Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Виктор Тюлькин: Не верь себе и своим ощущениям!

Опубликовано 20.12.2020 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Виктор Тюлькин: Не верь себе и своим ощущениям!

( О пресс-конференции Владимира Путина корреспондент ТР беседует с первым секретарем ЦК РОТ ФРОНТа Виктором Аркадьевичем Тюлькиным)

17 декабря прошла очередная, 16-я пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная по причине коронавируса с прямой линией общения президента с гражданами России.

Кор.: ВА, чем эта пресс-конференция отличалась от прошлых, кроме, конечно, формата удаленного общения и очередного рекорда по времени общения и количеству ответов на вопросы.

В.Т.: Про рекорд Вы упомянули напрасно. Четыре с половиной часа Путин и раньше любил поговорить, а в данном случае были совмещены Пресс-конференция, т.е. общение с журналистами, и прямая линия – это общение с гражданами. С учетом этого обстоятельства можно однозначно заметить, что особенно долго общаться в этот раз Президент не желал. И журналистам, и гражданам по сравнению с прошлыми годами возможности были значительно урезаны.

Кор.: Оно и понятно, дела в стране и жизнь людей не настраивают на радужные разговоры.

В.Т.: Это Вы так считаете.

Кор.: А президент иначе?

ВТ: Иначе он не был бы президентом. Он, признает, что проблем море, но он видит дальше и глубже, чем обычные граждане.

Кор.: Это как?

В.Т.: А вот так. Президент сразу извиняется и говорит: «Прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее это усреднённая цифра, мы должны тоже на неё ориентироваться, реальная заработная плата, надеюсь, подрастёт у нас до конца года где-то на 1,5 процента, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. И сразу же, чтобы его не сочли не нормальным, пытается разъяснить: «За счёт чего? О чём это говорит? Откуда эта разница берётся? Падение доходов индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. В общем и целом падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3 процентов».

Кор.: Не очень понятно.

В.Т.:  Это только доказывает, что Вы нормальный человек. Тут даже теория средней температуры по больнице не выручает. Говорить о таких явлениях на многомиллионную аудиторию просто неприлично.

Кор.: а есть сектора экономики, где дела идут хорошо?

В.Т.: Есть. Так президент отметил: «Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается в этом году примерно в 1 триллион 300 миллиардов рублей. И это говорит об устойчивости финансовой системы». Мог бы добавить, что состояния крупнейших капиталистов растут, список Форбс пополняется.

Кор.: А что, никто из журналистов или жителей по прямой линии так и не решились сказать президенту правду?

В.Т.: Ну почему же, спрашивали и даже благодарили за возможность высказать правду. Как у классика- дурацкий колпак помогал шуту преодолеть страх и кинуть правду матку в лицо царю прямо из-под стола.

Так, ветеран кремлевского пула журналист Комсомольской правды Александр Гамов выступил так: «Владимир Владимирович, во-первых, спасибо Вам огромное за эту – всесоюзную, хотел сказать, – всероссийскую встречу, потому что это просто здорово, что в такое время Вы нас всех собрали и дали возможность сказать Вам правду.

В принципе, Вы сами знаете, что коронавирус нанёс удар по уровню жизни многих людей. Я человек провинциальный, мне из регионов звонят и говорят, что жить просто очень сложно, ужасно сложно, так тяжело никогда не было России: рост бедности, обеднение и без того бедных людей, безработица, падение покупательской способности, рубль тоже падает, цены растут, смертность растёт. И, Вы знаете, я хотел ещё Вам что сказать: цены, в принципе, ползут вверх начиная с сентября где-то, с августа. Почему об этом заговорили только в декабре? Пока Президент не грянет, министр не перекрестится».

Кор.: И что президент, признал правду?

В.Т.: Ну мы выше уже привели слова Путина, что не стоит верить ощущениям. Здесь он тоже призвал на помощь факты: «Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было: в 2000 году за чертой бедности жили 29 процентов населения. Ниже прожиточного минимума почти треть страны – каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума, за чертой бедности». Т.е. бывало и хуже (он бы ещё войну вспомнил). А для убедительности Путин вновь обратился к цифрам, что в других странах показатели хуже наших. Как говорится у Некрасова: Бывали хуже времена, но не было подлей.

Кор.: Так как же оценить ситуацию и соответственно пресс-конференцию президента?

В.Т.:  Про ситуацию я думаю, мне придется согласиться с выступившим в роли журналиста Сергеем Шнуровым, который в свойственной ему манере задал вопрос: «Как простому русскому человеку, простому, обыкновенному, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?»

Кор.: И что президент?

В.Т.: Посоветовал, как в кинофильме «Джентльмены удачи» использовать заменители, например, слово «редиска».

Т.ч. ситуация и реакция властей описывается известной в народе моделью «  …. божья роса», а из тех, кто все-таки слушал пресс-конференцию и надеялся на честный разговор, я думаю, многие после неё назвали Владимира Владимировича именно редиской.

Беседу вел Дмитрий Волгин

Ленинград



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ушел классик разговорного жанра
Ушел классик разговорного жанра
17.12.2020
О юбиляре замолвили слово
О юбиляре замолвили слово
18.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Виктор Тюлькин: Не верь себе и своим ощущениям! (0)
В Госдуму внесли законопроект об условиях освобождения чиновников от ответственности за коррупцию (3)
Михаил Делягин: "Внезапно правительство Мишустина в 1,3 раза увеличило расходы бюджета без угрозы макростабильности" (0)
Как зюгановцы в Москве обосрались (5)
Америка назвала главного врага. Главный враг доволен, что он главный (30)
Повсеместная коррупция правоохранителей ставит под вопрос законность любого приговора (6)
Пикеты солидарности с рабочими Казахстана: "За свободу рабочего люда мы окрасили кровью поля" (0)
Лицо, похожее на Путина, отчиталось, что опять всё хорошо (11)
Прокуратура запросила три года колонии для депутата Галяминой (6)
Росгвардия договорилась об обмене опытом с белорусскими силовиками (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему посту
Михаил Делягин Михаил Делягин: Время Солженицына: перелом истории, открывший простор предательству
Михаил Делягин Михаил Делягин: Прозападные власти Армении пытаются спровоцировать протест против российских миротворцев и натравить
Михаил Делягин Михаил Делягин: Книга А В Островского "Солженицын. Прощание с мифом" идёт к Вам! Сопротивление бесполезно))
Михаил Делягин Михаил Делягин: Гражданская война всегда трагедия!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss