О человеке, не прыгнувшем в бассейн без воды

Ну, что поделать.

В постсоветской Украине к власти не приходят высоколобые интеллектуалы с идеей бескорыстного служения обществу.

В Кернесе беспощадная откровенная грубость не соединялась с ненавистью к людям, яркое честолюбие не вырождалось в беспринципное предательство союзников, стремление к материальному благополучию не приводило в безграничному воровству бюджетов.

На фоне алчных, жестоких и аморальных уродов, Кернес выглядит практически идеальным градоначальником в безыдейном пространстве.

Но Украина – арена битв не только капиталов и кланов за власть. Это ристалище идей и идеологий, и Кернесу не удалось встать выше этой битвы.

Впрочем, остаться в стороне от этой борьбы невозможно, и он фактически стал жертвой этой борьбы.

Да, Кернес с Добкиным мечтали в 2014 году оказаться на месте Аксенова и Константинова.

Но можно ли упрекать его в том, что он в страшном сне не хотел для себя роли, в которой оказались руководители ЛНР или ДНР?

Малоизвестный Аксенов взлетел в высший эшелон могучей страны, и влиятельный Кернес не захотел быть изгоем на Западе или Израиле, не приобретя хотя бы официальный статус в России.

Из бассейна слили воду, и он не захотел туда прыгать.

Я не могу его в этом упрекать.

Но он остался градоначальником, сохранившим Харьков, сделавшим Харьков самым благоустроенным городом в неблагоустроенной Украине.

И этим он заслужил уважение и любовь горожан. Они проголосовали за него, зная, что он почти умер.

Покойся с миром.