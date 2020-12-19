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Московский листок

Повсеместная коррупция правоохранителей ставит под вопрос законность любого приговора

Опубликовано 19.12.2020 в разделе комментариев 0

суд закон
Повсеместная коррупция правоохранителей ставит под вопрос законность любого приговора

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении бывшего главы МВД Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и легализации полученных преступным путём денежных средств, поступило в суд.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя СК России Левона Агаджаняна, подозреваемого в совершении ряда преступлений, в том числе привлечении невиновного к уголовной ответственности.

***

Это три новости за один день. И как там с холодной головой и чистыми руками? 

Не секрет, что силовики являются опорой режима, и режим платит им взаимностью. Неплохо живут силовики, в особенности генералы. Но при этом, извините, стараются "жрать ртом и жопой", пока фартит. Не знаю, в каком чине был следователь Агаджанян, но глава МВД республики и заместитель командующего Росгвардии - высшие офицеры. Гордость Отечества!

Росгвардия пока еще не покрыла себя бессмертной славой на полях сражений, а вот позором уже покрыла - ведь генерал Милейко не единственный, кого "привлекли" из этой структуры.

И вообще, обратим внимание - все трое не армейские офицеры, не пограничники какие, а самые что ни на есть служители правопорядка.

А в это время их коллеги верстают дело против депутата Галяминой за трижды посещенные !"несанкционированные" мероприятия. И прокурор три года просит!

Прокуратура запросила три года колонии для депутата Галяминой

Вот и сравним: ожидаемый срок Галяминой и будущие срока перечиленных выше "правоохранителей".

А.Б.



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