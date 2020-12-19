Михаил Делягин: "Внезапно правительство Мишустина в 1,3 раза увеличило расходы бюджета без угрозы макростабильности"

В ноябре 2020 года доходы федерального бюджета сжались до менее чем 1,4 трлн.руб. по сравнению с октябрьскими 1,9 трлн., — но сокращение по сравнению со среднемесячными доходами за первые 10 месяцев (чуть более 1,5 трлн.) не является критичным. Годовые проектировки доходов выполнены за первые 11 месяцев на 80,3%: это означает, что формально по итогам года недобор будет не значителен (в реальности из-за ослабления рубля и роста внутренних цен он, конечно, будет существенно выше).

Полной неожиданностью стал резкий скачок расходов федерального бюджета в ноябре: они составили почти 2,2 трлн.руб. и в 1,3 раза превысили среднемесячный уровень расходов первых 10 месяцев года (менее 1,7 трлн.руб.). В результате годовые проектировки по расходам были выполнены за первые 11 месяцев года на 96,8%, а непроцентные — на 97,8%.

Понятно, что по итогам года годовые расходные проектировки бюджета будут перевыполнены, — и это значит, что правительство Мишустина впервые по сравнению с прошлыми ориентируется (или хотя бы пытается ориентироваться) на реальную покупательную способность денег, а не на формальные номинальные показатели. Играет свою роль, вероятно, и чрезвычайное финансирование мер по преодолению последствий коронабесия.

Таким образом, Мишустин совершенно незаметно для общественного мнения, не вызывая скандалов, без рекламных кампаний обеспечил реальные потребности экономики в чрезвычайном финансировании и действенно поддержал ее стабильность в условиях глобального коронавирусного кризиса.

При этом годовые расходы бюджета увеличены с предусмотренных законов 19,7 трлн.руб. до 23,8 трлн.руб. (это отражено в отчете о разверстке расходов по статьям), причем расходы на обслуживание госдолга, несмотря на его форсированное увеличение, сокращены на 30 млрд. (с 896.955,5 до 866.955,5 млн руб.).

Увеличение расходов означает, что при выполнении в целом бюджета по доходам вместо намеченного профицита в 927,6 млрд руб. будет наблюдаться дефицит в 3,2 трлн.руб., что не является чем-то значительным (правда, в реальности он, скорее всего, будет намного больше — более 5,5 трлн.руб.).

Напомним, что неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли с начала года на 1,8 трлн. — до 15,1 трлн.руб. При этом произошло переоформление бюджетных резервов в Фонд национального благосостояния (ФНБ), своего рода «революция резерва»: ФНБ вырос за 11 месяцев с 7,8 до 13,5 трлн.руб., причем только его часть, находящаяся на счетах в Банке России (и потому находящаяся в абсолютно ликвидной форме), составляет 8,8 трлн. руб.

При наличии таких резервов заимствование является не только бессмысленным, но и вопиюще невыгодным для страны делом (так как стоимость займов в разы превышает доходность размещения средств ФНБ). Вероятно, именно поэтому российское государство, в рамках либеральной идеологии служащее интересам финансовых спекулянтов, и набирает займы: это способ субсидирования заемщиков — финансовых спекулянтов — деньгами российских налогоплательщиков.

А всемерная дискредитация России либералами (и не только оппозиционными, но и привластными) выполняет важную коммерческую функцию, так как, ухудшая ее имидж и создавая риски, существующие только в воображении участников финансовых рынков, повышают стоимость заимствований и, соответственно, увеличивают дань, которую российские либералы выплачивают из российского бюджета своим спекулятивным хозяевам — как иностранным, так и российским.

Правда, в отличие от октября, в ноябре практически все чистые займы (754,7 млрд руб. внутренних и эквивалент 179,7 млрд руб. внешних, взятых впервые после многолетнего перерыва) пошли не на наращивание неиспользуемых остатков бюджета (которые после октябрьского рывка не только не выросли, но и сократились, пусть на символические 0,07 млрд руб.), а на покрытие его дефицита, составившего 815,0 млрд руб. — в 4,8 раза больший среднемесячного дефицита предыдущих 10 месяцев (в октябре уточненный дефицит вообще составил жалкие 39,9 млрд руб.) и почти треть всего дефицита января-ноября — 2,5 трлн.руб.

Для исполнения годовых проектировок по расходам декабрьские расходы должны составить 4,8 трлн.руб., то есть средние расходы предыдущих 11 месяцев должны быть превышены в почти рекордные 2,7 раза (последние почти 20 лет в декабре на экономику обрушивается «бюджетное цунами», так как Минфин выдает бюджетополучателям деньги, которые он под разными предлогами задерживал в течение всего года, демонстрируя всевластие своего произвола и дезорганизуя экономику; превышение составляет не менее 2 раз, обычно — 2,2−2,5 раза).

Таким образом, дезорганизация экономики непрофессиональным исполнением бюджета в условиях коронабесия станет дополнительным ударом, которое получит и так изнемогающее российское общество.