смысл в понятия демократии, свободы, прав человека, гражданственности. Сейчас же как заезженная пластинка. Какие-то мантры о патриотизме. Пустые слова и пустой взгляд. Равнодушие и полнейшее нежелание что-либо изменять - ни в стране, ни в себе. Очевидное игнорирование неудобных тем. Если на них и звучали ответы, то сравнить их можно лишь с содержанием бюрократических отписок.

Несомненно, все ждали реакции на расследование Навального. Ну, можно было изобразить хоть что-то располагающее, не отталкиващее. Но видно у каждого человека, пускай он даже президент, есть свой потолок. И Путин привычным для него в таких ситуациях образом стал хамить, чваниться и вообще договорился до того, что если бы хотели отравить, то довели бы дело до конца. Ляпни подобное политик на проклятом Западе, тут же бы случился скандал, а то и импичмент. Но Россия как обычно схавала. Кажется, если бы президент, как царь Иоанн Грозный в своё время, вынул из сапога нож и вонзил его в грудь ненавистного подданного, то пропагандисты и их поклонники все равно бы нашли этому подобострастные оправдания.

Конференция ещё раз убедительно доказала, что с Путиным в России больше не будет никаких реформ. Для элиты на земле рай уже наступил. Для остальных россиян он наступит, как обещано, на том свете.