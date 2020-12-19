Америка назвала главного врага. Главный враг доволен, что он главный

Россия входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу, заявил госсекретарь США Майк Помпео в радиошоу Марка Левина - его интервью опубликовано на сайте правительства США, так что можно считать это официальной позицией.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сказал Помпео.

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И навряд ли эта позиция изменится после смены администрации в Вашингтоне. Джо Байден и ранее говорил, что Россия представляет собой основную угрозу для США в международных делах: «Россия самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов».

В целом это соответствует и настроениям американских избирателей: главным врагом США Россию назвала треть американцев из опроса компании Gallup зимой 2019 года.

Какие выводы?

Несмотря на то, что ни один американский гражданин, и ни один военный из стран НАТО за последние 30 лет не погиб от рук российских военных или российских спецслужб, американцы считают Россию главным врагом - при том, что немало российских военных и гражданских погибли от рук американцев и их союзников за эти годы. Но в России такой воинственный антиамериканизм далеко не всеобщий и вообще возник только в последние годы.

Это к вопросу об источнике взаимной неприязни. Которой раньше, даже во времена Холодной войны не было, а теперь есть. Хотя в Америке сегодня живет немало выходцев из России и стран бывшего СССР, а часть из них во вовсе сохраняет российское гражданство.

Важный вопрос, как с этим жить?

Вот, вчера посмотрел новый голливудский шедевр, фильм "Довод". И там, конечно, главный злодей русский, и род деятельности его таков, что он явно и непосредственно связан с правительством России. И он не карикатурный русский, а вполне мощный злодей, вдобавок очень неприятный, и вокруг него русские - тоже неприятные, ну и злодеи, разумеется. И таких фильмов множество - это не может быть случайно, как то, что премедикацию к устранению Саддама Хусейна Голливуд начал более, чем за 10 лет до войны в Ираке. Мы знаем, чем это закончилось для Багдада, и можем предполагать, чем закончится для Москвы.

Общество внушаемо, что в Америке, что в России. И механизмы внушения примерно одинаковы, одинаковыми приемами воздействуют на одни и те же рефлексогенные зоны.

Но почему Путин и вообще вся российская вертикаль власти действует так, будто готова поддержать эту игру? Почему в кремле эту игру активно поддерживают, да так, что не поймешь сразу, кто первый и начал.

Вот, Путин на своих больших посиделках с российскими жополизами из СМИ прямо обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. Случайная глупость?

По своей структуре информация, обнародованная консорциумом первостатейных западных СМИ, проходит по ведомству АНБ, крупнейшей в мире на самом деле разведывательной структурой, использующей технологические методы ведения разведки. Путин это знает, но называет ЦРУ - это же жупел, как на западе - давно почивший в бозе КГБ.

Не говоря уж о том, что Навальный находится в Германии, но БНД здесь ни при чем, и автором расследования является вовсе не он, а Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканала CNN. Но Bellingcat - британское издание, где есть своя разведка, и довольно сильная. The Insider - российское издание, основанное Романом Доброхотовым. Он тоже агент ЦРУ? Так арестуйте его скорей за шпионаж! Или по географическому признаку он проходит по линии ФСБ? Der Spiegel вроде бы пока в Германии... И только CNN из Америки. Ну так назвал бы тогда раследование инициативой комитета главных штабов НАТО, что ли...

Но Путин играет именно эту игру, в паре со своим "щенком" Трампом - Россия и США теперь главные враги. При том, что Россия со своими 2 процентами мирового ВВП не может представлять никакой угрозы экономике США - это не Хрущев, который расстреливал за найденные наличные доллары, но при этом начал покупать зерно в США, получая электричество от построенного американцами Днепрогэса, металл от построенного ими же Магнитогорского комбината и разъезжая на автомобиле марки ГАЗ того же происхождения.

Мы собираемся напасть на США? Но даже при наличии таких намерений у нас нет для этого никаких возможностей. Даже теоретически мы можем воевать с США только на территории третьих стран. Или мы хотим уничтожить Америку, чтобы нам не мешала страна необъятной демократии и самых широких возможностей получать вэлфер и фудстемппы? Так нам и это сделать нечем, не говоря о том, что это обеспечит нам полную нищету из-за обесценивания наших же долларов.

Я утрирую, но сама мысль о том, что Россия хочет уничтожить американскую демократию - абсурдна.

Правда, видимо, назло Америке, кремль уничтожает остатки демократии в России. По принципу "выколю себе глаз, пусть у тещи зять будет кривой". И это очень прискорбно для нас, поскольку в первую очередь уничтожает конкурентоспособность России в мире, но совершенно безразлично для США, которым это скорее на руку. Поддерживают же они десятилетиями диктаторские режимы, являющиеся их рынками и поставляющими США дешевую рабочую силу.

Америке нужен ручной враг, чтобы финансировать военно-промышленный комплекс и давить потенциальных реальных врагов? Да, потому что врагом США объективно является весь остальной мир, особенно Европа и Япония. Мы-то давно профукали все плоды победы во Втором мировой войне, а американцы продолжают пользоваться, и весьма рачительно - серьезный ресурс, надо бережней обращаться с мировым могуществом.

Игра включает в себя и периодическое проговаривание благоглупостей про "людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы" - вот кушать не могут, пока не подорвут американский образ жизни с фаршированной индейкой и клюквенным пирогом.

Возникает вопрос, осознанно или нет играет Путин роль американского Петрушки? Или злого клоуна из комикса.

Хочется верить, что осознанно, иначе совсем уж убого выходит...

А.Б.