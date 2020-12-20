Украина как страна третьего мира остается без вакцины

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающих экспорт вакцин. До этого разные страны вели переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, об ускоренном графике поставок. Однако теперь первые коммерческие партии вакцины от COVID-19 если и придут, то на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

Сложно объяснить украинцам, почему они не могут получать вакцины против коронавируса из России, если Европа и США не поставляют свои препараты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны получать вакцины из России», — сказал Зеленский. Он добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

***

Ну, он зря волнуется - вакцины нет и в России, мы не в состоянии произвести достаточное количество препарата для прививок собственных граждан в течение ближайшего года. Не говоря о том, чтобы поставлять его куда-либо.

Правда, есть смысл вести переговоры с РФ о выпуске вакцины по лицензии. Но проблема в том, что состояние производственных мощностей на Украине еще хуже, чем в России.

Возможно, Зеленскому уже доложили о такой невеселой перспективе, и он делает хорошую мину при плохой игре - якобы есть какие-то политические причины для отказа от российской вакцины.

Ну и есть, конечно, финансовый вопрос - покупать вакцину в Америке Киеву просто не на что. Дарить Америка ничего не будет - не то финансовое состояние, более того, не дадут и в долг, понимая несостоятельность должника.

Зеленскому остается просто ждать, когда вакцин разными странами будет произведено достаточно, и они начнут снабжать ими соседние страны на льготных условиях из эпидемиологических соображений.

Кстати, Крым и Донбасс получат российскую вакцину достаточно быстро, а бывшим братьям придется наблюдать из-за кордона, как налаживается жизнь на "оккупированных территориях" в противовес Украине. Для репутации президента Зеленского это крайне неприятно - реже всего властям прощают именно бессилие...

А.Б.