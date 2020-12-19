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Московский листок

Пикеты солидарности с рабочими Казахстана: "За свободу рабочего люда мы окрасили кровью поля"

Опубликовано 19.12.2020 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Пикеты солидарности с рабочими Казахстана: "За свободу рабочего люда мы окрасили кровью поля"

В девятую годовщину расстрела рабочих Жанаозене и Шетпе по миру вновь прошли акции памяти и солидарности с рабочими Казахстана, продолжающими борьбу за свои трудовые права. Представители Всемирной Федерации Профсоюзов и московских коммунистов (ОКП, Рабочий Компас, Рабочий Контроль, РКРП, Трудовая Россия, Коммунисты России) собрались у посольства Республики Казахстан 18 декабря. После проведения пикета в посольство Республики Казахстан было сдано обращение от ВФП, подписанное представителями участников-организаций.

 

Прошло 9 лет после трагических событий в Казахстане, но власти не только не извлекли урок из декабрьской драмы, но с одержимостью продолжают борьбу со своим народом. Стоит отметить, что не только власти Казахстана стремятся обуздать рабочее движение - наступление на трудовые права проходит в начале 21 века по всему миру. Двухполярный мир пал, капитал торжествует свою короткую победу, и стремится подчинить своей воле весь рабочий люд, чтобы не допустить возврата к социалистической реальности, чтобы не сбылся страшный сон олигархов всех мастей о возвращении пролетарских государств. Безусловно, этот сон сбудется. Безусловно, социалистическое будущее ожидает не то что отдельные страны, но всю планету. Но пока, пока реальность не повернулась вспять, к своему светлому будущему, рабочие Казахстана одни из первых держат путь яркого, отважного сопротивления, став примером для рабочих всего мира.

 

Но сейчас конвейер преследования рабочих активистов не останавливается. Меняются только фамилии — убитых, задержанных, арестованных, отбывающих наказание. Компартия запрещена в 2015-м, независимые профсоюзы и забастовки уголовно наказуемы, введена статья за "разжигание социальной розни", поэтому даже критика любого начальства, невыплачивающего зарплату, нарушающего по своему усмотрению последние остатки трудовых статей, на законодательном уровне также становится уголовно опасным деянием.

 

По-прежнему остаётся в заключении лидер Движения Безработных Ержан Елшибаев. У него не только отобрали свободу за защиту трудовых прав, не только осудили по ложным обвинениям на 5 лет, но в учреждении ИЧ – 167/9 его истязают. В августе 2020 года Елшибаев вынужден был зашить себе рот нитками в знак протеста против постоянных издевательств. Власти Казахстана пытают своих рабочих.

 

Профсоюзный лидер Ерлан Балтабай вновь угодил в заключение. На этот раз Балтабая приговорили к 5 месяцам за отказ платить штраф, который дали ему вместо 7 лет тюрьмы. Уголовное дело было также сфабриковано властями, тем не менее, Ерлану Балтабаю приходится проходить через все этапы преследования властей, словно дело идёт о его настоящей вине.

 

До сих пор сидит в заключении за организацию мирных митингов протеста против приватизации земли в 2016-м году активист Макс Бокаев.

 

Россия зачарованно шагает в ту же сторону, трудовое законодательство облетает, как одуванчик в ветреный день. Рабочие, пытающиеся что-то поменять, лишаются либо премий, либо работ, мигрантам и вовсе угрожают депортацией. Невыплаты зарплат, расправы с профсоюзными активистами, уничтожение индустриального наследия — всё это стало визитной карточкой российских властей. Пермский ЗиД, АЗ Урал, Благовещенский арматурный завод, нефтяники Сахалина — именно сейчас находятся на передовой рабочей борьбы.

 

Московские коммунисты вышли с плакатами к посольству Республики Казахстан:

 

- Нет репрессиям против рабочих!

- Жанаозен 2011. Кровь рабочих на ваших руках!

- Свободу Ержану Елшибаеву!

- Рабочие мира помнят Жанаозен!

- Знамя Красное — сила твоя, все под Красное знамя, друзья!

 

Слова последнего плаката принадлежат Сакену Сейфуллину, казахскому революционеру, комиссару просвещения, профессору Казахского коммунистического института журналистики. Своё стихотворение «Марсельеза казахской молодёжи» он написал 100 лет назад, в августе 1919-го, после 7 месяцев белогвардейского плена, после полутора месяцев обледенелых вагонов, в которых его вместе с другими товарищами везли в Омский концлагерь. А эти строки уже из стихотворения Сейфуллина «Мы». Пусть они адресованы людям, которые столетие назад угнетали трудовой народ, но и сегодня эти строки актуальны, как никогда:

 

За свободу рабочего люда

Мы окрасили кровью поля.

От орудий страшного гуда,

Содрогаясь, стонала земля.

 

Нас к земле беспощадно гнули,

Мы стремились упрямо ввысь.

От клинка, от полета пули

Целиком зависела жизнь.

 

Наши легкие дымом фабрик

Прокоптились уже давно.

От цепей вековечных рабьих

Сбита кожа у рук и ног.

 

Все познав — и нужду и беды,

Мы дождались своей весны.

И не раз холод смерти изведав,

В жизнь мы дьявольски влюблены!

 

Те, кто злую мечту лелеял

Запугать нас, — в земле лежат.…

Кто еще угрожать нам смеет?

Каждый в нашей стране — солдат.



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