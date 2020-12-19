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Московский листок

Как зюгановцы в Москве обосрались

Опубликовано 19.12.2020 автором в разделе комментариев 2

москва выборы собянин
Как зюгановцы в Москве обосрались

Первый раз за всю постсоветскую историю КПРФ осталась без представителей в московских территориальных избирательных комиссиях. И это в год выборов в Госдуму!

В публичной риторике, конечно, Рашкиным всё будет списано на козни кровавого режима, но боюсь, что в этот раз даже бабушки не схавают - криворукими и кривожопыми горкомовскими юристами были поданы лажовые документы, и вот результат. В некоторых комиссиях кровавый режим даже пошёл рашкинцам навстречу и из жалости забронировал для КПРФ от щедрот по одному месту, но отнюдь не везде. 

Вообще несусветный позор, конечно. Парламентская партия, которая вот уже четверть века не занимается ничем, кроме участия в выборах, и получающая ежегодно миллиардные суммы из госбюджета, не смогла за это время найти хотя бы одного столичного юриста, у которого руки не из жопы растут. Клоуну Рашкину, который за время своего руководства столичным горкомом довёл численность московских зюгановцев до позорных двух тысяч (из исходных 20 - в десять раз, Карл!) надо бы поменьше на деревянной кобыле скакать и картонной сабелькой махать, а неплохо бы заняться своими прямыми обязанностями. 

Впрочем, судя по тому, что МГК КПРФ и в прошлом году сдала документы на кандидатов с однотипными ошибками, в результате чего перспективные кандидаты вроде Цукасова лишились регистрации (а мог и весь список полететь), и забили болт на наблюдение, не сформировав корпус наблюдателей, Рашкин рассчитывает исключительно на навальнистское УГ. Но с таким космическим уровнем внутреннего распиздяйства в этот раз может и не прокатить.



Рейтинг:   4.17,  Голосов: 6
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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Митя Дарьин
кт написал 19.12.2020 12:44
Деградируем... И весьма последовательно ....
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Митя Дарьин
Толстый написал 19.12.2020 12:36
руки не из .опы, болт,............Деградируем ???
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