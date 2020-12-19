Как зюгановцы в Москве обосрались

Первый раз за всю постсоветскую историю КПРФ осталась без представителей в московских территориальных избирательных комиссиях. И это в год выборов в Госдуму!

В публичной риторике, конечно, Рашкиным всё будет списано на козни кровавого режима, но боюсь, что в этот раз даже бабушки не схавают - криворукими и кривожопыми горкомовскими юристами были поданы лажовые документы, и вот результат. В некоторых комиссиях кровавый режим даже пошёл рашкинцам навстречу и из жалости забронировал для КПРФ от щедрот по одному месту, но отнюдь не везде.

Вообще несусветный позор, конечно. Парламентская партия, которая вот уже четверть века не занимается ничем, кроме участия в выборах, и получающая ежегодно миллиардные суммы из госбюджета, не смогла за это время найти хотя бы одного столичного юриста, у которого руки не из жопы растут. Клоуну Рашкину, который за время своего руководства столичным горкомом довёл численность московских зюгановцев до позорных двух тысяч (из исходных 20 - в десять раз, Карл!) надо бы поменьше на деревянной кобыле скакать и картонной сабелькой махать, а неплохо бы заняться своими прямыми обязанностями.

Впрочем, судя по тому, что МГК КПРФ и в прошлом году сдала документы на кандидатов с однотипными ошибками, в результате чего перспективные кандидаты вроде Цукасова лишились регистрации (а мог и весь список полететь), и забили болт на наблюдение, не сформировав корпус наблюдателей, Рашкин рассчитывает исключительно на навальнистское УГ. Но с таким космическим уровнем внутреннего распиздяйства в этот раз может и не прокатить.