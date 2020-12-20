Если война идет, то и штаб нужен

Автор этих строк якобы забыл ведущую роль рабочего класса. То есть, обвинения в мелкобуржуазности не заставили долго ждать при упоминании Навального. Мол, рабочий класс уже забыт со всей этой авторской агитацией за кооперативы и ТОС; а с предложением взаимодействовать с низовыми организациями ФБК и подавно. Перерождение, и бла-бла-бла.

Во-первых, не надо наводить тень на плетень. Автор пишет с пулеметной очередностью о Советской власти вплоть до производственного самоуправления в виде фабзавкомов. Чуть ли ни одного текста без этого. А оное скопом и называется реальной ведущей ролью рабочего класса, начиная от фонда науки и техники на предприятии, определяющего характер НТР; и кончая фондом социального развития, определяющим лицо не только ТОС и муниципалитетов, но и регионов со всей страной.

А во-вторых, вот и проверим на практике, кто действительно ратует за рабочий класс. Если создать координационный штаб хотя бы для информационной поддержки рабочих акций, - голодовок, митингов, забастовок, - то уже благое дело. А что уж говорить о всякой другой поддержке.

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Левых информационных ресурсов - пруд пруди. Красное ТВ, Вестник бури, Семин, бойкие из КПРФ наподобие Бондаренко, Левый Фронт, питерский узел типа рабочей академии, РКРП, Политштурм, тот же Форум. Мск, да всех не упомнить зараз; а если присовокупить социальные сети и «шайтан-трубу», так вообще завал. Тысяча тысяч.

Но как банально ни звучит, - но тем не менее абсолютная правда, - все это врастопырку. Кто в лес, кто по дрова. Нет уж, хватит заниматься выпендрежем и самолюбованием. В том-то и дело, что даже минимальная координация рождает мультипликацию. Организация удесятеряет силы. К примеру, попробуйте подтянуться на одной руке – может быть, один раз и осилите. А двумя руками пяток уж потянете, если совсем ни больны. Вот она, прогрессия. Точно также и уже СЕЙЧАС можно конкурировать с путинскими СМИ. Плохо или хорошо, но можно и нужно.

Если все левые ресурсы и в один день бабахнут про рабочую акцию, то и так подозрительная путинская стабильность пойдет по наклонной. И наоборот, настроение трудящихся поднимется, потому что нас много. А боевой дух и солидарность рождают смелость; смелость рождает новые акции; и по спирали вверх. Вот что такое даже одна информационная координация, не говоря о других формах.

И такая сплоченность подействует на молодежь, торчащую в инете сутками, особенно. Настолько заметно, что даже оторвет часть внимания от навальнистов, коль нелюбимых некоторыми. Народ скажет, - ух ты, «левые» зашевелись наконец-то, - и вот что такое эффект синергии.

Да, пожалуйста, автор вбил в поисковик «рабочие забастовки 2020», и сразу про Лахта-центр и взлетную полосу в Шереметьево. Еще секунда, и совсем близкие события в Южно-Сахалинске вплоть до городского митинга. Да что там говорить – подобных акций море разливанное! И, разумеется, правительственные СМИ молчат до упора, создавая ложное представление, что все хорошо. Нет уж, совсем нехорошо, и все рушится а-ля «прекрасная маркиза».

Путинский режим врезался лбом в стену в смысле социально-экономической ситуации. Но именно потому, что зашел в исторический тупик. Что ж, надо открывать глаза на такую взаимосвязь. Про ситуацию в бюджетной сфере, в частности, и говорить нечего. Бедные врачи и учителя, которые «в поле», - слов нет. И поддержать таковых со стороны левых сил сама совесть велит. И еще раз, представьте кульминационное впечатление, если бабахнуть обо всем этом сразу, мощно, пафосно в лучшем смысле слова, и на всю страну. Это большая политика.

То есть, российские левые информресурсы могут создать координационный штаб, чтобы хоть раз в неделю проводить совместную акцию. А все остальное время, – да без проблем, - никаких начальников и никакого давления. Делайте, что хотите, как хотите и где хотите. Речь идет именно о минимальной координации. Но уже оная достаточна для большого эффекта.

Пожалуйста, можете покинуть штаб, если уж так хочется. Никто не держит. Но попробовать можно и нужно. И вот что такое реальная забота о ведущей роли рабочего класса и трудящихся. Не бла-бла-бла и ковыряние в идеологическом носу, а хоть какое-то совместное действие.

***

Автор уверен по опыту, что совместные информационные платформы создавались. Но все проваливалось, скорее всего, по участию и мощности КПРФ с аффилированными структурами - и немощности (неизвестности) остальных левых. Народ еще верил в КПРФ, и когда власть давила на ее верхушку, - та и начинала саботировать подобную деятельность, и достаточно искусно.

Ситуация изменилась кардинально. На КПРФ и Зюганова – тьфу. Или пусть поют под дудку остальных и уже достаточно раскрученных – или проваливают к чертям собачим. Невелика потеря. Так что, как ни парадоксально для некоторых уставших, но вот сейчас и может получиться. Если первый блин вышел комом, надо готовить второй, а не впадать в вечную ипохондрию.

Даже можно специализироваться в лучшем случае. То есть, «Вестник бури» или подобные отслеживают молодежные бунты; бузгалинцы с Жуковским отслеживают экономические акции с соответствующими комментариями и рекомендациями, что еще лучше; третьи столичные разборки; четвертые региональные волнения; пятые выборные столкновения и так далее. И можно решать спорные вопросы голосованием. И если уж такую, и достаточно простую, координацию не создавать – ну, тогда зачем называться левыми силами.

Но стоит надеяться на лучшее, и само время подводит к таким надеждам; поэтому пора задуматься о штабной мультипликации и синергии. Война без штаба уже проиграна – а мы, разумеется, не хотим этого. Пазлы в виде многочисленных левых ресурсов уже имеются, и их можно и нужно собрать в единый рисунок. Ну, так что, проверим на практике – кто за рабочий класс?..