В Госдуму внесли законопроект об условиях освобождения чиновников от ответственности за коррупцию

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об условии освобождения чиновников от ответственности за коррупцию. Как передает ТАСС, документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств", - говорится в пояснительной записке.

К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.

Чиновник может быть освобожден от ответственности только в случае установления специальной комиссией причинно-следственной связи между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений. Устанавливается, что госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия независящих от него обстоятельств вновь обеспечить соблюдение указанных ограничений, запретов и требований.

Такие поправки предлагается ввести в целый ряд профильных законов, они коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ и прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, членов избиркомов с правом решающего голоса, главы и служащих Банка России, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также их действие предлагается распространить на заместителя председателя и секретаря Совета Безопасности, главу и сотрудников Следственного комитета РФ, сотрудников органов внутренних дел, на председателя, заместителя председателя и аудитора Счетной палаты, уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, послов и постоянных представителей РФ при международных организациях, финансовых уполномоченных и др.