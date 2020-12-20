Виктор Тюлькин: Не верь себе и своим ощущениям!

( О пресс-конференции Владимира Путина корреспондент ТР беседует с первым секретарем ЦК РОТ ФРОНТа Виктором Аркадьевичем Тюлькиным)

17 декабря прошла очередная, 16-я пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная по причине коронавируса с прямой линией общения президента с гражданами России.

Кор.: ВА, чем эта пресс-конференция отличалась от прошлых, кроме, конечно, формата удаленного общения и очередного рекорда по времени общения и количеству ответов на вопросы.

В.Т.: Про рекорд Вы упомянули напрасно. Четыре с половиной часа Путин и раньше любил поговорить, а в данном случае были совмещены Пресс-конференция, т.е. общение с журналистами, и прямая линия – это общение с гражданами. С учетом этого обстоятельства можно однозначно заметить, что особенно долго общаться в этот раз Президент не желал. И журналистам, и гражданам по сравнению с прошлыми годами возможности были значительно урезаны.

Кор.: Оно и понятно, дела в стране и жизнь людей не настраивают на радужные разговоры.

В.Т.: Это Вы так считаете.

Кор.: А президент иначе?

ВТ: Иначе он не был бы президентом. Он, признает, что проблем море, но он видит дальше и глубже, чем обычные граждане.

Кор.: Это как?

В.Т.: А вот так. Президент сразу извиняется и говорит: «Прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее это усреднённая цифра, мы должны тоже на неё ориентироваться, реальная заработная плата, надеюсь, подрастёт у нас до конца года где-то на 1,5 процента, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. И сразу же, чтобы его не сочли не нормальным, пытается разъяснить: «За счёт чего? О чём это говорит? Откуда эта разница берётся? Падение доходов индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. В общем и целом падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3 процентов».

Кор.: Не очень понятно.

В.Т.: Это только доказывает, что Вы нормальный человек. Тут даже теория средней температуры по больнице не выручает. Говорить о таких явлениях на многомиллионную аудиторию просто неприлично.

Кор.: а есть сектора экономики, где дела идут хорошо?

В.Т.: Есть. Так президент отметил: «Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается в этом году примерно в 1 триллион 300 миллиардов рублей. И это говорит об устойчивости финансовой системы». Мог бы добавить, что состояния крупнейших капиталистов растут, список Форбс пополняется.

Кор.: А что, никто из журналистов или жителей по прямой линии так и не решились сказать президенту правду?

В.Т.: Ну почему же, спрашивали и даже благодарили за возможность высказать правду. Как у классика- дурацкий колпак помогал шуту преодолеть страх и кинуть правду матку в лицо царю прямо из-под стола.

Так, ветеран кремлевского пула журналист Комсомольской правды Александр Гамов выступил так: «Владимир Владимирович, во-первых, спасибо Вам огромное за эту – всесоюзную, хотел сказать, – всероссийскую встречу, потому что это просто здорово, что в такое время Вы нас всех собрали и дали возможность сказать Вам правду.

В принципе, Вы сами знаете, что коронавирус нанёс удар по уровню жизни многих людей. Я человек провинциальный, мне из регионов звонят и говорят, что жить просто очень сложно, ужасно сложно, так тяжело никогда не было России: рост бедности, обеднение и без того бедных людей, безработица, падение покупательской способности, рубль тоже падает, цены растут, смертность растёт. И, Вы знаете, я хотел ещё Вам что сказать: цены, в принципе, ползут вверх начиная с сентября где-то, с августа. Почему об этом заговорили только в декабре? Пока Президент не грянет, министр не перекрестится».

Кор.: И что президент, признал правду?

В.Т.: Ну мы выше уже привели слова Путина, что не стоит верить ощущениям. Здесь он тоже призвал на помощь факты: «Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было: в 2000 году за чертой бедности жили 29 процентов населения. Ниже прожиточного минимума почти треть страны – каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума, за чертой бедности». Т.е. бывало и хуже (он бы ещё войну вспомнил). А для убедительности Путин вновь обратился к цифрам, что в других странах показатели хуже наших. Как говорится у Некрасова: Бывали хуже времена, но не было подлей.

Кор.: Так как же оценить ситуацию и соответственно пресс-конференцию президента?

В.Т.: Про ситуацию я думаю, мне придется согласиться с выступившим в роли журналиста Сергеем Шнуровым, который в свойственной ему манере задал вопрос: «Как простому русскому человеку, простому, обыкновенному, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?»

Кор.: И что президент?

В.Т.: Посоветовал, как в кинофильме «Джентльмены удачи» использовать заменители, например, слово «редиска».

Т.ч. ситуация и реакция властей описывается известной в народе моделью « …. божья роса», а из тех, кто все-таки слушал пресс-конференцию и надеялся на честный разговор, я думаю, многие после неё назвали Владимира Владимировича именно редиской.

Беседу вел Дмитрий Волгин

Ленинград